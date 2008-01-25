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Новости медицины и фармацииЧто нужно знать о кластерной головной боли?

Что нужно знать о кластерной головной боли?

Опубликовано  28.06.2023

Кластерная головная боль — относительно редкий тип головной боли. Эммануэль Шиндлер, доктор медицинских наук, медицинский работник Йельского университета, США, невролог, отметила, что кластерная головная боль диагностируется у 1 из 1000–5000 человек. Э. Шиндлер объяснила, что это расстройство характеризуется особенно сильной головной болью, которая может возникать несколько раз в день. Интенсивная боль при приступе кластерной головной боли иногда описывается как более сильная, чем при почечной колике или даже родах. У некоторых пациентов приступы возникают круглый год — это называется хронической кластерной головной болью; у других приступы длятся от нескольких недель до месяцев — это считается эпизодической кластерной головной болью.

Расстройство получило именно такое название из-за того, что приступы головной боли появляются группами, обычно в одно и то же время дня. У пациентов с эпизодической кластерной головной болью периоды приступов также развиваются в одно и то же время каждый год. К сожалению, у многих людей неправильно диагностируется кластерная головная боль. Кроме того, на сегодня варианты лечения кластерной головной боли ограничены и эффективны не у всех пациентов.

На что же похож приступ кластерной головной боли?

Приступ кластерной головной боли начинается внезапно, боль при этом односторонняя, локализуется чаще периорбитально и длится 15 мин – 3 ч. При этом также могут отмечать слезотечение, покраснение глаз, опущение век и заложенность носа. Приступы головной боли могут развиваться ежедневно или почти ежедневно в течение нескольких недель, месяцев или лет.

Доктор Э. Шиндлер отметила, что пациенты описывают приступы кластерной головной боли как жгучую, разрывающую боль за глазом и вокруг него. Приступы головной боли могут развиваться до 8 раз в день, зачастую они появляются 2 раза днем и ночью, при этом головная боль пробуждает пациентов ото сна.

Кластерную головную боль чаще выявляют у мужчин, чем у женщин, в её развитии важную роль играют генетические факторы. Кластерная головная боль может развиваться в любом возрасте, чаще всего — у лиц молодого и среднего возраста.

На сегодня причины и механизмы развития кластерной головной боли до конца не изучены. По оценкам экспертов, во время приступов кластерной головной боли активируется гипоталамус.

В чем разница между кластерной головной болью, мигренью и головной болью напряжения?

Мигрень является одним из наиболее широко известных типов головной боли. По словам доктора Э. Шиндлер, она отмечается у около 15% населения и, как и кластерная головная боль, зачастую передается по наследству.

В то же время Э. Шиндлер подчеркнула, что между этими типами головной боли существует ряд отличий. Так, приступы мигрени длятся несколько часов и более, часто сопровождаются повышенной свето- и звуковой чувствительностью, тошнотой, а иногда и рвотой.

Головная боль напряжения — наиболее распространенный тип головной боли, в какой-то момент жизни выявляется у около 80% населения в целом. Пациенты при этом описывают свои ощущения как сжимающую боль вокруг головы, которая обычно возникает в конце рабочего дня.

Кластерная головная боль диагностируется врачом на основании описания приступов головной боли и после исключения других состояний. При этом пациентам рекомендуется проконсультироваться у невролога и пройти компьютерную томографию головного мозга для исключения аномалий и заболеваний, сопровождающихся головной болью.

Каковы методы лечения кластерной головной боли?

При кластерной головной боли выделяют неотложную помощь при приступе и профилактическую терапию, направленную на снижение общей частоты и тяжести приступов.

Для неотложного лечения кластерной головной боли золотым стандартом является высокопоточная оксигенация — вдыхание кислорода через маску без ребризера со скоростью 10–15 л в минуту. Данный метод эффективен у около 75% пациентов.

Также при приступах кластерной головной боли могут применяться триптановые препараты, например суматриптан и золмитриптан. При кластерной головной боли триптаны необходимо применять в форме назального спрея или подкожных инъекций.

Нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, неэффективны при лечении кластерной головной боли, особенно при пероральном введении. Наркотические анальгетики также неэффективны и могут провоцировать развитие новых приступов, а также вызывать развитие зависимости.

Профилактическая терапия кластерной головной боли включает применение верапамила и галканезумаба, кроме того снижению тяжести приступов и профилактике их развития способствуют преднизолон и дигидроэрготамин (в форме инъекций).

Какие новые методы лечения головной боли изучают исследователи?

На сегодня изучается возможность применения псилоцибина в терапии кластерной головной боли, мигрени и посттравматического синдрома (травматическая головная боль может развиться после черепно-мозговой травмы). Кроме того, исследуются эффективность и безопасность применения других психоделических препаратов, однако ни один из них на сегодня не одобрен Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA).

По материалам www.yalemedicine.org

Опубликовано  28.06.2023

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