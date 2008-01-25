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Новости медицины и фармацииЧто нужно знать о доброкачественной гиперплазии предстательной железы?

Что нужно знать о доброкачественной гиперплазии предстательной железы?

Опубликовано  23.01.2024

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) является распространенным заболеванием, часто связанным с естественным процессом старения у мужчин и представляет собой увеличение предстательной железы.

Доктор Скотт Чейни (Scott Cheney), уролог клиники Мейо (Mayo Clinic), объяснил, что это состояние, при котором предстательная железа со временем увеличивается и ограничивает отток мочи, так как уретра сжимает ее. Вследствие этого развивается затруднение опорожнения мочевого пузыря.

Предстательная железа расположена под мочевым пузырем и окружает уретру — именно из-за этой особенности анатомического строения развиваются симптомы ДГПЖ.

Основная функция предстательной железы – способствовать репродуктивному процессу и оплодотворению. Увеличение предстательной железы может вызвать неприятные симптомы нарушений мочеиспускания, в том числе затруднение оттока мочи из мочевого пузыря, необходимость более сильного напряжения для его опорожнения.

Доктор С. Чейни подчеркнул, что увеличение предстательной железы, или ДГПЖ, не означает рак. Ее увеличение встречается гораздо чаще, чем рак предстательной железы.

ДГПЖ влияет на качество жизни мужчин. Доктор С. Чейни рассказал, что многие мужчины долгое время игнорируют свои симптомы. Мужчинам важно понимать, что существует множество способов лечения увеличенной предстательной железы и купирования связанных с ДГПЖ симптомов.

Симптомы увеличения этой железы включают:

  • частые или срочные позывы к мочеиспусканию.
  • Мочеиспускание чаще происходит в ночное время суток.
  • Затруднение начала мочеиспускания.
  • Слабая струя мочи или ее прерывистость.
  • Выделение мочи каплями в конце мочеиспускания.
  • Невозможность полностью опорожнить мочевой пузырь.

Варианты лечения

Изменение образа жизни: рекомендуется избегать употребления избыточного количества жидкости, ограничить употребление кофеина и алкоголя, особенно перед сном.

Медикаментозная терапия — лекарственные средства, способствующие снижению компрессии уретры.

Хирургическое лечение. Существуют различные малоинвазивные методы хирургического лечения ДГПЖ, например, паровая терапия предстательной железы, также называемая «термотерапией водяным паром», UroLift — процедура, при которой вводятся небольшие импланты для восстановления просвета уретры и улучшения оттока мочи, и iTind — имплантация временного нитинолового устройства для облегчения оттока мочи. При неэффективности или невозможности выполнения данных процедур может быть рекомендовано радикальное хирургическое лечение — трансуретральная резекция предстательной железы или энуклеация этой железы гольмиевым лазером.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубликовано  23.01.2024

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