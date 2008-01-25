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Новости медицины и фармацииCOVID-19: обострение или стабилизация? Прогноз подтвержденных случаев заражения на 16.08–15.09.2020 г.

COVID-19: обострение или стабилизация? Прогноз подтвержденных случаев заражения на 16.08–15.09.2020&nbsp;г.

Опубликовано  02.09.2020
Продолжение процессов распространения COVID-19 летом, несмотря на оптимистичные надежды, обусловливает необходимость дальнейшей разработки моделей и методов прогнозирования. В то же время особый характер распространения инфекции затрудняет или вовсе делает невозможным применение не только традиционных математических средств прогнозирования, но и ряда специальных моделей распространения, наработанных в отношении гриппа и других инфекционных заболеваний. Этим объясняется широкий разброс прогнозных значений некоторых из таких расчетов или слишком общий их характер.

Поиск нестандартных подходов привел к разработке методологии прогнозирования COVID-19, которая базируется на выявлении и использовании характерных периодов (шаблонов) в аналогичных процессах, происходящих в группе выделенных стран, названных референтными.

Начиная с апреля, предметом нашего внимания стало прогнозирование количества подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине как одного из важнейших показателей, о чем оперативно информировались читатели «Еженедельника АПТЕКА».

В начале июля был разработан прогноз на период с 14 июля по 13 августа, который без переработки модели был уточнен 1–2 августа с использованием новых данных. Итоги подтвердили ​​тенденцию к увеличению числа подтвержденных за день случаев. В последние дни отмечено превышение количества подтвержденных случаев над прогнозными данными, которое объясняется возрастанием количества выполняемых тестов: на момент прогнозирования среднедневное за рабочие дни недели количество составляло 12 778, тогда как в конце периода — 18 877, то есть практически в 1,5 раза больше.

Часто возникает вопрос: не обусловлено ли количество выявленных случаев объемами тестирования, о чем и говорится в СМИ? Действительно, имеющиеся данные подтверждают тесную корреляцию между этими факторами (рис. 1). Отметим, что количество проведенных за день тестов имеет очень большую амплитуду. Так, в июле и первой половине августа эта величина колебалась от 4645 до 20 979. Этим объясняется и уменьшение количества выявленных случаев в выходные.

Рис. 1
Суточное количество проведенных тестов и подтвержденных случаев (официальные данные)

Но выявление корреляции еще не дает окончательного ответа о ходе процесса. Поэтому была рассчитана относительная величина — количество подтвержденных случаев на 100 проведенных тестов. Учитывая существенную волатильность этого показателя в подневном разрезе, на рис. 2 представлены скользящие средние значения по окнам в 7 дней с 1 июля, а также квадратичный тренд на неделю вперед.

Рис. 2
Скользящие средние значения количества подтвержденных случаев на 100 проведенных тестов за 7-дневные интервалы (по официальным данным)

Динамика указанного показателя показывает, что доля подтвержденных случаев инфицирования по отношению к числу выполненных тестов не только увеличивается, но и имеет восходящий тренд на ближайшую неделю. Наконец, представляем сценарные прогнозы количества подтвержденных случаев в подневном разрезе на период с 16 августа по 15 сентября (рис. 3).

Рис. 3
COVID-19. Сценарный прогноз количества ежедневных подтвержденных случаев (разработано 10–15 августа на период 16 августа–15 сентября 2020 г .; дата первой публикации 17 августа, уточнения на 1–15 сентября — 1 сентября)

При всей схожести графиков здесь просматриваются две тенденции: продолжающееся повышение данного показателя, что наблюдается и в ряде стран Запада (пессимистичный сценарий), и определенная стабилизация (оптимистичный сценарий).

К сожалению, карантинные ограничения, своевременно введенные в стране и позволившие смягчить последствия первой волны COVID-19, вступают в конфликт с экономикой. К тому же, ограничивая доступ к медицинской помощи по другим заболеваниям, вызывая проблемы психического характера, они не способствуют оздоровлению населения. Кроме того, среди граждан весьма распространено элементарное несоблюдение в общественных местах тех обязательных мер, которые обеспечивают снижение уровня инфицирования. Сдержанный оптимизм вызывает надежда, что совместными усилиями правительства и сознательных граждан и впредь будет преду­преждаться возникновение ударной волны в сфере здравоохранения.

Удастся ли пройти между Сциллой и Харибдой?

Леонид Гуляницкий,

доктор технических наук, Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины

Опубликовано  02.09.2020

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