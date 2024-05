Что нужно знать про цистит?

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) относятся к наиболее распространенным бактериальным заболеваниям и ежегодно диагностируются у более 1,5 млн человек (Yoo J.J. еt al., 2021).

Что такое цистит?

Цистит — воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря. Наиболее частая этиология цистита — бактериальная. Цистит диагностируется чаще у женщин, чем у мужчин. Это связано с анатомическими особенностями строения мочеиспускательного канала. Так, 10% женщин болеют циститом минимум 1 раз в год, и у более 60% женщин цистит диагностируется минимум 1 раз в жизни (Jansåker F. et al., 2022).

Симптомы цистита

Признаки воспаления мочевого пузыря включают:

дизурию (болезненное мочеиспускание, мочеиспускание, сопровождающееся резью, жжением);

учащенное мочеиспускание (поллакиурию);

императивные позывы к мочеиспусканию;

боль, дискомфорт в надлобковой области;

боль в нижней части спины;

визуально мутную мочу, иногда с красноватым оттенком;

у маленьких детей при цистите отмечаются беспокойное поведение, плач при мочеиспускании, возможно недержание мочи;

в клиническом анализе мочи: лейкоцитурия, бактериурия, гематурия, пиурия;

выделение уропатогенов в бактериологическом анализе мочи (Yoo J.J. еt al., 2021).

Выделяют острый, рецидивирующий и хронический цистит. По оценкам экспертов, острый цистит в течении года рецидивирует у 50% пациентов (Yoo J.J. еt al., 2021).

Кроме бактериального цистита, возможно развитие цистита вирусной или аллергической этиологии. Например, при аденовирусной инфекции возможно развитие геморрагического цистита. Также геморрагический медикаментозный цистит может развиваться на фоне применения ряда лекарственных препаратов с цитостатическим действием. Выделяют лучевой цистит, который является потенциальным осложнением лучевой терапии рака органов малого таза. Острый лучевой цистит определяется как цистит, развивающийся во время или в течение 3 мес после окончания лучевой терапии (по рекомендациям ряда экспертов — в течение 6 мес). По оценкам экспертов, лучевой цистит развивается у около 50% пациентов после облучения органов малого таза в полных терапевтических дозах (например при лечении рака предстательной железы или местно-распространенного рака шейки матки). Клинические симптомы лучевого цистита могут включать учащение мочеиспускания, императивное мочеиспускание (поллакиурия) как днем, так и ночью, дизурию, а также цисталгию со спазмами мочевого пузыря и гематурию. Острый лучевой цистит развивается в первую очередь вследствие повреждения слизистой оболочки мочевого пузыря, нарушения регенерации уротелия с последующим развитием воспалительного процесса и отека тканей. В большинстве случаев прогноз при остром лучевом цистите благоприятный, симптомы обычно проходят спонтанно в течение 4–6 нед после завершения лучевой терапии, но в случае тяжелого течения лучевого цистита следует рассмотреть вопрос о прерывании курса лучевой терапии (Helissey C. et al., 2021).

Пути проникновения инфекции при цистите:

нисходящий путь при инфекционных заболеваниях почек (например пиелонефрите);

восходящий — через мочеиспускательный канал, обычно — при несоблюдении правил личной гигиены;

гематогенный — при наличии отдалённого очага инфекции.

В недавнем исследовании показано, что наиболее часто при остром цистите выявляются следующие виды бактерий: Pseudomonas, Acinetobacter и Enterobacteriaceae. При рецидивирующем цистите наиболее частыми возбудителями являются Sphingomonas, Staphylococcus, Streptococcus и Rothia spp. (Yoo J.J. еt al., 2021). В то же время, по оценкам ряда экспертов, наиболее часто при неосложнённом остром цистите у женщин этиологическим фактором являются Escherichia coli (86%), Klebsiella (5%), Staphylococcus saprophyticus (3%), Proteus (3%), Enterobacter (1,4%), Citrobacter (0,8%), Enterococcus (0,5%). Таким образом, Escherichia coli на сегодняшний день является микроорганизмом, наиболее часто вызывающим инфекции мочевыводящих путей. Интересно, что риск развития цистита повышен у сексуально активных лиц и при применении некоторых средств контрацепции (диафрагм, спермицидов). Повышение риска развития цистита обусловливает и наличие нескольких половых партнёров или смена полового партнёра (Lala V. et al., 2022).

По распространённости поражения слизистой оболочки мочевого пузыря выделяют диффузный и очаговый (шеечный) цистит.

По характеру морфологических изменений слизистой оболочки мочевого пузыря выделяют следующие формы цистита:

катаральный;

фибринозный;

некротический;

геморрагический;

интерстициальный;

язвенный;

флегмонозный и др.

Осложнения цистита

При цистите существует риск развития ряда осложнений:

везико-уретральный рефлюкс;

пиелонефрит. При бактериальном цистите повышен риск развития восходящей инфекции мочевыводящих путей, в том числе пиелонефрита. Так, в недавнем исследовании показано, что у около 1% женщин с циститом в течение месяца после установления диагноза цистита был диагностирован пиелонефрит. При этом 78,2% женщин, у которых развился пиелонефрит как осложнение цистита, не принимали антибиотики для терапии цистита. В то же время, по оценкам экспертов, при цистите с лёгкой выраженностью симптомов антибиотики не показаны (Jansåker F. et al., 2022);

стеноз дистального отдела мочеиспускательного канала;

склероз шейки мочевого пузыря;

парацистит;

перфорации стенки мочевого пузыря;

перитонит;

почечная недостаточность;

хронический простатит у мужчин;

сепсис (Lala et al., 2022).

