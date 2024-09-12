Что такое астигматизм?

Астигматизм — это распространенное зрительное расстройство, при котором роговица или хрусталик глаза имеют неправильную форму. В результате световые лучи не собираются в одной точке на сетчатке, что вызывает искажение или размытие изображения. Астигматизм часто сочетается с другими заболеваниями, такими как близорукость или дальнозоркость, усложняя общую картину зрительных нарушений.

Чем опасен астигматизм:

ухудшение зрения;

чрезмерное напряжение глазных мышц;

повышенная усталость;

постоянная головная боль;

проблемы с обучением у детей;

ухудшение качества жизни;

профессиональные ограничения.

Можно ли ослепнуть от астигматизма? Возможное осложнение заболевания — амблиопия . Данное состояние характеризуется постепенным снижением остроты зрения 1 глаза вплоть до слепоты.

При появлении первых жалоб важно своевременно обратиться к офтальмологу. Врач проведет диагностику и подбор оптимального метода лечения астигматизма, не допуская снижения качества жизни.

Причины развития астигматизма

Из-за чего возникает астигматизм? Выделяют 2 основные группы причин развития астигматизма:

врожденные — воздействуют в пренатальный период:

генетическая предрасположенность — врожденный астигматизм часто передается по наследству. Если у родителей или близких родственников диагностированы нарушения формы хрусталика или роговицы глаза, вероятность выявления патологии у ребенка значительно возрастает; нарушение внутриутробных процессов формирования и развития глаза, орбиты; генетические аномалии с генерализованными проявлениями (например синдром Дауна );



приобретенные — связаны с внешними факторами или болезнями органа зрения:

травматические повреждения — ушибы, порезы, ожоги и другие воздействия на роговицу вызывают ее деформацию и изменение преломляющих свойств; операции на глазах; болезни роговицы и хрусталика; чрезмерное воздействие солнечного света вызывает изменения в структуре роговицы, особенно у лиц, генетически предрасположенных к заболеваниям глаз. Для профилактики следует носить солнцезащитные очки со 100% защитой от UVA и UVB; возрастные изменения преломляющей системы глаза; некоторые системные заболевания — косвенно влияют на развитие астигматизма. Например, у пациентов с сахарным диабетом возможны структурные изменения в оболочке глаза, что в некоторых случаях вызывает астигматизм или усугубляет уже существующий.



Виды астигматизма

Выделяют несколько видов астигматизма:

по происхождению — врожденный (чаще диагностируют у детей) или приобретенный;

по анатомической локализации — роговичный (вызван неправильной кривизной роговицы), хрусталиковый (связан с неравномерной кривизной хрусталика);

по расположению осей (меридианов) — астигматизм прямого и обратного типа;

по соотношению рефракции в главных меридианах — простой миопический (сочетание близорукости по одному меридиану с нормальным зрением по другому), простой гиперметропический (сочетание дальнозоркости по одному меридиану с нормальным зрением по другому), сложный (оба меридиана либо миопические, либо гиперметропические в зависимости от точки фокусировки изображения), смешанный (один меридиан миопичный, другой — гиперметропический);

по степени астигматизма — слабый (разница рефракции по двум основным меридианам не превышает 3,0 D), средней степени (разница в оптической силе находится в интервале 3,0–6,0 D), высокий (>6,0 D).

Проверка на астигматизм

Как установить степень астигматизма? Диагностический алгоритм включает:

проверка остроты зрения с помощью стандартных таблиц;

определение рефракции ретиноскопом или в автоматическом режиме (авторефрактометрия);

офтальмометрия — инструментальное измерение кривизны роговичной оболочки;

компьютерная видеокератотопография — современный метод диагностики, который позволяет создавать 3D-модель роговицы со всеми особенностями ее поверхности.

Как видят люди с астигматизмом?

Основная особенность зрения при астигматизме — это нечеткость и размытость изображения. Объекты, особенно имеющие четкие линии и контуры, могут казаться расплывчатыми или растянутыми в определенном направлении. Также возможны трудности с различением мелких деталей:

текст в книге или на экране компьютера кажется размытым, что затрудняет чтение и вызывает быстрое утомление глаз;

дорожные знаки или номера домов на расстоянии могут быть трудноразличимыми.

Как видят при астигматизме ночью? В темное время суток или при тусклом освещении проблемы зрения усугубляются. Источники света (фары автомобилей или уличные фонари) кажутся растянутыми, создавая эффект «звездочек» или «лучей», исходящих от светящихся точек.

Характер и объем искажений зависят от типа и степени тяжести патологии: пациенты с миопическим астигматизмом слабой степени и пациенты со сложным гиперметропическим астигматизмом будут видеть окружающий мир совершенно по-разному.

Симптомы астигматизма

Как проявляется астигматизм? Основные симптомы:

постоянная нечеткость зрения — она не зависит от расстояния до объекта — и близкие, и далекие предметы могут казаться одинаково нечеткими;

искажение форм предметов — круглые объекты кажутся овальными, прямые линии — изогнутыми;

головная боль — возникает в результате постоянного напряжения глазных мышц, пытающихся скомпенсировать нечеткость изображения. Она локализуется в области лба или вокруг глаз, ее выраженность увеличивается после длительной зрительной нагрузки;

быстрая утомляемость глаз — чтение, работа за компьютером, даже просмотр телевизора требуют частых перерывов;

прищуривание — сужая глазную щель, человек пытается повысить четкость видимого изображения;

проблемы со зрением в темное время суток — источники света кажутся размытыми, с расходящимися от них лучами, что создает дополнительные трудности при вождении ночью;

необычное положение головы при попытке рассмотреть предметы — человек неосознанно наклоняет или поворачивает голову, пытаясь найти такой угол зрения, при котором изображение становится более четким.

