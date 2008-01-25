Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииЧто нужно знать про анемию?

Что нужно знать про анемию?

Опубликовано  16.10.2023

Анемия является серьезной проблемой здравоохранения. По оценкам экспертов, анемию диагностируют у около 2 млрд человек во всем мире. Повсеместно эта патология является 3-й по значимости причиной потери трудоспособности. В одном недавнем исследовании было установлено, что у почти каждого 4-го человека на Земле выявляют анемию. Риск развития этого заболевания выше у детей в возрасте младше 5 лет, а также девочек и девушек-подростков. Анемию чаще диагностируют у жителей стран Африки к югу от Сахары и Южной Азии, где, по оценкам экспертов, анемию выявляют у 40% населения.

При анемии происходит снижение доставки кислорода к органам, что ведет к развитию симптомов:

  • повышенной утомляемости;
  • общей слабости;
  • одышке;
  • головокружению;
  • трудностям с концентрацией внимания;
  • снижению трудоспособности.

При анемии нарушается развитие головного мозга и тормозится развитие мелкой моторики у детей, повышается риск развития инсульта, ряда хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые, деменцию у лиц пожилого возраста. Анемия в период беременности может привести к повышению уровня тревожности и депрессии, преждевременным родам, послеродовым кровотечениям, мертворождению и низкой массе тела ребенка при рождении.

Кроме того, у детей и взрослых с этой патологией повышен риск развития инфекционных заболеваний. Основа диагностики анемии — общий анализ крови. Заболевание может быть обусловлено рядом основных заболеваний.

Уменьшение количества здоровых эритроцитов может произойти вследствие потери существующих эритроцитов, например, в результате кровотечения или нарушений со стороны иммунной системы организма.

Анемия также может развиться вследствие снижения образования новых эритроцитов или изменений в нормальной структуре или продолжительности жизни эритроцитов, например при заболеваниях крови (серповидно-клеточная анемия или талассемия).

Инфекционные заболевания, такие как малярия и анкилостома, также могут приводить к развитию анемии. Также причинами развития этого заболевания могут быть воспалительные и хронические процессы со стороны репродуктивных органов у женщин.

Дефицит железа в рационе питания является наиболее частой причиной развития анемии во всем мире. Серповидноклеточная анемия характеризуется нарушением формы эритроцитов — серповидными эритроцитами, которые могут блокировать приток крови к различным частям тела.

Анемия у девушек и женщин зачастую развивается из-за потери крови во время менструаций, а также в период беременности. У маленьких детей потребность в железе увеличивается по мере роста их организма, а недоедание является распространенной причиной анемии у детей на Земле.

Диетические добавки железа — основа лечения и профилактики анемии. В ряде стран железо добавляется в продукты питания (мука, рис или молоко). Лечащий врач может порекомендовать пероральный прием лекарственных средств, содержащих железо или внутривенное введение препаратов железа, в зависимости от диагностированных сопутствующих заболеваний и тяжести анемии у конкретного пациента.

В то же время в ряде исследований было зафиксировано, что около 50% пациентов с анемией резистентны к терапии. Более того, длительный прием препаратов железа в некоторых случаях может быть вредным.

При резистентности к железотерапии необходимо диагностировать и лечить основное заболевание, которое привело к его развитию.

Например, клетки нашего организма связывают железо при развитии иммунного ответа на некоторые инфекции. Применение диетических добавок или препаратов железа без лечения основного заболевания будет малоэффективно в долгосрочной перспективе.

Важно проводить профилактику и лечение ВИЧ/СПИДа (антиретровирусную терапию), профилактику и лечение малярии, а также мониторинг и профилактику хронических заболеваний, таких как хронические заболевания почек и воспалительные состояния.

По материалам www.theconversation.com

Опубликовано  16.10.2023

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости