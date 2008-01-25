Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииЧто нужно знать про профилактику образования камней в почках?

Что нужно знать про профилактику образования камней в почках?

Опубликовано  13.10.2023

Камни в почках — это небольшие твердые отложения минералов внутри почек. Камни в почках часто остаются незамеченными, пока не попадают в мочеточник, соединяющий почку и мочевой пузырь. Если камень выходит из почки и блокирует выход мочи, обычно находясь в мочеточнике, это может вызвать застой мочи и привести к интенсивной боли.

Мочекаменную болезнь диагностируют у около 12% населения США. Образование камней в почках обычно начинается в возрасте 20–30 лет, и проблема может продолжаться годами.

К факторам, повышающим риск образования камней в почках, относят:

  • семейный анамнез;
  • сахарный диабет;
  • пищевые привычки;
  • недостаток в моче веществ, предотвращающих кристаллообразование.

Существует 4 типа камней в почках. Знание типа камня в почках поможет определить причину его образования и выбрать стратегию профилактики повторного камнеобразования.

Типы камней в почках включают в себя:

  • кальциевые камни — это наиболее распространенный тип камней в почках. Около 70–80% камней в почках представляют собой кальциевые камни, которые обычно состоят из кальция и оксалатов. Оксалат — это вещество, вырабатываемое печенью и всасываемое из пищи. Некоторые фрукты и овощи, например шпинат, содержат большое количество оксалатов. Прием высоких доз витамина D и витамина C, операции на желудке и некоторые метаболические нарушения могут повысить концентрацию кальция или оксалатов в моче. Кальциевые камни также могут состоять из фосфата кальция. Этот тип камней чаще диагностируют у людей с метаболическими заболеваниями, такими как почечный канальцевый ацидоз. Образование камней из фосфата кальция также может быть связано с приемом некоторых лекарственных средств, применяемых для лечения мигрени (топирамат) или артериальной гипертензии (фуросемид или триамтерен).
  • Струвитные камни могут образовываться после перенесенной инфекции мочевыводящих путей. Эти камни быстро растут и достигают больших размеров, иногда без каких-либо симптомов.
  • Камни из мочевой кислоты могут образовываться вследствие значительного обезвоживания из-за хронической диареи или мальабсорбции, а также у лиц, придерживающихся диеты с высоким содержанием белка, или пациентов с подагрой. Определенные генетические факторы также могут повысить риск образования камней из мочевой кислоты.
  • Цистиновые камни. Эти камни образуются у людей с наследственным заболеванием, называемым цистинурией.

Профилактика образования камней в почках

У около 50% людей, у которых образовались камни в почках, через 10 лет появится еще один камень, если они не предпримут меры для профилактики рецидива.

Что же рекомендуют эксперты для профилактики камнеобразования?

  • Пейте воду в течение дня. Лицам с камнями в почках в анамнезе следует пить достаточно жидкости, чтобы выделять около 80 унций (2,5 л) мочи каждый день. Это наиболее эффективная терапия для предотвращения формирования камней в почках в будущем. Чтобы убедиться, что вы пьете достаточно воды, следует измерить суточный диурез.
  • Употребляйте в пищу меньше продуктов, богатых оксалатами. Переход на диету с низким содержанием оксалатов может снизить риск образования камней из оксалата кальция. Продукты с самым высоким содержанием оксалатов включают шпинат, ревень, печеный картофель, чечевицу, фасоль, отруби и миндаль.
  • Большое количество соли и животного белка в вашем рационе также может повысить риск образования камней в почках.
  • Диета с маленьким количеством натрия и большим — калия, содержащегося во многих фруктах и овощах, может снизить риск образования камней. Употребляйте в пищу продукты, богатые кальцием, но не приобретайте диетические добавки, содержащие кальций, без консультации врача. Такие добавки с кальцием в составе могут обусловливать повышение риска образования камней в почках.
  • Некоторые лица более восприимчивы к развитию рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей. При этом такой вид инфекции приводит к повышению риска камнеобразования в почках. Проконсультируйтесь с лечащим врачом по поводу профилактики инфекций мочевыводящих путей.
  • Лекарственные средства. В некоторых случаях лечащий врач может рекомендовать препараты для профилактики образования камней в почках. Выбор лекарственных средств зависит от типа камней в почках и состава мочи. Некоторые препараты могут снизить уровень мочевой кислоты в крови и таким образом снизить риск образования камней из мочевой кислоты, в то время как другие повышают растворимость цистина в моче и снижают риск образования цистиновых камней.

Образование камней в почках индивидуально для каждого человека, поэтому важно вместе с вашим лечащим врачом разработать индивидуальный план терапии и профилактики рецидивов.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубликовано  13.10.2023

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости