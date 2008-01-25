Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииЧто нужно знать о профессиональном выгорании?

Что нужно знать о профессиональном выгорании?

Опубликовано  15.01.2024

Квентин Дюран-Моро (Quentin Durand-Moreau), доцент кафедры медицины труда в Университете Альберты (University of Alberta), провел обширное исследование профессионального выгорания, а также нарушений психического здоровья, таких как депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство.

К. Дюран-Моро объяснил, что профессиональное выгорание — это синдром, возникающий в результате влияния хронического стресса на рабочем месте и характеризующийся 3 признаками:

  • чувством нехватки энергии или истощения;
  • повышенным психическим дистанцированием от работы, например, возникновением чувства негатива или цинизма;
  • чувством снижения/недооценки личных профессиональных достижений.

Возможно, широкое распространение профессионального выгорания связано с последствиями пандемии COVID-19: стирании границ между домом и работой, стрессом от возвращения на рабочее место после работы из дома и наличием затяжных симптомов длительного COVID-19, вызывающих проблемы как с физическим, так и с психическим здоровьем работников.

Что такое профессиональное выгорание?

Выгорание — это не медицинский диагноз. К. Дюран-Моро обозначил, что это термин, который пациенты могут использовать, чтобы указать своему врачу, психологу, терапевту на проблемы со своим психическим здоровьем, связанные с работой.

Медицинский диагноз определит врач и в большинстве случаев этим диагнозом является депрессия.

К. Дюран-Моро рассказал, что в исследованиях установлено, что симптомы депрессии и профессионального выгорания частично совпадают: большинство случаев выгорания соответствуют диагностическим критериям депрессии.

К. Дюран-Моро подчеркнул, что самым важным фактором развития выгорания и других проблем со здоровьем является чрезмерная продолжительность рабочего времени. Он рассказал, что в исследованиях, проведенных Всемирной организацией здравоохранения (World Health Organization — WHO) и Международной организацией труда (International Labor Organization — ILO), зафиксировано, что работа более 55 ч в нед повышает риск летального исхода от сердечного приступа на 17% и от инсульта — на 35%. Продолжительный рабочий день также может привести к увеличению потребления алкоголя и развитию связанных с этой пагубной привычкой проблем со здоровьем.

Другие факторы риска профессионального выгорания включают в себя отсутствие у сотрудников достаточной поддержки и невнимание к ним со стороны работодателей.

Выгорание — это ненормально, и оно может быть крайне неблагоприятным.

По мнению К. Дюран-Моро, последствия выгорания для психического здоровья могут быть серьезными. Если из-за высокой рабочей нагрузки работник приходит домой поздно и изо дня в день, неделя за неделей пропускает семейные обязательства, это может привести к семейным проблемам и даже разводу. Он добавляет, что для медицинских специалистов важно оценивать степень выгорания у пациентов и наличие у них суицидальных мыслей.

К. Дюран-Моро подчеркнул, что в организациях должна проводиться профилактика профессионального выгорания сотрудников. Он объяснил, что руководство должно осознавать важность борьбы с психосоциальными рисками — работа должна быть адаптирована к работникам, а не наоборот.

К. Дюран-Моро входит в рабочую группу Американского колледжа профессиональной и экологической медицины (American College of Occupational and Environmental Medicine — ACOEM), разрабатывающую рекомендации, которые помогут врачам и работникам справиться с длительными последствиями COVID-19 в области профессионального выгорания и будут способствовать полноценному возвращению работников в рабочую среду.

Он объяснил, что у пациентов с длительным течением COVID-19 отмечали ряд симптомов — обычно затуманивание сознания, проблемы с концентрацией внимания, усталость, хроническая, мышечная боль и одышка. Все это не позволяет сотрудникам часами работать за компьютером, выполнять монотонную работу.

Размытие границы домашней и рабочей жизни также может вызывать стресс, особенно когда жилые помещения выполняют двойную функцию в качестве импровизированных офисов.

К. Дюран-Моро подчеркнул, что единственный способ сохранить здоровье сотрудников — это урегулирование условий труда и продолжительности рабочего дня.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  15.01.2024

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости