Что такое хороший и плохой стресс?

Всегда ли стресс имеет негативные последствия для нашего физического и эмоционального здоровья?

Сафия Дебар (Safia Debar), эксперт по контролю стресса в клинике Мейо (Mayo Clinic Healthcare), Лондон, объяснила, что здоровый уровень стресса помогает повысить устойчивость нашего организма. Доктор С. Дебар также обозначила разницу между хорошим и плохим стрессом и рассказала, как определить, что вам грозит перегрузка.

Стресс — это физическая и психологическая реакция на раздражитель. Стресс, который полезен для нас и может даже дать нам ощущение благополучия, называется эустресс, это противоположность дистресса. Дистресс — это так называемый «плохой» стресс, вызывающий дизадаптацию и отсутствие нормализации эмоционального и физического состояния после действия стресса. Одно и то же событие — например, свадьба — может спровоцировать как эустресс, так и дистресс. Это во многом зависит от восприятия события.

Хронический стресс влияет на каждую систему органов в организме: например, на фоне стресса может возникать ощущение беспокойства, депрессия и нарушения пищеварения.

Доктор отметила, что стресс вызывает каскад реакций в организме, и не только эмоциональных. При нормальной реакции на него стрессовая реакция достигает пика, а затем возвращается к исходному уровню. Такой стресс полезен, он способствует повышению устойчивости нашего организма и лучшему реагированию на различные раздражители.

Какие же изменения происходят в организме в ответ на стресс?

Активируется симпатическая нервная система и выработка основного гормона стресса — кортизола.

Мышление становится негативным, когда вы переживаете или ожидаете чего-то плохого. Внимание становится гиперфокусированным на происходящем.

Сердце, легкие и мышцы готовятся к борьбе или бегству. Повышается частота сердечных сокращений, дыхания и артериальное давление, поскольку организму необходимо доставлять больше кислорода к клеткам. Мышцы напряжены.

Деятельность пищеварительной и репродуктивной систем замедляется.

Функция иммунной системы тоже изменяется: повышается выработка белков, называемых провоспалительными цитокинами, защитная же функция в отношении патогенных микроорганизмов ослабевает.

По мере подавления реакции на стресс организм переходит в состояние восстановления, обновления и роста: дыхание и частота сердечных сокращений замедляются, артериальное давление нормализуется, мышечное напряжение ослабевает, иммунная, пищеварительная и репродуктивная системы возобновляют нормальную деятельность.

Однако при постоянном сильном стрессе способность вернуться к исходному состоянию постепенно начинает ослабевать. С. Дебар подчеркнула, что критическое значение имеет отсутствие восстановления, а не сам стрессор.

Доктор добавила, что есть несколько признаков того, что вам может грозить стрессовая перегрузка, если:

стресс кажется неослабевающим и постоянным;

стресс кажется неконтролируемым и вы не можете расслабиться или чувствуете, что «действуете на автопилоте»;

у вас проблемы с регулированием эмоций;

вы начинаете прятаться от жизни и/или людей;

вы испытываете физические симптомы, такие как головная боль, боль в груди, нарушение пищеварения, сна или чаще болеете инфекционными заболеваниями.

С. Дебар рекомендует оценить, как вы справляетесь со стрессом эмоционально и физически.

Хронический стресс может иметь долгосрочные последствия для здоровья. Лицам, которые чувствуют постоянные физические симптомы, а изменения образа жизни не помогают справиться со стрессом, следует проконсультироваться со своим лечащим врачом.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org