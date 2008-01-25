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Новости медицины и фармацииCov-Boost: впервые будет оценена эффективность третьей дозы вакцин против COVID-19

Cov-Boost: впервые будет оценена эффективность третьей дозы вакцин против COVID-19

Опубликовано  20.05.2021

В новом исследовании британские исследователи хотят проверить эффективность ревакцинации против коронавируса, — сообщает Национальная служба здравоохранения (National Health Service — NHS) Англии. Новое финансируемое государством клиническое исследование различных «бустерных» вакцин против COVID-19 стартует в Великобритании на этой неделе. С его помощью определят иммунный ответ и реактогенность третьей дозы одной из 7 вакцин. Первые результаты, ожидаемые в сентябре, помогут организовать будущую программу ревакцинации. В стране продолжается также исследование гетерологических схем вакцинации «COVID-19 Heterologous Prime Boost», или «Com-Cov».

Исследование Cov-Boost, на проведение которого правительством выделены 19,3 млн фунтов стерлингов, впервые предоставит важные данные о влиянии третьей дозы на иммунные реакции пациентов. С этой целью 7 различных вакцин против COVID-19 будут оценены в качестве потенциальных бустеров, вводимых не менее чем через 10–12 нед после второй дозы. Каждому добровольцу будет предоставлен один бустер, который может отличаться от первоначально полученной вакцины. Среди испытываемых вакцин: препараты от Оксфордского университета (University of Oxford)/«AstraZeneca», «Pfizer»/«BioNTech», «Moderna», «Novavax», «Valneva», «Janssen» и «Curevac». Участниками будут взрослые в возрасте 30 лет и старше, включая тех, кто был иммунизирован на раннем этапе программы вакцинации, например, взрослые в возрасте 75 лет и старше или медицинские работники. Исследование будет проводиться в 16 центрах Великобритании и охватит в общей сложности 2886 пациентов.

Вариант SARS-Cov-2 (B.1.617.2), который был впервые выявлен в Индии, быстро распространяется в Великобритании. Как заявил 19 мая министр здравоохранения Мэтт Хэнкок (Matt Hancock) в Палате общин в Лондоне, в стране зарегистрировано 2967 подтвержденных случаев заболевания. Это значительный 28% скачок по сравнению с понедельником, когда правительство сообщило о 2233 случаях. Особенно пострадали несколько городов в Центральной Англии, а также район Хаунслоу в западном Лондоне и шотландский город Глазго. М. Хэнкок объявил о дополнительных тестах на SARS-Cov-2 и новых исследовательских центрах в этих областях. Кроме того, там будут продвигать кампанию вакцинации. Премьер-министр Борис Джонсон признал, что из-за распространения варианта B.1.617.2 снятие всех ограничений, запланированное на 21 июня в большей части Англии, может быть отложено.

По материалам www.uhs.nhs.uk; www.sciencemediacentre.org; www.bbc.com

Опубликовано  20.05.2021

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