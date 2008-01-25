Что нужно знать про сальмонеллез?
Сальмонеллезная инфекция, или сальмонеллез, — распространенное бактериальное заболевание, поражающее кишечный тракт. Бактерии сальмонеллы обычно живут в кишечнике животных, птиц и человека и выделяются с калом.
Человек заражается чаще всего через загрязненную воду или пищу. У части зараженных лиц не развиваются симптомы сальмонеллеза.
В то же время обычно через 8–72 ч после заражения развиваются диарея, лихорадка и боль в животе спазматического характера.
Сальмонеллез может привести к развитию тяжелого обезвоживания вследствие диареи. В таком случае следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Кроме того, возможно распространение инфекционного процесса за пределы кишечника.
Риск заражения сальмонеллой повышен у путешественников, особенно — у посещающих страны с плохими санитарными условиями.
Симптомы и признаки сальмонеллеза:
- тошнота;
- рвота;
- боль в животе спазматического характера;
- диарея;
- повышенная температура тела (лихорадка);
- озноб;
- головная боль;
- кровь в кале;
- обезвоживание (сухость слизистых оболочек, снижение тургора кожи и др.).
Обычно период выздоровления длится около недели. В то же время восстановительный период после заболевания иногда длится до нескольких месяцев.
Продукты, при употреблении которых наиболее часто происходит заражение сальмонеллезом, включают:
- сырое мясо, птицу и морепродукты;
- сырые яйца;
- фрукты и овощи (могут быть как заражены в местах произрастания, обработки и транспортировки, так и на кухне при контакте с сырым мясом и птицей).
По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org
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