Острый цистит

Течение острого цистита — от лёгкого с нерезко выраженными местными симптомами до тяжелого, проявляющегося выраженной дизурией, симптомами общей интоксикации и лихорадкой. При проведении соответствующего лечения уменьшение выраженности симптомов отмечается уже через 3–5 дней. По оценкам экспертов, при отсутствии выраженного клинико-лабораторного улучшения (нормализация показателей клинического анализа мочи) через 2–3 нед терапии необходимо проведение дополнительных обследований: ультразвуковое исследование (УЗИ) мочевыводящих путей и почек, цистоскопия, внутривенная урография.

Хронический цистит

Хронический цистит зачастую развивается вследствие недолеченного острого цистита. Повышен риск развития хронического цистита при:

наличии аномалий развития мочевыводящих путей;

тяжелых соматических заболеваниях;

предшествующих тяжелых инфекционных заболеваниях;

неконтролируемом сахарном диабете;

иммунодефиците (наследственном, вследствие приёма иммуносупрессантов, СПИДе);

гиповитаминозах и т.д.

Хронический цистит может иметь латентное или рецидивирующее течение. Рецидивы обычно развиваются на фоне обострений основного заболевания, инфекционных заболеваний, после переохлаждения. Зачастую хронический цистит сочетается с хроническим пиелонефритом.

Одной из форм хронического цистита является интерстициальный цистит/синдром боли в мочевом пузыре. Интерстициальный цистит характеризуется значительной выраженностью дизурии, поллакиурии, никтурии, императивных позывов к мочеиспусканию, а также развитием синдрома хронической тазовой боли. По оценкам экспертов, интерстициальный нефрит диагностируется у миллионов людей во всём мире и приводит к значительному снижению качества жизни больных (Li J. et al., 2022). Так, при интерстициальном цистите у пациентов повышен риск развития депрессии, тревожно-невротического синдрома, склонности к суицидальному поведению. Важно, что при интерстициальном нефрите не выявляются морфологические изменения в клиническом анализе мочи — воспаление мочевого пузыря при интерстициальном цистите асептическое. При проведении бактериологического анализа мочи определяется, что моча стерильная. По оценкам экспертов, патогенетические механизмы развития интерстициального цистита включают активацию тучных клеток, раздражение сенсорных нейронов, развитие асептического воспаления и аутоиммунитет (Kim R. et al., 2011).

Диагностика цистита

Какие обследования необходимы для диагностики цистита? Для диагностики цистита, его осложнений и исключения наличия у пациента других заболеваний мочевыделительной системы проводят ряд лабораторных, ультразвуковых и рентгенологических обследований:

клинический анализ мочи;

анализ мочи по Нечипоренко;

бактериологический анализ мочи, определение чувствительности выделенных бактерий к антибиотикам могут быть рекомендованы при рецидивирующем и хроническом цистите;

УЗИ мочевыводящих путей и почек;

цистоскопия;

микционная цистоуретрограмма;

внутривенная урография и др.

Особенностью диагностики цистита у детей в возрасте младше 5 лет является то, что всем детям раннего возраста рекомендуется проведение УЗИ мочевыводящих путей для выявления врождённых аномалий строения. Также детям в возрасте младше 5 лет при развитии цистита рекомендуется провести микционную цистоуретрограмму для выявления возможного пузырно-мочеточникового рефлюкса.

С какими заболеваниями необходимо дифференцировать цистит?

При возникновении характерных для цистита симптомов врач провидит дифференциальную диагностику с рядом заболеваний, имеющих схожие проявления:

вульвит и вульвовагинит у девочек и женщин;

фимоз, баланит у мальчиков и мужчин;

простатит, аденома предстательной железы у мужчин;

рак мочевого пузыря;

пиелонефрит;

острый аппендицит при ретроцекальном и тазовом расположении червеобразного отростка.

Лечение цистита: как быстро вылечить цистит?

Что принимать при цистите? При возникновении признаков воспаления мочевого пузыря важно не заниматься самолечением. Врач назначит необходимые обследования, лечение, даст рекомендации по дальнейшей профилактике рецидива цистита.

Основа лечения цистита — антибиотикотерапия. Обычно применяются пенициллины, цефалоспорины и фторхинолоны. Длительность антибактериальной терапии может составлять 5–14 дней. Также применяются прочие антибактериальные средства, например нитрофурантоин. Так, согласно Голландскому руководству для врачей общей практики (The Dutch guideline for GPs) при неосложнённом остром цистите рекомендуется приём нитрофурантоина на протяжении 5 дней, при осложнённом цистите или цистите у беременных рекомендуется приём нитрофурантоина на протяжении 7 дней (ten Doesschate T. et al., 2019). Ряд экспертов рекомендует при неосложнённом цистите сульфаметоксазол и триметоприм (Lala V. et al., 2022).

При остром неосложнённом цистите может быть рекомендован фосфомицин однократно. Также в большинстве случаев показано применение растительных препаратов, оказывающих противовоспалительное, уроантисептическое, спазмолитическое действие. При выраженном болевом синдроме спастического генеза возможно применение спазмолитиков (например дротаверина).

Сколько дней лечится цистит? Сроки лечения зависят от ряда факторов — первый эпизод цистита или рецидив, имеются ли сопутствующие заболевания, соблюдает ли пациент рекомендации врача, в том числе режим, исключены ли факторы риска. В среднем цистит лечится 5–14 дней.

Профилактика цистита

Для профилактики развития цистита/рецидива данного заболевания рекомендуется прежде всего устранение факторов риска его развития: