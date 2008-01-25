Что нужно знать про круп?

Круп у ребенка — состояние, которое сильно пугает молодых родителей. Что же это такое и как уменьшить выраженность симптомов у ребенка?

Круп — распространенное респираторное заболевание, характеризующееся сужением дыхательных путей (трахеи) чуть ниже голосовых связок. Круп могут вызывать множество различных вирусов, включая грипп, COVID-19 и респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Однако наиболее распространенным вирусом, вызывающим круп, является парагрипп.

Обычно круп сопровождается такими симптомами, как:

лихорадка;

заложенность носа или насморк.

Круп вызван воспалением и отеком верхних дыхательных путей. В результате этого сужения у пациентов могут возникать такие симптомы, как стридор (пронзительный шум при вдохе), «лающий» кашель или хриплый голос.

Круп чаще всего диагностируют у детей в возрасте 6 мес–3 лет, но может развиться и у младенцев, а также детей старшего возраста. Данное заболевание чаще развивается у детей младшего возраста, поскольку диаметр их верхних дыхательных путей меньше, чем у детей старшего возраста и взрослых. Тяжелое течение крупа чаще диагностируют у детей, у которых уже есть сужение верхних дыхательных путей или отмечены аллергия или гастроэзофагеальный рефлюкс.

Большинство случаев крупа фиксируют осенью или в начале зимы, во время пика заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Выраженность симптомов крупа часто увеличивается в ночное время и уменьшается в течение дня.

Заразен ли круп?

Вирусы, вызывающие круп, заразны. Однако у другого ребенка, заразившегося тем же вирусом, круп может не развиться. Пациенты обычно заразны в течение нескольких дней или до нормализации температуры тела ребенка в течение 24 ч без применения жаропонижающих препаратов.

Симптомы крупа включают в себя:

симптомы простуды, такие как ринорея (насморк), заложенность носа, лихорадка;

«лающий» кашель;

охриплость голоса или ларингит;

стридор (высокий шум при вдохе), который может усиливаться при плаче, возбуждении или активности.

Симптомы тяжелого течения крупа:

ретракция (всасывание) кожи вокруг ребер или над ключицами;

расширение носа;

брюшное дыхание;

учащенное дыхание;

цианоз кожных покровов (синюшность);

ребенок не может пить достаточное количество жидкости, что может привести к развитию обезвоживания.

При фиксировании у ребенка симптомов тяжелого течения крупа следует немедленно обратиться за медицинской помощью (в скорую помощь, отделение неотложной медицинской помощи).

Круп и РСВ: в чем разница?

РСВ — это особый тип вируса, который может приводить к различным формам респираторных заболеваний, включая круп. РСВ также может обусловливать поражение нижних дыхательных путей, развитие таких заболеваний, как бронхиолит или вирусная пневмония, сопровождающиеся одышкой.

Могут ли взрослые заболеть крупом?

Взрослые могут заразиться теми же вирусами, которые вызывают круп; однако у них редко развиваются симптомы данной патологии, поскольку диаметр верхних дыхательных путей у них больше, чем у детей.

Лечение крупа

Большинство случаев крупа протекают в легкой форме и их можно лечить дома. Однако у некоторых детей это заболевание может привести к развитию дыхательной недостаточности.

Для лечения дома легкого течения крупа эксперты рекомендуют:

увлажненный воздух;

обеспечить доступ к холодному воздуху (например выходить на улицу) на короткие периоды времени, так как это может уменьшить отек;

ибупрофен (детям в возрасте старше 6 мес) или ацетаминофен при лихорадке или при раздражающем кашле;

употребление большого количества жидкости;

избегать ситуаций, вызывающих у ребенка волнение и беспокойство.

Кроме того, врач может назначить пероральный глюкокортикостероид дексаметазон для уменьшения воспаления верхних дыхательных путей.

В более тяжелых случаях крупа возможно применение ингаляций адреналина. В редких случаях детям может потребоваться госпитализация и кислородная поддержка. Большинство пациентов с этим заболеванием полностью выздоравливают без долгосрочных последствий.

По материалам www.medicalxpress.com