Тесты на астигматизм

В некоторых случаях используют специальные тесты для субъективной оценки зрительного восприятия пациента:

тест с астигматическим веером — инструмент представляет собой круг с расходящимися линиями, похожими на спицы колеса. Пациента просят указать, какие линии выглядят наиболее четкими. Тест помогает выявить ось астигматизма и приблизительно оценить степень его тяжести;

тест с точечным источником света — в условиях низкой освещенности пациенту демонстрируется точечный источник света. При наличии астигматизма точка воспринимается как линия или фигура неправильной формы. Направление удлинения этой фигуры соответствует основным меридианам;

стереотесты — не являются специфичными для данной патологии, но предоставляют дополнительную информацию о качестве бинокулярного зрения.

Простые тесты на астигматизм можно пройти онлайн, но для полноценной диагностики патологии следует обратиться за консультацией к офтальмологу.

Методы лечения астигматизма

Как лечится астигматизм? Выбор метода коррекции патологии зависит от множества факторов (степени тяжести и типа нарушения зрения, общего состояния здоровья пациента, его образа жизни, личных предпочтений и др.). Часто оптимальным решением является комбинация различных методов. Например, после лазерной коррекции астигматизма могут потребоваться очки для работы на близком расстоянии (при чтении, за компьютером).

Как вылечить астигматизм глаз?

Оптическая коррекция является наиболее распространенным и доступным методом терапии астигматизма как у детей, так и у взрослых. Очки с цилиндрическими линзами помогают компенсировать неравномерность преломления света в различных меридианах глаза, обеспечивая четкое изображение на сетчатке.

Как привыкнуть к очкам при астигматизме? При резком изменении оптических условий, связанных с ношением новых очков, может возникнуть дискомфорт, поэтому рекомендуется начинать с частичной коррекции зрения и постепенно повышать ее степень по мере привыкания глаз. Обычно этот процесс занимает от 3 до 6 мес.

Какие линзы носить при астигматизме? Контактная коррекция (альтернатива очкам) — особенно популярна среди пациентов молодого возраста. Наиболее распространены торические контактные линзы. Они специально разработаны для коррекции патологии, имеют различную оптическую силу в разных меридианах (мультифокальные линзы). Их точное позиционирование на глазу достигается за счет специальной конструкции или распределения веса в линзе. Ортокератологические линзы — специальные жесткие контактные линзы, которые надеваются на время сна. Они осуществляют контролируемое изменение формы роговицы. Утром линзы снимаются, а измененная форма роговицы обеспечивает четкое зрение в течение дня.

Лазерная коррекция зрения (LASIK, SMILE и др.) — методики основаны на изменении кривизны роговицы с помощью эксимерного или фемтосекундного лазера. Лазер удаляет микроскопические участки роговичной ткани, корректируя ее форму.

В лечении детского астигматизма часто используют аппаратные методы коррекции, которые сочетают современные компьютерные технологии, лазерные методики и специализированные психологические тренинги.

Коррекция астигматизма

При коррекции патологии различными методами учитывают основные принципы:

индивидуализацию подхода к лечению;

создание оптической системы, компенсирующей разницу в преломляющей силе различных меридианов глаза;

векторное сложение рефракции;

при контактной коррекции — стабилизацию положения линзы на глазу;

в основе хирургических методов — неравномерное удаление ткани роговицы в разных меридианах, что позволяет придать ей более сферическую форму.

Упражнения для глаз при астигматизме

Зарядка для глаз при астигматизме — комплекс специальных упражнений, основными целями которых являются укрепление глазных мышц и улучшение их координации. Упражнения следует выполнять регулярно и правильно. Рекомендуется проводить их несколько раз в сутки, особенно в периоды повышенной зрительной нагрузки.

Операции при астигматизме

Если лечение астигматизма без операции не приносит желаемого результата, рассматриваются различные варианты хирургического вмешательства:

имплантация торических интраокулярных линз является эффективным методом коррекции астигматизма у пациентов, нуждающихся в хирургическом лечении катаракты. Данные линзы, имплантируемые в глаз вместо помутневшего хрусталика, способны одновременно корректировать и астигматизм, и аметропию;

имплантация интрастромальных роговичных сегментов — хирургический метод, особенно эффективный при кератоконусе. Тонкие дугообразные имплантаты, размещаемые в толще роговицы, изменяют ее форму, уменьшая выраженность астигматизма и повышая остроту зрения.

Профилактика астигматизма

Профилактические мероприятия направлены на поддержание оптимального состояния зрительной системы и предупреждение развития или усугубления существующих проблем:

регулярное посещение офтальмолога — ежегодные осмотры позволяют специалисту выявить даже незначительные изменения зрения;

защита глаз в повседневной жизни — использование специальных защитных очков при выполнении работ, связанных с риском травмирования глаз, во время занятий спортом;

правильно организованное освещение при чтении, письме и работе за компьютером;

регулярные перерывы при длительной работе, связанной с напряжением органа зрения;

здоровый образ жизни и сбалансированное питание;

отказ от курения;

контроль хронических заболеваний.

Особое внимание следует уделять профилактике врожденного астигматизма у детей. При раннем выявлении и коррекции патологии вероятность нормального формирования зрительной системы ребенка высока.