Что необходимо знать о панкреатите?

Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, длинной плоской формы, расположенной горизонтально позади желудка. Поджелудочная железа вырабатывает ферменты для пищеварения и гормоны, которые регулируют метаболизм глюкозы в организме.

По данным Национального института диабета, заболеваний органов пищеварения и почек (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease — NIDDK), в США ежегодно происходит около 275 000 госпитализаций из-за развития острого панкреатита. Хронический панкреатит отмечают реже: в год приходится около 86 000 госпитализаций из-за развития данного заболевания. Панкреатит у детей выявляют редко, в то же время количество случаев диагностирования острого панкреатита у детей в последнее время возросло.

Панкреатит развивается вследствие активации пищеварительных ферментов внутри поджелудочной железы, при этом они раздражают ее клетки и вызывают воспаление. Острый панкреатит развивается внезапно. Повторяющиеся приступы острого панкреатита на протяжении многих лет могут привести к повреждению поджелудочной железы и привести к развитию хронического панкреатита.

Признаки и симптомы панкреатита могут различаться в зависимости от того, какой тип у вас отмечают.

Признаки и симптомы острого панкреатита включают:

боль в верхней части живота;

боль в животе, иррадиирующая в спину;

боль при прикосновении к животу;

повышенная температура тела;

учащенный пульс;

тошнота;

рвота.

Признаки и симптомы хронического панкреатита включают:

боль в верхней части живота;

боль в животе, выраженность которой увеличивается после еды;

непреднамеренное снижение массы тела;

жирный стул с неприятным запахом, называемый «стеатореей».

Факторы, повышающие риск развития панкреатита, включают чрезмерное употребление алкоголя, курение сигарет, ожирение, сахарный диабет и семейный анамнез панкреатита.

Панкреатит может приводить к опасным для жизни осложнениям.

Лечение может включать диету, обезболивающие препараты и внутривенные инфузии лекарственных средств. Кроме того, важно выявить и устранить основную причину развития панкреатита. При хроническом панкреатите рекомендуют обезболивание, применение ферментов для улучшения пищеварения и изменение диеты.

