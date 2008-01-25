Что нужно знать про сальмонеллез?

Сальмонеллезная инфекция, или сальмонеллез, — распространенное бактериальное заболевание, поражающее кишечный тракт. Бактерии сальмонеллы обычно живут в кишечнике животных, птиц и человека и выделяются с калом.

Человек заражается чаще всего через загрязненную воду или пищу. У части зараженных лиц не развиваются симптомы сальмонеллеза.

В то же время обычно через 8–72 ч после заражения развиваются диарея, лихорадка и боль в животе спазматического характера.

Сальмонеллез может привести к развитию тяжелого обезвоживания вследствие диареи. В таком случае следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Кроме того, возможно распространение инфекционного процесса за пределы кишечника.

Риск заражения сальмонеллой повышен у путешественников, особенно — у посещающих страны с плохими санитарными условиями.

Симптомы и признаки сальмонеллеза:

тошнота;

рвота;

боль в животе спазматического характера;

диарея;

повышенная температура тела (лихорадка);

озноб;

головная боль;

кровь в кале;

обезвоживание (сухость слизистых оболочек, снижение тургора кожи и др.).

Обычно период выздоровления длится около недели. В то же время восстановительный период после заболевания иногда длится до нескольких месяцев.

Продукты, при употреблении которых наиболее часто происходит заражение сальмонеллезом, включают:

сырое мясо, птицу и морепродукты;

сырые яйца;

фрукты и овощи (могут быть как заражены в местах произрастания, обработки и транспортировки, так и на кухне при контакте с сырым мясом и птицей).

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org