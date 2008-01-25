Что нужно знать об эпилепсии у детей?

Эпилепсия также известна как судорожное расстройство. Это распространенное заболевание, выделяют множество типов эпилепсии.

По оценкам экспертов, у около 1 из 26 человек в США в течение жизни развивается эпилепсия. Эпилепсия отмечается у представителей всех рас, этнических групп и возрастов. Эпилепсия может развиться у любого человека.

Эпилепсия — заболевание головного мозга, вызывающее повторяющиеся припадки. Наличие единственного приступа не означает, что у вас эпилепсия. Эпилепсия диагностируется, если у вас отмечено как минимум 2 неспровоцированных приступа с интервалом не менее 24 ч. Неспровоцированные приступы не имеют четкой причины.

Симптомы

Симптомы варьируют в зависимости от типа эпилепсии. Поскольку эпилепсия вызвана патологической активностью головного мозга, припадки могут повлиять на любой мозговой процесс.

Симптомы эпилепсии могут включать:

временное замешательство;

замирание, пристальное всматривание в пространство;

ригидность мышц;

неконтролируемые подергивания рук и ног;

потерю ориентации или осознания;

психологические симптомы, такие как страх, тревога или ощущение дежавю.

Иногда у людей с эпилепсией могут отмечать изменения в поведении. У них также могут возникать симптомы психоза.

У большинства пациентов с эпилепсией каждый раз отмечают припадки одного и того же типа. Симптомы обычно схожи от эпизода к эпизоду.

У около 50% пациентов не удается выявить причину развития эпилепсии. В то же время факторами риска развития эпилепсии являются следующие:

генетические факторы;

травма головы;

аномалии головного мозга, включая опухоли головного мозга и сосудистые аномалии;

перенесенный инсульт;

инфекции, включая менингит, ВИЧ, вирусный энцефалит и некоторые паразитарные инфекции;

пренатальная травма;

нарушения развития, включая аутизм и синдром дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ);

высокая температура тела (лихорадка) в детстве иногда может быть связана с судорогами. Однако у детей, у которых отмечают фебрильные судороги, эпилепсия обычно не развивается. Риск развития эпилепсии повышается, если у ребенка выявляют длительные приступы, связанные с лихорадкой, другое заболевание нервной системы или семейный анамнез эпилепсии.

При подборе медикаментозной терапии учитываются возраст ребенка и общее состояние здоровья, а также частота судорог. Во многих случаях, когда у ребенка длительное время не отмечаются эпилептические припадки, возможно отменить медикаментозную терапию.

В ряде случаев при лекарственно-устойчивой эпилепсии у детей возможно хирургическое вмешательство. Оперативное лечение эпилепсии рассматривается в том случае, если комбинация как минимум двух противосудорожных препаратов неэффективна. В ходе операции удаляется или изменяется участок головного мозга, в котором возникает пароксизмальная активность, вызывающая судороги.

Эксперты детского центра клиники Мэйо (Mayo Clinic Children’s Center), США, также изучают нейростимуляционные методы лечения эпилепсии, альтернативное лечение для детей с тяжелой формой эпилепсии или для тех, кому не может быть проведено хирургическое вмешательство.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org