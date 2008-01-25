Что нужно знать о панических атаках?

Паническая атака — это внезапно начинающийся приступ сильного страха, длящийся от нескольких минут до часа.

Во время панической атаки могут также возникать такие симптомы, как:

боль в груди;

одышка;

тошнота;

головокружение;

чувство обреченности.

Эти симптомы могут вызывать серьезное беспокойство у людей, поскольку способны имитировать признаки различных заболеваний, например сердечно-сосудистой системы.

При этом панические атаки могут развиваться, когда нет реальной опасности или очевидной причины.

Панические атаки не опасны для жизни, но могут негативно повлиять на качество жизни, особенно если приступы паники множественные или неожиданные.

Каковы признаки панической атаки?

Паническая атака обычно начинается внезапно и без предвестников. Как правило, выраженность симптомов достигает пика через несколько минут после начала приступа.

После окончания приступа отмечают усталость и ощущение истощения.

Паническую атаку диагностируют при наличии как минимум 4 из следующих признаков одновременно:

боль или дискомфорт в груди;

озноб или ощущение жара;

дереализация (ощущение нереальности);

деперсонализация (отстранение от себя);

учащенное сердцебиение, ощущение трепетания или усиления частоты сердечных сокращений;

страх смерти;

страх потерять контроль или «сойти с ума»;

головокружение, ощущение неустойчивости или слабости;

удушье;

тошнота или расстройство желудка;

онемение или покалывание;

ощущение одышки или удушья;

потоотделение;

дрожь или тремор.

Симптомы панической атаки могут также напоминать другие психические состояния, такие как:

агорафобия — выраженный страх открытых пространств, людных мест, скопления людей или определенных мест или ситуаций;

кофеиновая или никотиновая зависимость — высокие дозы этих веществ могут вызвать повышенную тревожность;

обсессивно-компульсивное расстройство — навязчивые идеи, часто приводящие к навязчивым размышлениям или действиям;

фобии — боязнь конкретных объектов или ситуаций.

Посттравматическое стрессовое расстройство — включает эмоции от предыдущих событий, влияющих на текущую ситуацию. Тревожное расстройство разлуки — страх разлуки с объектами привязанности. Социальное тревожное расстройство — боязнь травматических социальных ситуаций.

Нужно ли обращаться в отделение неотложной помощи при панической атаке?

В большинстве случаев единичный эпизод панической атаки не требует неотложной медицинской помощи. Тем не менее, важно обсудить свои симптомы с лечащим врачом.

Лечащий врач оценит, имеются ли у вас заболевания, которые могут приводить к возникновению симптомов панической атаки, таких как сердечная аритмия, респираторные заболевания, тромбоэмболия ветвей легочной артерии, заболевания щитовидной железы, опухоли надпочечников или побочные эффекты лекарственных средств.

В чем разница между панической атакой и паническим расстройством?

При паническом расстройстве панические атаки частные, а пациент между приступами беспокоится, испытывает страх развития следующей панической атаки. При этом страх появления новой панической атаки снижает качество жизни таких пациентов. Зачастую лица с паническими атаками меняют свое поведение и привычки настолько, что это мешает повседневной деятельности. Пациентам рекомендуют избегать ситуаций, которые могут вызвать у них приступ паники, а также обращаться за медицинской помощью в клинику или отделение неотложной помощи при приступе.

Существует ли тест для выявления панического расстройства?

Нет. Такого теста не существует. В то же время ваш лечащий врач может определить, есть ли у вас паническое расстройство или другое заболевание, основываясь на симптомах и анамнезе. Вы можете пройти полное медицинское обследование, психологическое тестирование, анализ крови.

Нужно ли лечить панические атаки?

Да, лечение может снизить интенсивность и частоту приступов паники и панического расстройства.

Лечение может включать:

когнитивно-поведенческую терапию. Обычно это первое лечение, предлагаемое при панических атаках и паническом расстройстве. Во время когнитивно-поведенческой терапии вы рассказываете психологу или психотерапевту о своем опыте и учитесь по-разному реагировать на ситуации. Это позволит вам лучше справляться со своими чувствами и преодолевать страх перед ситуациями, которых вы, возможно, избегали из-за панических атак. В некоторых случаях можно участвовать в когнитивно-поведенческой терапии виртуально, например, встречаясь с терапевтом онлайн или посредством видеозвонка, а не лично;

медикаментозная терапия. Лекарственные препараты могут помочь снизить интенсивность симптомов, связанных с паническими атаками и депрессией. При этом подбор препаратов проводит лечащий врач индивидуально и корректирует терапию при неэффективности или развитии побочных эффектов.

Обратитесь за помощью к специалисту, если у вас появились симптомы панических атак.

По материалам www.medicalxpress.com