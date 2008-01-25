Что нужно знать о шумах в сердце?

Шумы в сердце — это звуки, такие как свист, которые врач выслушивает при аускультации. Они возникают при возникновении турбулентности потока крови в сердце и отличаются от звуков нормального сердцебиения. Шумы в сердце могут отмечать при рождении или развиться в более позднем возрасте. Наличие шума в сердце не всегда является признаком сердечно-сосудистого заболевания. В то же время в ряде случаев шумы в сердце могут быть признаком серьезного заболевания.

Как определить, является ли шум в сердце безопасным или пациенту необходимо лечение?

Так, пациенту следует обратиться к врачу, если шум в сердце сопровождается рядом других симптомов, таких как:

акроцианоз (синюшность губ, ногтей);

боль в груди;

длительный или постоянный кашель;

головокружение;

увеличение печени;

набухание вен шеи;

обмороки (потери сознания);

обильное потоотделение при незначительной активности или ее отсутствии;

одышка;

отеки или внезапное увеличение массы тела;

у младенцев плохой аппетит и отсутствие прибавки в росте.

Также следует обратить внимание на наличие факторов риска.

К факторам, повышающим риск возникновения шумов в сердце у младенцев, относятся:

семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний, при которых отмечают шумы в сердце;

неконтролируемый сахарный диабет у матери в период беременности;

краснуха у ребенка или краснуха у матери в период беременности;

прием некоторых лекарственных препаратов матерью в период беременности;

употребление алкоголя или наркотических веществ матерью в период беременности.

При каких заболеваниях могут выявлять шумы в сердце?

Карциноидный синдром при раке;

кардиомиопатия;

инфекционный эндокардит;

анемия;

гиперэозинофильный синдром, представляющий собой группу заболеваний крови, характеризующихся повышенным количеством эозинофилов;

некоторые аутоиммунные заболевания, такие как волчанка и ревматоидный артрит;

клапанные пороки сердца;

легочная гипертензия;

ревматизм (ревматическая болезнь сердца);

патология щитовидной железы.

Лечение при шуме в сердце

При функциональных шумах в сердце лечение не требуется. Если возникновение шума в сердце связано с экстракардиальной патологией, например анемией или заболеванием щитовидной железы, то шум обычно исчезает после лечения основного заболевания.

В то же время при диагностировании шумов, вызванных сердечно-сосудистой патологией, требуется медикаментозное и/или хирургическое лечение.

Пациентам с шумом в сердце может быть показан прием антикоагулянтов для профилактики тромботических осложнений.

При сердечной недостаточности, отеках, артериальной гипертензии могут применяться диуретики (мочегонные препараты).

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) снижают артериальное давление. Повышенное артериальное давление может приводить к прогрессированию основного заболевания, вызывающего шумы в сердце.

Блокаторы бета-адренорецепторов снижают частоту сердечных сокращений и артериальное давление.

Хирургическое лечение может включать пластику (восстановление) или протезирование сердечных клапанов при пороках сердца. Тип и способ проведения операции (открытым доступом или катетерное вмешательство) или процедуры определяются индивидуально.

По материалам www.medicalxpress.com