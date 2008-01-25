Что нужно знать про хроническую обструктивную болезнь легких?

По данным Американской ассоциации легких (American Lung Association — ALA), хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является основной причиной стойкой утраты трудоспособности и летальных исходов в США. Более чем у 12,5 млн человек в США диагностирована ХОБЛ. В то же время, по оценкам экспертов, у миллионов людей с ХОБЛ данное заболевание не диагностировано.

ХОБЛ — это хроническое воспалительное заболевание легких, вызванное длительным воздействием раздражающих газов или твердых частиц, чаще всего сигаретного дыма. У лиц с ХОБЛ отмечают повышенный риск развития респираторных инфекций, болезней сердца, рака легких, легочной гипертензии, депрессии и тяжелого течения и осложнений COVID-19.

Факторы, которые могут повысить риск развития ХОБЛ, включают:

воздействие табачного дыма, в том числе пассивное курение;

бронхиальную астму;

профессиональное воздействие пыли и химикатов;

воздействие паров от горящего топлива;

генетическую предрасположенность.

Симптомы

Симптомы ХОБЛ часто не проявляются до тех пор, пока не произойдет значительное повреждение легких. При этом выраженность симптомов прогрессирует со временем, особенно если воздействие сигаретного дыма продолжается.

Признаки и симптомы ХОБЛ могут включать:

одышку;

хрипы при дыхании;

стеснение в груди;

хронический кашель, сопровождающийся выделением прозрачной, белой, желтой или зеленой мокроты;

частые респираторные инфекции;

ощущение недостатка энергии;

непреднамеренная потеря массы тела;

отек лодыжек, ступней или ног.

Если вам поставили диагноз ХОБЛ и вы курите, важно бросить эту пагубную привычку. Большинство случаев ХОБЛ в США напрямую связаны с длительным курением сигарет. Отказ от этого может предотвратить увеличение выраженности симптомов ХОБЛ и снижение функции внешнего дыхания.

У многих лиц с ХОБЛ устанавливают легкую форму заболевания. Даже на более поздних стадиях ХОБЛ доступна эффективная терапия, позволяющая контролировать симптомы, замедлять прогрессирование заболевания, снижать риск развития осложнений и обострений и улучшать переносимость физических нагрузок и качество жизни больных.

Лечение ХОБЛ может включать поддерживающее медикаментозное лечение, легочную реабилитацию, неинвазивную вентиляцию легких в домашних условиях, купирование обострений и хирургическое вмешательство.

Если у вас ХОБЛ, эти стратегии помогут вам чувствовать себя лучше и замедлить прогрессирование повреждения легких:

контролируйте дыхание. Поговорите со своим лечащим врачом или респираторным терапевтом о методах более эффективного дыхания в течение дня. Также обязательно обсудите дыхательные позиции, методы сохранения энергии и методы релаксации, которые вы можете использовать, когда у вас одышка;

для предупреждения скопления мокроты в дыхательных путях рекомендуется обильное питье и использование увлажнителя воздуха;

регулярно делайте физические упражнения. Они способствуют повышению общей силы и выносливости, а также укреплению дыхательных мышц. Обсудите со своим лечащим врачом, какие виды деятельности вам подходят;

ешьте здоровую пищу. Если у вас недостаточная масса тела, ваш лечащий врач может порекомендовать соответствующий рацион питания и диетические добавки. Если у вас избыточная масса тела, то похудение может благоприятствовать значительному улучшению функции дыхания, особенно во время физических нагрузок;

избегайте дыма и загрязнения воздуха. Помимо отказа от курения, важно избегать мест, где курят другие. Пассивное курение может привести к дальнейшему повреждению легких. Другие типы загрязнения воздуха также могут раздражать ваши легкие, поэтому перед выходом на улицу проверяйте ежедневные прогнозы качества воздуха;

регулярно посещайте своего лечащего врача. Придерживайтесь графика посещений, даже если вы чувствуете себя хорошо. Важно регулярно контролировать функцию легких и сообщать своему лечащему врачу, если у вас увеличивается выраженность симптомов или вы заметили признаки инфекции. Обязательно делайте ежегодную вакцинацию против гриппа осенью, чтобы предотвратить инфекции, которые могут ухудшить течение ХОБЛ, и спросите у своего лечащего врача, показана ли вам пневмококковая вакцина.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org