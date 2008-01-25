Что означает разумное употребление кофеина?

Известно, что чай и кофе содержат кофеин, но знаете ли вы, что он содержится и в других напитках, продуктах питания и некоторых лекарственных средствах?

В результате исследований установлено, что около 90% взрослого населения в США ежедневно употребляют кофеин в той или иной форме.

Содержание кофеина в напитках широко варьирует. Для большинства взрослых ежедневное употребление до 400 млг кофеина не связано с развитием побочных эффектов. В зависимости от типа напитка это могут быть около 4 чашек сваренного кофе, 10 банок колы или 2 энергетических напитков.

Употребление кофеина в небольшом количестве допустимо, однако чрезмерное пристрастие к нему может вызвать развитие побочных эффектов, в том числе:

учащенное сердцебиение.

Головную боль.

Повышенное артериальное давление.

Бессонницу.

Мышечный тремор.

При употреблении кофеина следует быть осторожными подросткам и лицам молодого возраста. Детям следует вообще избегать добавления его в рацион.

Также лицам, чувствительным к воздействию кофеина или принимающим определенные лекарственные средства, следует избегать употребления слишком большого количества кофеина.

Беременные, желающие забеременеть или кормящие грудью должны проконсультироваться со своим лечащим врачом о потреблении кофеина.

Распространенные источники кофеина

Если вы в течение дня пьете различные напитки, возможно, вы пьете больше кофеина, чем думаете. Чашка кофе или чая за завтраком, газировка во второй половине дня и кусочек шоколада после ужина — кофеин становится частью вашего ежедневного рациона питания.

Некоторые из наиболее распространенных источников кофеина включают:

шоколад.

Кофе.

Препараты.

Газированные напитки.

Чай.

Энергетические напитки.

Проверяйте этикетки напитков перед употреблением — энергетические напитки могут содержать добавки, в составе которых находится кофеин: гуарану, орех колу, йерба мате.

Отказ от кофеиновой привычки

Резкое снижение или отказ от употребления кофеина может вызвать симптомы абстиненции, такие как головная боль, усталость и нарушение концентрации внимания.

Чтобы уменьшить выраженность симптомов отмены кофеина, следуйте следующим рекомендациям:

знайте и отслеживайте, какое количество кофеина вы потребляете в течение суток.

Сокращайте употребление кофеина постепенно, чтобы ваш организм привык к более низкому его уровню.

Проверьте продукты, которые вы употребляете, а также безрецептурные лекарственные средства, которые вы принимаете.

Сократите время заваривания чая, чтобы снизить содержание кофеина, или выберите травяной чай, в котором его нет.

Перейдите на напитки без кофеина, которые имеют такой же вкус, но содержат его в гораздо меньшем количестве, чем их полноценные аналоги.

Если у вас развились выраженные симптомы отмены кофеина, обратитесь к своему лечащему врачу.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org