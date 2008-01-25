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Новости медицины и фармацииЧто нужно знать о раке желудка?

Что нужно знать о раке желудка?

Опубликовано  09.02.2024

По прогнозам Американского онкологического общества (American Cancer Society), в этом году более чем у 26 000 человек в США будет диагностирован рак желудка, также будет зафиксировано 11 000 случаев летального исхода, связанных с этим заболеванием. Доля рака желудка составляет около 1,5% всех новых случаев рака, диагностируемых каждый год в США.

Рак желудка может поражать любую часть этого органа. Чаще всего рак желудка образуется в основной части желудка. В то же время у пациентов в США рак желудка чаще всего выявляют в зоне перехода пищевода в желудок. Место возникновения рака в желудке является одним из факторов, которые врачи учитывают при определении вариантов лечения.

Признаки и симптомы рака желудка могут включать:

  • нарушение глотания;
  • боль в животе;
  • ощущение вздутия живота после еды;
  • ощущение сытости после употребления небольшого количества пищи;
  • отсутствие чувства голода в ожидаемое время его наступления;
  • изжогу;
  • расстройство желудка;
  • тошноту;
  • рвоту;
  • непреднамеренное уменьшение массы тела;
  • немотивированную усталость;
  • черный стул.

Лечение

Если же все-таки диагностирован рак желудка, лечащий врач при составлении индивидуального плана лечения учтет стадию и локализацию рака, а также общее состояние здоровья и личные предпочтения пациента.

Лечение может включать:

  • оперативное вмешательство. Целью хирургического лечения рака желудка является удаление всей опухоли. При ранних стадиях рака желудка хирургическое вмешательство может быть первым лечением. Если рак желудка прорастает глубже в стенку желудка или распространяется на лимфатические узлы, то первично могут быть применены другие методы лечения;
  • химиотерапия – это медикаментозное лечение, направленное на уничтожение раковых клеток. Химиотерапию часто применяют перед операцией для лечения рака желудка 2-й и 3-й стадии. Системная химиотерапия способствует уменьшению размеров раковой опухоли, чтобы ее было легче удалить. Системную химиотерапию также применяют после оперативного лечения для уничтожения оставшихся раковых клеток. Если оперативное лечение невозможно, вместо него может быть рекомендована системная химиотерапия. Химиотерапия также может помочь контролировать симптомы рака;
  • лучевая терапия — рентгеновская, протонная терапия и лучевая терапия от других источников также применяются для уничтожения раковых клеток. Лучевая терапия иногда рекомендуется для уменьшения размера опухоли перед операцией для лечения рака желудка 2-й и 3-й стадии. Лучевая терапия может быть рекомендована после оперативного лечения или для уменьшения выраженности симптомов, если рак запущен или операция невозможна;
  • таргетная терапия подразумевает применение лекарственных средств, которые воздействуют на определенные химические вещества, содержащиеся в раковых клетках. Блокирование этих химических веществ ведет к гибели раковых клеток. Раковые клетки исследуют перед таргетной терапией, чтобы определить ее потенциальную эффективность. Таргетная терапия обычно применяется при распространенном раке желудка. Она может быть рекомендована при раке желудка 4-й стадии и рецидивирующем раке;
  • иммунотерапия — это лечение лекарственными средствами, которые помогают иммунной системе уничтожать раковые клетки. Раковые клетки выживают, скрываясь от иммунной системы. Иммунотерапия помогает клеткам иммунной системы находить и уничтожать их. Иммунотерапия обычно применяется для лечения запущенного рака, включая рак желудка 4-й стадии или рецидивирующий рак.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубликовано  09.02.2024

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