Ученые из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (US Centers for Disease Control and Prevention — CDC) и Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) рассмотрели отчеты о побочных реакциях на вакцину «Pfizer»/«BioNTech» в США вскоре после того, как FDA разрешило ее использование 11 декабря 2020 г.

В период с 14 по 23 декабря 2020 г. в Системе сообщений о побочных эффектах вакцин (Vaccine Adverse Event Reporting System — VAERS) был зарегистрирован 21 подтвержденный случай анафилаксии, вызванный введением дозы вакцины «Pfizer».

За тот же период около 1 893 360 человек в США получили первую дозу этой вакцины, что соответствует 11,1 случая анафилаксии на каждый миллион доз.

Из 21 человека, перенесшего анафилаксию, 4 были госпитализированы, 3 нуждались в интенсивной терапии. Лечение остальных 17 пациентов прошло в отделении неотложной помощи.

На момент представления отчетности VAERS 20 пациентов были выписаны из больницы или выздоровели. О смертельных случаях не сообщалось.

Из 21 человека у 17 (81%) отмечали задокументированную историю аллергии, а 7 (33%) испытали анафилаксию в прошлом.

Легкие аллергические реакции

Исследователи отмечают, что за тот же период было задокументировано 83 случая легких аллергических реакций на вакцину, которые не соответствовали критериям анафилаксии.

Обычно описываемые симптомы этих реакций включали:

кожный зуд;

сыпь;

ощущение зуда и першения в горле;

легкие респираторные симптомы.

Том Шимабукуро (Tom Shimabukuro) из CDC и Нараян Наир (Narayan Nair) из FDA опубликовали свои выводы в журнале JAMA.

В своем отчете они подчеркивают преимущества вакцинации против COVID-19: «Смертность от COVID-19 среди групп высокого риска высока, а варианты лечения ограничены. Широко распространенная вакцинация против COVID-19 высокоэффективными вакцинами представляет собой важный инструмент в усилиях по борьбе с пандемией».

Вакцина «Pfizer» представляет собой вакцину на основе мРНК. Это означает, что она содержит генетический материал, который дает клеткам команду производить безвредную часть белка шипа вируса. Этот фрагмент белка не может вызвать COVID-19, но он провоцирует иммунный ответ, обеспечивающий защиту от болезни.

CDC выпустил общие рекомендации для медицинских работников относительно мРНК вакцин против COVID-19 и конкретные рекомендации по лечению анафилаксии после вакцинации против COVID-19.

Эти рекомендации включают скрининг реципиентов вакцины для выявления всех лиц, у которых есть противопоказания к ее ингредиентам.

CDC также рекомендуют период наблюдения после введения вакцины: 15 мин для большинства людей и 30 мин для всех, у кого в анамнезе была анафилаксия или была аллергическая реакция на любую вакцину или инъекционную терапию.

Инъекции адреналина

В случае подозрения на анафилаксию, по словам CDC, медицинские работники должны немедленно ввести адреналин.

Адреналин является гормоном, который противодействует эффектам анафилаксии. Люди, которые испытывали такую реакцию в прошлом, часто носят с собой автоинжектор, который вводит укол гормона в экстренных случаях.

В заключение авторы нового исследования дают медицинским работникам следующий совет: «Все пациенты должны быть проинструктированы немедленно обращаться за медицинской помощью, если у них появятся признаки или симптомы аллергической реакции после окончания периода наблюдения и после того, как они покинули место вакцинации».

В Великобритании Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency — MHRA) первоначально рекомендовало определенным категориям лиц (у которых ранее была значительная аллергическая реакция на вакцину, лекарственное средство или пищевые продукты, и тем, кто получил медицинскую рекомендацию носить с собой автоинжектор с адреналином) не получать вакцину «Pfizer».

Однако после тщательного изучения потенциала данной вакцины для возникновения анафилаксии MHRA отозвало этот совет.

Агентство по-прежнему заявляет, что вакцина «Pfizer» не подходит для людей, у которых в анамнезе есть аллергические реакции на какой-либо из ее ингредиентов или анафилаксия после приема первой дозы.

Агентство также рекомендует внимательно наблюдать за каждым, кто получает вакцину, в течение как минимум 15 мин после введения дозы.

