Что означает разумное употребление кофеина?
Известно, что чай и кофе содержат кофеин, но знаете ли вы, что он содержится и в других напитках, продуктах питания и некоторых лекарственных средствах?
В результате исследований установлено, что около 90% взрослого населения в США ежедневно употребляют кофеин в той или иной форме.
Содержание кофеина в напитках широко варьирует. Для большинства взрослых ежедневное употребление до 400 млг кофеина не связано с развитием побочных эффектов. В зависимости от типа напитка это могут быть около 4 чашек сваренного кофе, 10 банок колы или 2 энергетических напитков.
Употребление кофеина в небольшом количестве допустимо, однако чрезмерное пристрастие к нему может вызвать развитие побочных эффектов, в том числе:
- учащенное сердцебиение.
- Головную боль.
- Повышенное артериальное давление.
- Бессонницу.
- Мышечный тремор.
При употреблении кофеина следует быть осторожными подросткам и лицам молодого возраста. Детям следует вообще избегать добавления его в рацион.
Также лицам, чувствительным к воздействию кофеина или принимающим определенные лекарственные средства, следует избегать употребления слишком большого количества кофеина.
Беременные, желающие забеременеть или кормящие грудью должны проконсультироваться со своим лечащим врачом о потреблении кофеина.
Распространенные источники кофеина
Если вы в течение дня пьете различные напитки, возможно, вы пьете больше кофеина, чем думаете. Чашка кофе или чая за завтраком, газировка во второй половине дня и кусочек шоколада после ужина — кофеин становится частью вашего ежедневного рациона питания.
Некоторые из наиболее распространенных источников кофеина включают:
- шоколад.
- Кофе.
- Препараты.
- Газированные напитки.
- Чай.
- Энергетические напитки.
Проверяйте этикетки напитков перед употреблением — энергетические напитки могут содержать добавки, в составе которых находится кофеин: гуарану, орех колу, йерба мате.
Отказ от кофеиновой привычки
Резкое снижение или отказ от употребления кофеина может вызвать симптомы абстиненции, такие как головная боль, усталость и нарушение концентрации внимания.
Чтобы уменьшить выраженность симптомов отмены кофеина, следуйте следующим рекомендациям:
- знайте и отслеживайте, какое количество кофеина вы потребляете в течение суток.
- Сокращайте употребление кофеина постепенно, чтобы ваш организм привык к более низкому его уровню.
- Проверьте продукты, которые вы употребляете, а также безрецептурные лекарственные средства, которые вы принимаете.
- Сократите время заваривания чая, чтобы снизить содержание кофеина, или выберите травяной чай, в котором его нет.
- Перейдите на напитки без кофеина, которые имеют такой же вкус, но содержат его в гораздо меньшем количестве, чем их полноценные аналоги.
Если у вас развились выраженные симптомы отмены кофеина, обратитесь к своему лечащему врачу.
По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org
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