Чувство тревоги: выслушаем мнение психолога

Психолог Дэвид Х. Розмарин (David H. Rosmarin) — автор книги «Процветание с тревогой» («Thriving with Anxiety»), доцент кафедры психологии Гарвардской медицинской школы (Harvard Medical School), директор программы МакЛина по духовности и психическому здоровью (McLean’s Spirituality and Mental Health Program) и специалист по терапии тревоги.

Насколько небезопасна идея о том, что человек не должен чувствовать никакого беспокойства?

Д.Х. Розмарин объяснил, что самым большим триггером тревоги сегодня является то, что мы опасаемся возникновения самой тревоги: в ту минуту, когда мы чувствуем тревогу, мы расстраиваемся из-за этого и думаем, что с нами что-то не так. Нам нужно проработать наши отношения с тревогой. Нормально, что время от времени мы будем чувствовать тревогу. На самом деле, чем продуктивнее и успешнее мы становимся, тем чаще нам приходится испытывать тревогу.

Тревога может мобилизовать нас к действию, помочь нам находить новые пути достижения наших целей и предугадывать проблемы до того, как они возникнут. Тревога также может помочь нам осознавать наши факторы стресса и ресурсы. При этом важным является принятие тревоги, а не попытка подавить ее всякий раз, когда она возникает.

Экспозиционная терапия — это лечение тревоги первой линии. При этом лечение предполагает столкновение со своими тревогами лицом к лицу. Люди принимают чувства, от которых бежали годами, а иногда и десятилетиями. Это помогает пациенту осознавать, что он может противостоять любым вызовам в его жизни. Противостоя тревоге, мы увеличиваем устойчивость к другим жизненным стрессорам.

Важно, что когда человек испытывает тревогу, ему необходимо доверенное лицо — друг или родственник, с которым можно поделиться своими переживаниями. В этом смысле тревога способствует созданию прекрасных возможностей для углубления эмоциональных связей с другими людьми. Открытие другим наших тревог может защитить нас и помочь нам процветать.

При этом социальные сети несколько осложняют установление эмоционально близких отношений. Это связано с тем, что фотографии, которые мы представляем остальному миру, тщательно подобраны и отточены — так называемое управление впечатлением. С появлением социальных сетей на сегодня стало гораздо меньше личного общения. Подростки реже ходят на свидания и проводят меньше времени с друзьями. Большинство социальных взаимодействий пикселизированы, поэтому людям сложнее открыться другим. Чтобы быть эмоционально уязвимым, нужно быть расслабленным. Обычно такое взаимодействие должно происходить лично. Нам нужны эти объятия или хотя бы похлопывание по спине, тогда мы сможем открыться: «Мне тяжело. Вот с чем я столкнулся в последнее время».

По материалам www.medicalxpress.com