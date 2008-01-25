Что нужно знать о профессиональном выгорании?

Квентин Дюран-Моро (Quentin Durand-Moreau), доцент кафедры медицины труда в Университете Альберты (University of Alberta), провел обширное исследование профессионального выгорания, а также нарушений психического здоровья, таких как депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство.

К. Дюран-Моро объяснил, что профессиональное выгорание — это синдром, возникающий в результате влияния хронического стресса на рабочем месте и характеризующийся 3 признаками:

чувством нехватки энергии или истощения;

повышенным психическим дистанцированием от работы, например, возникновением чувства негатива или цинизма;

чувством снижения/недооценки личных профессиональных достижений.

Возможно, широкое распространение профессионального выгорания связано с последствиями пандемии COVID-19: стирании границ между домом и работой, стрессом от возвращения на рабочее место после работы из дома и наличием затяжных симптомов длительного COVID-19, вызывающих проблемы как с физическим, так и с психическим здоровьем работников.

Что такое профессиональное выгорание?

Выгорание — это не медицинский диагноз. К. Дюран-Моро обозначил, что это термин, который пациенты могут использовать, чтобы указать своему врачу, психологу, терапевту на проблемы со своим психическим здоровьем, связанные с работой.

Медицинский диагноз определит врач и в большинстве случаев этим диагнозом является депрессия.

К. Дюран-Моро рассказал, что в исследованиях установлено, что симптомы депрессии и профессионального выгорания частично совпадают: большинство случаев выгорания соответствуют диагностическим критериям депрессии.

К. Дюран-Моро подчеркнул, что самым важным фактором развития выгорания и других проблем со здоровьем является чрезмерная продолжительность рабочего времени. Он рассказал, что в исследованиях, проведенных Всемирной организацией здравоохранения (World Health Organization — WHO) и Международной организацией труда (International Labor Organization — ILO), зафиксировано, что работа более 55 ч в нед повышает риск летального исхода от сердечного приступа на 17% и от инсульта — на 35%. Продолжительный рабочий день также может привести к увеличению потребления алкоголя и развитию связанных с этой пагубной привычкой проблем со здоровьем.

Другие факторы риска профессионального выгорания включают в себя отсутствие у сотрудников достаточной поддержки и невнимание к ним со стороны работодателей.

Выгорание — это ненормально, и оно может быть крайне неблагоприятным.

По мнению К. Дюран-Моро, последствия выгорания для психического здоровья могут быть серьезными. Если из-за высокой рабочей нагрузки работник приходит домой поздно и изо дня в день, неделя за неделей пропускает семейные обязательства, это может привести к семейным проблемам и даже разводу. Он добавляет, что для медицинских специалистов важно оценивать степень выгорания у пациентов и наличие у них суицидальных мыслей.

К. Дюран-Моро подчеркнул, что в организациях должна проводиться профилактика профессионального выгорания сотрудников. Он объяснил, что руководство должно осознавать важность борьбы с психосоциальными рисками — работа должна быть адаптирована к работникам, а не наоборот.

К. Дюран-Моро входит в рабочую группу Американского колледжа профессиональной и экологической медицины (American College of Occupational and Environmental Medicine — ACOEM), разрабатывающую рекомендации, которые помогут врачам и работникам справиться с длительными последствиями COVID-19 в области профессионального выгорания и будут способствовать полноценному возвращению работников в рабочую среду.

Он объяснил, что у пациентов с длительным течением COVID-19 отмечали ряд симптомов — обычно затуманивание сознания, проблемы с концентрацией внимания, усталость, хроническая, мышечная боль и одышка. Все это не позволяет сотрудникам часами работать за компьютером, выполнять монотонную работу.

Размытие границы домашней и рабочей жизни также может вызывать стресс, особенно когда жилые помещения выполняют двойную функцию в качестве импровизированных офисов.

К. Дюран-Моро подчеркнул, что единственный способ сохранить здоровье сотрудников — это урегулирование условий труда и продолжительности рабочего дня.

По материалам www.medicalxpress.com