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Новости медицины и фармацииЧто нужно знать про сальмонеллез?

Что нужно знать про сальмонеллез?

Опубликовано  29.11.2023

Сальмонеллезная инфекция, или сальмонеллез, — распространенное бактериальное заболевание, поражающее кишечный тракт. Бактерии сальмонеллы обычно живут в кишечнике животных, птиц и человека и выделяются с калом.

Человек заражается чаще всего через загрязненную воду или пищу. У части зараженных лиц не развиваются симптомы сальмонеллеза.

В то же время обычно через 8–72 ч после заражения развиваются диарея, лихорадка и боль в животе спазматического характера.

Сальмонеллез может привести к развитию тяжелого обезвоживания вследствие диареи. В таком случае следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Кроме того, возможно распространение инфекционного процесса за пределы кишечника.

Риск заражения сальмонеллой повышен у путешественников, особенно — у посещающих страны с плохими санитарными условиями.

Симптомы и признаки сальмонеллеза:

  • тошнота;
  • рвота;
  • боль в животе спазматического характера;
  • диарея;
  • повышенная температура тела (лихорадка);
  • озноб;
  • головная боль;
  • кровь в кале;
  • обезвоживание (сухость слизистых оболочек, снижение тургора кожи и др.).

Обычно период выздоровления длится около недели. В то же время восстановительный период после заболевания иногда длится до нескольких месяцев.

Продукты, при употреблении которых наиболее часто происходит заражение сальмонеллезом, включают:

  • сырое мясо, птицу и морепродукты;
  • сырые яйца;
  • фрукты и овощи (могут быть как заражены в местах произрастания, обработки и транспортировки, так и на кухне при контакте с сырым мясом и птицей).

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубликовано  29.11.2023

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