Что нужно знать о раке поджелудочной железы?
Ноябрь — месяц осведомленности о раке поджелудочной железы.
По прогнозам экспертов Американского онкологического общества (American Cancer Society — ACS), в этом году у более чем 64 000 человек в США будет диагностирован рак поджелудочной железы и будет зафиксировано более 50 000 летальных исходов от этой болезни. Рак поджелудочной железы является 3-й по значимости причиной летальных исходов от онкопатологии в США.
Поджелудочная железа вырабатывает пищеварительные ферменты и гормоны, которые помогают контролировать уровень глюкозы в плазме крови.
В поджелудочной железе могут возникать несколько типов новообразований, включая раковые и нераковые опухоли. Наиболее распространенным типом рака, который диагностируют в поджелудочной железе, является аденокарцинома протоков поджелудочной железы.
Симптомы
На ранних стадиях течение заболевания обычно бессимптомное.
Симптомы рака поджелудочной железы могут включать:
- боль в животе, отдающую в спину;
- потерю аппетита или непреднамеренное уменьшение массы тела;
- пожелтение кожи и белков глаз;
- стул светлого цвета;
- мочу темного цвета;
- кожный зуд;
- впервые выявленный сахарный диабет или прогрессирование уже существующего данного заболевания;
- тромбообразование;
- усталость, повышенную утомляемость.
Факторы риска
Факторы, которые могут повысить риск развития рака поджелудочной железы:
- курение;
- сахарный диабет;
- хроническое воспаление поджелудочной железы, или панкреатит;
- семейный анамнез генетических синдромов, которые могут повысить риск развития рака, включая мутацию гена BRCA2, синдром Линча и синдром семейной атипичной злокачественной меланомы;
- семейный анамнез рака поджелудочной железы;
- ожирение;
- пожилой возраст (в большинстве случаев рак поджелудочной железы диагностируется у лиц в возрасте старше 65 лет).
Как снизить риск развития рака поджелудочной железы?
- Не курить. Если вы курите, постарайтесь бросить. Поговорите со своим лечащим врачом о стратегиях, которые помогут вам бросить курить, включая группы поддержки, лекарственные средства и заместительную никотиновую терапию. Если вы не курите, не начинайте.
- Поддерживайте нормальную массу тела. При этом при похудении стремитесь к медленной и устойчивой потере массы тела — 1–2 фунтов (0,5–1 кг) в неделю. Для снижения массы тела сочетайте ежедневные физические упражнения с диетой, богатой овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами, принимайте пищу небольшими порциями.
- Выбирайте здоровую диету, содержащую большое количество фруктов и овощей, а также цельнозерновых продуктов.
Лечение рака поджелудочной железы зависит от стадии и локализации онкопатологии, а также от общего состояния здоровья пациента.
Лечение может включать хирургическое вмешательство, лучевую терапию, химиотерапию или их комбинацию. На поздних стадиях рака поджелудочной железы эти методы лечения, вероятно, будут неэффективными. В таком случае пациенту показана паллиативная помощь, направленная на уменьшение выраженности симптомов и улучшение качества жизни.
По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org
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