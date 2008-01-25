Что такое высокофункциональная тревога?
Иногда испытывать тревогу — это нормально, особенно в стрессовых ситуациях. Однако в некоторых случаях чрезмерная и постоянная тревога может мешать повседневной деятельности и трудно поддаваться контролю.
Существует несколько типов тревожных расстройств. Термин «высокофункциональная тревога» применяется к лицам с симптомами тревоги, сохраняющим при этом высокий уровень функциональности в различных аспектах своей жизни. Часто они успешны в своей карьере или других областях, но внутренне борются с постоянным чувством стресса, неуверенностью в себе и страхом не соответствовать требованиям. Они чувствуют себя крайне некомфортно и борются со значительной самокритикой.
Высокофункциональная тревога выделена как самостоятельный диагноз в «Руководстве по диагностике и статистике психических расстройств» (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) и представляет собой разновидность генерализованной тревоги. Многие эмоциональные и физические симптомы связаны с генерализованным тревожным расстройством. Симптомы высокофункциональной тревоги во многом сходны, но некоторые из них могут быть более выраженными.
Некоторые симптомы генерализованного тревожного расстройства включают:
- общую нервозность и беспокойство;
- боязнь критики или значительной самокритики;
- страх показаться другим неадекватным или глупым;
- ощущение на грани потери контроля;
- ощущение надвигающейся гибели;
- значительный стресс.
Очень важно записаться на прием к специалисту в области психического здоровья, чтобы поговорить о своих симптомах и установить точный диагноз. Затем, если будет установлено, что у пациента высокофункциональная тревога, врач разработает план улучшения качества жизни.
Консультирование и психотерапия играют решающую роль, помогая людям с высокофункциональной тревогой эффективно справляться со своими симптомами. Когнитивно-поведенческая терапия может помочь пациенту научиться переосмысливать свои установки о жизни и изменять поведение, которое может усугублять тревогу. Вместо того, чтобы быть самокритичным и искать, что может пойти не так, можно научиться управлять своими мыслями, искать решения и преодолевать тревожные чувства.
Помимо терапии, другие стратегии преодоления симптомов для уменьшения их выраженности включают следующее:
- поддержка близких. Лица с высокофункциональной тревогой могут полагать, что им придется разобраться со своим поведением в одиночку, потому что они боятся критики или негативных последствий. Положительная поддержка близких способствует уменьшению выраженности симптомов тревоги;
- о важности слова «нет» часто говорят как об установлении границ. Это связано с тем, что многие люди перенапрягают себя. В то же время некоторым людям с высокофункциональной тревогой также следует сказать «да» возможностям, которые повышают их уровень комфорта, делают жизнь более наполненной и приносящей удовлетворение;
- забываем сравнения. Лица с тревогой склонны сравнивать себя с другими, чувствуют необходимость совершенствоваться и хотят быть более похожими на кого-то другого. Сравнение может лишить вас радости и удовлетворения;
- определение основных ценностей. Лица с высокофункциональной тревогой часто зацикливаются на успехе, определяемом обществом, например, на «правильной» работе, машине, доме и материальном имуществе. Часто эти предметы важны только потому, что другие люди верят в их важность. Психотерапевт может помочь раскрыть важные моменты для человека за пределами ожиданий общества и привести мысли и действия в соответствие с вашими основными ценностями;
- учимся принимать критику. Это сложно для многих, но особенно для лиц с высокофункциональной тревожностью. Психотерапевт может помочь научиться оценивать обратную связь нейтрально, без эмоций;
- практика осознанности. Это практика целенаправленного осознания и сосредоточения внимания на настоящем моменте. Концентрация на чем-то одном может усилить чувство спокойствия и умиротворения;
- лекарственные средства могут способствовать уменьшению выраженности высокофункциональной тревоги, но их следует применять только в сочетании с другими стратегиями преодоления и под контролем медицинского специалиста.
Следует поговорить со своим лечащим врачом о своем самочувствии. При необходимости он направит к квалифицированному консультанту или терапевту по психическому здоровью и поможет вам разработать стратегию преодоления тревоги и вести полноценную жизнь.
По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org
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