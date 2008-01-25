Что нужно знать про анемию?

Анемия является серьезной проблемой здравоохранения. По оценкам экспертов, анемию диагностируют у около 2 млрд человек во всем мире. Повсеместно эта патология является 3-й по значимости причиной потери трудоспособности. В одном недавнем исследовании было установлено, что у почти каждого 4-го человека на Земле выявляют анемию. Риск развития этого заболевания выше у детей в возрасте младше 5 лет, а также девочек и девушек-подростков. Анемию чаще диагностируют у жителей стран Африки к югу от Сахары и Южной Азии, где, по оценкам экспертов, анемию выявляют у 40% населения.

При анемии происходит снижение доставки кислорода к органам, что ведет к развитию симптомов:

повышенной утомляемости;

общей слабости;

одышке;

головокружению;

трудностям с концентрацией внимания;

снижению трудоспособности.

При анемии нарушается развитие головного мозга и тормозится развитие мелкой моторики у детей, повышается риск развития инсульта, ряда хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые, деменцию у лиц пожилого возраста. Анемия в период беременности может привести к повышению уровня тревожности и депрессии, преждевременным родам, послеродовым кровотечениям, мертворождению и низкой массе тела ребенка при рождении.

Кроме того, у детей и взрослых с этой патологией повышен риск развития инфекционных заболеваний. Основа диагностики анемии — общий анализ крови. Заболевание может быть обусловлено рядом основных заболеваний.

Уменьшение количества здоровых эритроцитов может произойти вследствие потери существующих эритроцитов, например, в результате кровотечения или нарушений со стороны иммунной системы организма.

Анемия также может развиться вследствие снижения образования новых эритроцитов или изменений в нормальной структуре или продолжительности жизни эритроцитов, например при заболеваниях крови (серповидно-клеточная анемия или талассемия).

Инфекционные заболевания, такие как малярия и анкилостома, также могут приводить к развитию анемии. Также причинами развития этого заболевания могут быть воспалительные и хронические процессы со стороны репродуктивных органов у женщин.

Дефицит железа в рационе питания является наиболее частой причиной развития анемии во всем мире. Серповидноклеточная анемия характеризуется нарушением формы эритроцитов — серповидными эритроцитами, которые могут блокировать приток крови к различным частям тела.

Анемия у девушек и женщин зачастую развивается из-за потери крови во время менструаций, а также в период беременности. У маленьких детей потребность в железе увеличивается по мере роста их организма, а недоедание является распространенной причиной анемии у детей на Земле.

Диетические добавки железа — основа лечения и профилактики анемии. В ряде стран железо добавляется в продукты питания (мука, рис или молоко). Лечащий врач может порекомендовать пероральный прием лекарственных средств, содержащих железо или внутривенное введение препаратов железа, в зависимости от диагностированных сопутствующих заболеваний и тяжести анемии у конкретного пациента.

В то же время в ряде исследований было зафиксировано, что около 50% пациентов с анемией резистентны к терапии. Более того, длительный прием препаратов железа в некоторых случаях может быть вредным.

При резистентности к железотерапии необходимо диагностировать и лечить основное заболевание, которое привело к его развитию.

Например, клетки нашего организма связывают железо при развитии иммунного ответа на некоторые инфекции. Применение диетических добавок или препаратов железа без лечения основного заболевания будет малоэффективно в долгосрочной перспективе.

Важно проводить профилактику и лечение ВИЧ/СПИДа (антиретровирусную терапию), профилактику и лечение малярии, а также мониторинг и профилактику хронических заболеваний, таких как хронические заболевания почек и воспалительные состояния.

По материалам www.theconversation.com