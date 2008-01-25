Что нужно знать про рак вульвы?

Большинство людей слышали о раке шейки матки, яичников и, возможно, матки, но есть один гинекологический вид онкопатологии, о котором редко упоминают: рак вульвы.

Рак вульвы считается редким: на его долю приходится менее 1% всех новых случаев рака у женщин в Великобритании. Ежедневно в этой стране данное заболевание диагностируется у 4 женщин. По прогнозам экспертов, в ближайшие десятилетия количество летальных исходов, связанных с раком вульвы, возрастет на 20%.

В то же время, по данным независимой организации по исследованию рака Cancer Research UK, 69% случаев рака вульвы можно предотвратить. Эксперты подчеркивают важность осведомленности о симптомах онкопатологии, что способствует раннему выявлению заболевания. На поздней стадии рака лечение может включать удаление всей вульвы, поэтому увеличение осведомленности о данном типе рака имеет жизненно важное значение.

Вульва — это внешняя часть женских половых органов, включающая малые и большие половые губы, клитор и вход во влагалище.

Большинство случаев рака вульвы связаны либо с инфекцией вируса папилломы человека (ВПЧ), либо с состоянием, называемым склеротическим лишаем (СЛ).

Рак вульвы чаще диагностируют у женщин пожилого возраста, но на сегодня растет количество случаев выявления данного типа рака среди молодых, вероятно, из-за роста заболеваемости ВПЧ. ВПЧ может вызывать не только рак шейки матки, но и другие виды рака, включая рак вульвы, ануса, полового члена и влагалища. Для профилактики развития данных типов рака, связанных с ВПЧ, эксперты рекомендуют вакцинацию.

СЛ — хроническое заболевание кожи, которое обычно вызывает сильный зуд и появление на коже белых или пепельных пятен. При СЛ развивается предраковое состояние, дифференцированная интраэпителиальная неоплазия вульвы. При этом типе неоплазии существует высокий риск малигнизации.

В одном датском исследовании, сравнивающем время диагностики всех гинекологических видов рака, выявлено, что задержка установления диагноза самая длительная при раке вульвы. Отчасти это связано с тем, что симптомы заболевания неспецифические.

В то же время, недостаточная осведомленность о заболеваниях вульвы и нормализация симптомов, а также чувство стыда и смущения заставляют женщин откладывать обращение за помощью. Более того, при раке вульвы существует высокая вероятность установления ложного диагноза (например молочницы).

В настоящее время не разработаны программы скрининга рака вульвы. В то же время женщина может попросить своего лечащего врача или акушерку при проведении скрининга шейки матки оценить вульву на наличие каких-либо визуальных признаков рака.

Симптомы и признаки рака вульвы включают:

постоянный зуд вульвы;

боль в вульве;

изменение, отек участков кожи, их гиперемия, пигментация или депигментация;

появление на вульве шишек, бородавчатых наростов;

кровотечение из вульвы или кровянистые выделения из влагалища между менструациями;

открытая рана в вульве;

жгучая боль при мочеиспускании;

родинка на вульве, изменившая форму или цвет.

При наличии вышеперечисленных или подобных симптомов следует обратиться за медицинской помощью. В то же время не паникуйте. Эти симптомы могут быть вызваны другими, доброкачественными состояниями.

Лечение рака вульвы

При раннем обнаружении этой онкопатологии лечение состоит в удалении раковых клеток в пределах нормальных клеток вокруг них. Однако терапия рака вульвы на более поздних стадиях зависит от того, где находится опухоль и насколько она велика. Хирургическое лечение может включать удаление части или всех малых и/или больших половых губ и даже клитора. Такое лечение значительно снижает качество жизни. Восстановление после операции на влагалище часто представляет собой длительный процесс, во время которого не рекомендуется сидеть: можно только стоять или лежать. Удаление лимфатических узлов может привести к лимфедеме — болезненному отеку ноги. В дальнейшем женщинам, у которых развилась лимфедема, рекомендовано носить компрессионные чулки.

По материалам www.medicalxpress.com