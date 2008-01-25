Что нужно знать про рак желудка?

В большинстве случаев рак желудка диагностируют у лиц в возрасте старше 60 лет. В то же время, по оценкам экспертов, в США постоянно растет число случаев выявления рака желудка у лиц в возрасте младше 40 лет.

Факторы риска развития рака желудка включают:

употребление копченого, соленого, обработанного или приготовленного на углях мяса, а также маринованных овощей;

употребление небольшого количества фруктов и овощей или полное их отсутствие в рационе;

употребление алкоголя;

предшествующую операцию на желудке;

инфекцию Helicobacter pylori (pylori);

наследственные раковые синдромы, такие как наследственный диффузный рак желудка, синдром Линча (наследственный неполипозный колоректальный рак), семейный аденоматозный полипоз, аденома желудка и проксимальный полипоз желудка, синдром Ли — Фраумени и синдром Пейтца — Егерса.

Рак желудка на ранних стадиях обычно протекает бессимптомно.

Признаки и симптомы рака желудка могут включать:

затруднение глотания;

боль в животе;

ощущение вздутия живота после еды;

ощущение сытости после употребления небольшого количества пищи;

отсутствие ощущения голода;

непреднамеренное снижение массы тела;

повышенную утомляемость, чувство немотивированной усталости;

черный кал.

Если у вас есть вышеперечисленные признаки и симптомы, следует записаться на прием к своему лечащему врачу. Многие другие состояния и заболевания могут проявляться похожими симптомами.

Лечащий врач может порекомендовать пройти фиброгастродуоденоскопию. В случае выявления язвы, новообразования или утолщения стенки желудка врач может провести биопсию этой области, чтобы определить, есть ли у вас рак желудка.

Лечение рака желудка зависит от стадии. Для определения клинической стадии применяют эндоскопическое ультразвуковое исследование, компьютерную томографию (КТ) или позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ-сканирование), а также стадийную лапароскопию.

На ранних стадиях рака желудка проводят органосохраняющие операции. Например, при этом виде онкопатологии, который поражает только слизистую оболочку или внутреннюю оболочку желудка и имеет размер менее 2–3 см, опухоль удаляют с помощью эндоскопической подслизистой диссекции без дополнительной терапии.

При других стадиях рака желудка, не соответствующих этим критериям, рекомендуется операция по удалению рака желудка и регионарных лимфатических узлов.

Однако если во время операции выявляют распространение рака на лимфатические узлы, то у пациента повышается риск рецидива рака желудка после операции. Поэтому для снижения риска рецидива онкопатологии рекомендуется химиотерапия после операции.

Так, на поздних стадиях рака желудка для достижения наилучших результатов необходимо сочетание химиотерапии и хирургического вмешательства. В этом случае химиотерапию обычно назначают до и после операции.

Наконец, если обнаружено распространение рака желудка за пределы желудка и регионарных лимфатических узлов, то это рак 4-й стадии. Основное лечение — системная терапия. Для определения наиболее эффективного метода лечения проводят ряд дополнительных исследований и на основании их результатов может быть рекомендована таргетная терапия или иммунотерапия.

В некоторых случаях, когда происходит распространение опухоли на слизистую оболочку брюшной полости, также называемую брюшиной, пациентам рекомендуют хирургическое вмешательство, называемое циторедуктивной хирургией, и гипертермическую внутрибрюшинную химиотерапию.

Варианты лечения рака желудка подбираются индивидуально с учетом конкретной ситуации.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org