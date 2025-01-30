Цистит — медицинский термин, обозначающий воспаление мочевого пузыря.

Цистит может развиваться из-за различных причин, но чаще всего его вызывает бактериальное воспаление.

Обычно бактериальный цистит развивается при попадании бактерий в мочевой пузырь через уретру. Чаще всего эту патологию вызывает кишечная палочка Escherichia coli.

Цистит также может развиваться как реакция на определенные лекарственные средства или лучевую терапию. Иногда цистит может развиться в связи с использованием определенных гигиенических средств, спермицидов или при длительном применении катетера. Цистит также может являться осложнением другого заболевания.

Бактериальный цистит чаще выявляют у женщин, обычно в холодное время года.

В каких случаях повышен риск цистита?

Риск развития цистита повышен:

у лиц с сопутствующим сахарным диабетом.

У лиц с повреждениями спинного мозга, рассеянным склерозом.

У лиц, ведущих активную половую жизнь.

При применении в качестве противозачаточных средств диафрагм со спермицидами.

В период беременности.

В период менопаузы.

При наличии нарушений оттока мочи (могут быть вызваны аденомой предстательной железы, камнем в мочевом пузыре, стриктурой уретры).

При иммунодефиците (например при вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ), проведении иммуносупрессивной терапии, химиотерапии).

При длительном использовании мочевых катетеров.

Симптомы и признаки бактериального цистита

интенсивные, частые позывы к мочеиспусканию.

Боль или жжение при мочеиспускании.

Поллакиурия — учащенное мочеиспускание небольшими порциями.

Кровь в моче (гематурия).

Мутная или резко пахнущая моча.

Дискомфорт в области таза.

Чувство давления в надлобковой области.

Субфебрильная температура.

Симптомы цистита у мужчин в целом аналогичны таковым у женщин.

У маленьких детей признаком цистита могут быть новые эпизоды случайного дневного недержания мочи.

Цистит может привести к развитию восходящей инфекции почек. Это опасное осложнение.

Следует немедленно обратиться к врачу, если на фоне цистита появляются следующие симптомы:

боль в спине или боку.

Лихорадка и озноб.

Тахикардия.

Тошнота и рвота.

Императивное, частое болезненное мочеиспускание.

Примесь крови в моче.

Также следует проконсультироваться с врачом в случае, если:

симптомы цистита возобновляются после окончания рекомендованного курса лечения.

У ребенка фиксируются дневные недержания мочи, после периода, когда он контролировал мочеиспускание.

Диагностика цистита

При подозрении на развитие цистита для подтверждения диагноза врач порекомендует сдать анализ мочи. Для этого следует собрать небольшое количество мочи (обычно среднюю порцию при утреннем мочеиспускании после подмывания) в чистый контейнер. По окончании курса терапии врач может рекомендовать сдать анализ мочи повторно для контроля эффективности лечения.

В случае неэффективности антибиотикотерапии может быть рекомендован бактериологический посев мочи, чтобы определить, какой тип бактерий вызывает инфекцию.

В некоторых случаях лечащий врач может порекомендовать ультразвуковое исследование мочевыводящих путей.

При подозрении на анатомические аномалии, опухоли может быть показано дальнейшее обследование (цистоскопия, компьютерная, магнитно-резонансная томография и др.).

Лечение цистита

При бактериальном цистите лечащий врач обычно рекомендует курс антибиотиков (например амоксициллина, амоксициллина / клавуланата, ципрофлоксацина, левофлоксацина). Обычно курс лечения составляет 3–7 дней при неосложненном цистите и 7–14 дней при осложненном.

Также при остром неосложненном цистите может быть рекомендован:

Также в дополнение к антибиотикам можно применять различные препараты, содержащие лекарственное растительное сырье (например, содержащие экстракты травы золототысячника, корня любистка, листьев розмарина и др.).

Особенности лечения цистита у беременных

В период беременности рекомендуется лечить не только симптоматический цистит, а и бессимптомную бактериурию. При этом предпочтителен более короткий курс антибиотикотерапии. Фторхинолоны, нитрофурантоин противопоказаны в период беременности. Триметоприм / сульфаметоксазол не рекомендуется в течение I триместра.

При цистите в период беременности может быть рекомендован амоксициллин / клавуланат, цефалексин, цефподоксим.

Что можно порекомендовать для профилактики цистита?

Нет однозначных рекомендаций, которые позволят избежать развития цистита. В то же время для того, чтобы снизить риск бактериального цистита, следует: