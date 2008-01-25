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Новости медицины и фармацииЧто нужно знать о раке поджелудочной железы?

Что нужно знать о раке поджелудочной железы?

Опубликовано  23.11.2023

Ноябрь — месяц осведомленности о раке поджелудочной железы.

По прогнозам экспертов Американского онкологического общества (American Cancer Society — ACS), в этом году у более чем 64 000 человек в США будет диагностирован рак поджелудочной железы и будет зафиксировано более 50 000 летальных исходов от этой болезни. Рак поджелудочной железы является 3-й по значимости причиной летальных исходов от онкопатологии в США.

Поджелудочная железа вырабатывает пищеварительные ферменты и гормоны, которые помогают контролировать уровень глюкозы в плазме крови.

В поджелудочной железе могут возникать несколько типов новообразований, включая раковые и нераковые опухоли. Наиболее распространенным типом рака, который диагностируют в поджелудочной железе, является аденокарцинома протоков поджелудочной железы.

Симптомы

На ранних стадиях течение заболевания обычно бессимптомное.

Симптомы рака поджелудочной железы могут включать:

  • боль в животе, отдающую в спину;
  • потерю аппетита или непреднамеренное уменьшение массы тела;
  • пожелтение кожи и белков глаз;
  • стул светлого цвета;
  • мочу темного цвета;
  • кожный зуд;
  • впервые выявленный сахарный диабет или прогрессирование уже существующего данного заболевания;
  • тромбообразование;
  • усталость, повышенную утомляемость.

Факторы риска

Факторы, которые могут повысить риск развития рака поджелудочной железы:

  • курение;
  • сахарный диабет;
  • хроническое воспаление поджелудочной железы, или панкреатит;
  • семейный анамнез генетических синдромов, которые могут повысить риск развития рака, включая мутацию гена BRCA2, синдром Линча и синдром семейной атипичной злокачественной меланомы;
  • семейный анамнез рака поджелудочной железы;
  • ожирение;
  • пожилой возраст (в большинстве случаев рак поджелудочной железы диагностируется у лиц в возрасте старше 65 лет).

Как снизить риск развития рака поджелудочной железы?

  • Не курить. Если вы курите, постарайтесь бросить. Поговорите со своим лечащим врачом о стратегиях, которые помогут вам бросить курить, включая группы поддержки, лекарственные средства и заместительную никотиновую терапию. Если вы не курите, не начинайте.
  • Поддерживайте нормальную массу тела. При этом при похудении стремитесь к медленной и устойчивой потере массы тела — 1–2 фунтов (0,5–1 кг) в неделю. Для снижения массы тела сочетайте ежедневные физические упражнения с диетой, богатой овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами, принимайте пищу небольшими порциями.
  • Выбирайте здоровую диету, содержащую большое количество фруктов и овощей, а также цельнозерновых продуктов.

Лечение рака поджелудочной железы зависит от стадии и локализации онкопатологии, а также от общего состояния здоровья пациента.

Лечение может включать хирургическое вмешательство, лучевую терапию, химиотерапию или их комбинацию. На поздних стадиях рака поджелудочной железы эти методы лечения, вероятно, будут неэффективными. В таком случае пациенту показана паллиативная помощь, направленная на уменьшение выраженности симптомов и улучшение качества жизни.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубликовано  23.11.2023

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