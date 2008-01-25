Что нужно знать про профилактику образования камней в почках?

Камни в почках — это небольшие твердые отложения минералов внутри почек. Камни в почках часто остаются незамеченными, пока не попадают в мочеточник, соединяющий почку и мочевой пузырь. Если камень выходит из почки и блокирует выход мочи, обычно находясь в мочеточнике, это может вызвать застой мочи и привести к интенсивной боли.

Мочекаменную болезнь диагностируют у около 12% населения США. Образование камней в почках обычно начинается в возрасте 20–30 лет, и проблема может продолжаться годами.

К факторам, повышающим риск образования камней в почках, относят:

семейный анамнез;

сахарный диабет;

пищевые привычки;

недостаток в моче веществ, предотвращающих кристаллообразование.

Существует 4 типа камней в почках. Знание типа камня в почках поможет определить причину его образования и выбрать стратегию профилактики повторного камнеобразования.

Типы камней в почках включают в себя:

кальциевые камни — это наиболее распространенный тип камней в почках. Около 70–80% камней в почках представляют собой кальциевые камни, которые обычно состоят из кальция и оксалатов. Оксалат — это вещество, вырабатываемое печенью и всасываемое из пищи. Некоторые фрукты и овощи, например шпинат, содержат большое количество оксалатов. Прием высоких доз витамина D и витамина C, операции на желудке и некоторые метаболические нарушения могут повысить концентрацию кальция или оксалатов в моче. Кальциевые камни также могут состоять из фосфата кальция. Этот тип камней чаще диагностируют у людей с метаболическими заболеваниями, такими как почечный канальцевый ацидоз. Образование камней из фосфата кальция также может быть связано с приемом некоторых лекарственных средств, применяемых для лечения мигрени (топирамат) или артериальной гипертензии (фуросемид или триамтерен).

Струвитные камни могут образовываться после перенесенной инфекции мочевыводящих путей. Эти камни быстро растут и достигают больших размеров, иногда без каких-либо симптомов.

Камни из мочевой кислоты могут образовываться вследствие значительного обезвоживания из-за хронической диареи или мальабсорбции, а также у лиц, придерживающихся диеты с высоким содержанием белка, или пациентов с подагрой. Определенные генетические факторы также могут повысить риск образования камней из мочевой кислоты.

Цистиновые камни. Эти камни образуются у людей с наследственным заболеванием, называемым цистинурией.

Профилактика образования камней в почках

У около 50% людей, у которых образовались камни в почках, через 10 лет появится еще один камень, если они не предпримут меры для профилактики рецидива.

Что же рекомендуют эксперты для профилактики камнеобразования?

Пейте воду в течение дня. Лицам с камнями в почках в анамнезе следует пить достаточно жидкости, чтобы выделять около 80 унций (2,5 л) мочи каждый день. Это наиболее эффективная терапия для предотвращения формирования камней в почках в будущем. Чтобы убедиться, что вы пьете достаточно воды, следует измерить суточный диурез.

Употребляйте в пищу меньше продуктов, богатых оксалатами. Переход на диету с низким содержанием оксалатов может снизить риск образования камней из оксалата кальция. Продукты с самым высоким содержанием оксалатов включают шпинат, ревень, печеный картофель, чечевицу, фасоль, отруби и миндаль.

Большое количество соли и животного белка в вашем рационе также может повысить риск образования камней в почках.

Диета с маленьким количеством натрия и большим — калия, содержащегося во многих фруктах и овощах, может снизить риск образования камней. Употребляйте в пищу продукты, богатые кальцием, но не приобретайте диетические добавки, содержащие кальций, без консультации врача. Такие добавки с кальцием в составе могут обусловливать повышение риска образования камней в почках.

Некоторые лица более восприимчивы к развитию рецидивирующих инфекций мочевыводящих путей. При этом такой вид инфекции приводит к повышению риска камнеобразования в почках. Проконсультируйтесь с лечащим врачом по поводу профилактики инфекций мочевыводящих путей.

Лекарственные средства. В некоторых случаях лечащий врач может рекомендовать препараты для профилактики образования камней в почках. Выбор лекарственных средств зависит от типа камней в почках и состава мочи. Некоторые препараты могут снизить уровень мочевой кислоты в крови и таким образом снизить риск образования камней из мочевой кислоты, в то время как другие повышают растворимость цистина в моче и снижают риск образования цистиновых камней.

Образование камней в почках индивидуально для каждого человека, поэтому важно вместе с вашим лечащим врачом разработать индивидуальный план терапии и профилактики рецидивов.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org