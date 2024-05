Что нужно знать о кожных симптомах ревматологических заболеваний?

Доктор Кэтрин Дао (Kathryn Dao), адъюнкт-профессор внутренней медицины в отделении ревматических заболеваний Юго-Западного университета Техаса в Далласе (Division of Rheumatic Diseases at UT Southwestern in Dallas), рассказала, что изменения кожи могут являться первыми признаками развития у человека ревматологических заболеваний. Она отметила, что кожные симптомы могут возникнуть на любом этапе развития ревматологического заболевания. Обычно поражения кожи наблюдаются в активную фазу аутоиммунных заболеваний и их выраженность уменьшается при лечении аутоиммунного заболевания. Доктор К. Дао подчеркнула, что важно знать на что обращать внимание. Так, она объяснила, что следует обратиться к врачу:

в случае болезненности кожных поражений;

при сочетании кожной сыпи и других симптомов, таких как лихорадка, уменьшение массы тела, диарея или отек суставов;

при прогрессировании кожных поражений.

Доктор К. Дао также призвала людей защищать кожу от солнца и проходить регулярные профилактические осмотры. Так, рекомендуется носить на открытом воздухе шляпы, рубашки с длинными рукавами и брюки.

К. Дао и ее коллега доктор Бенджамин Чонг (Benjamin Chong), адъюнкт-профессор дерматологии Юго-Западного университета штата Юта (UT Southwestern), выделили некоторые распространенные симптомы со стороны кожи, которые могут являться признаками ревматологических заболеваний.

Фотосенсибилизация может быть ранним симптомом системной красной волчанки или дерматомиозита, редкого заболевания, которое может вызывать мышечную слабость и кожную сыпь. Так, прямое воздействие солнечных или искусственных ультрафиолетовых лучей оказывает повреждающее воздействие на кожу. У больных системной красной волчанкой влияние солнечных лучей может обусловить развитие сыпи на переносице и скулах.

Некоторые поражения при подострой кожной волчанке могут быть похожими на поражения при стригущем лишае. Рубцы, выпадение волос, нарушения пигментации кожи, могут быть необратимыми при дискоидной волчанке.

Покраснение и зуд кожи головы, груди, шеи, век, рук и других участков, подверженных воздействию солнца, могут развиваться при дерматомиозите. У пациентов также могут возникать уплотнения на коже в виде гиперемированных бляшек над суставами пальцев.

Гиперемия кожи, ее утолщение, шелушение и наличие серебристых чешуек, зуд могут быть симптомами псориаза. Поражения чаще всего локализуются на волосистой части головы, локтях и коленях, но могут развиваться на лице, в подмышечных впадинах, на спине, пупке, в паху и на ягодицах. Расчесывание вызывает увеличение количества поражений. Воздействие солнечного света может способствовать снижению интенсивности поражений при псориазе.

У пациентов с феноменом Рейно могут развиваться такие симптомы, как изменение окраски кожи конечностей (фиолетовый оттенок, гиперемия или побледнение пальцев рук, ног, а также носа и ушей). Триггерами возникновения таких симптомов являются воздействие холода и стресс. Людям с феноменом Рейно рекомендуется держать конечности в тепле.

При узловатой эритеме характерно развитие болезненных, гиперемированных узелков на ногах. Их возникновение могут провоцировать инфекции, некоторые лекарственные препараты, беременность или аутоиммунные процессы.

