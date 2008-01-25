Что необходимо знать о панкреатите?
Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, длинной плоской формы, расположенной горизонтально позади желудка. Поджелудочная железа вырабатывает ферменты для пищеварения и гормоны, которые регулируют метаболизм глюкозы в организме.
По данным Национального института диабета, заболеваний органов пищеварения и почек (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease — NIDDK), в США ежегодно происходит около 275 000 госпитализаций из-за развития острого панкреатита. Хронический панкреатит отмечают реже: в год приходится около 86 000 госпитализаций из-за развития данного заболевания. Панкреатит у детей выявляют редко, в то же время количество случаев диагностирования острого панкреатита у детей в последнее время возросло.
Панкреатит развивается вследствие активации пищеварительных ферментов внутри поджелудочной железы, при этом они раздражают ее клетки и вызывают воспаление. Острый панкреатит развивается внезапно. Повторяющиеся приступы острого панкреатита на протяжении многих лет могут привести к повреждению поджелудочной железы и привести к развитию хронического панкреатита.
Признаки и симптомы панкреатита могут различаться в зависимости от того, какой тип у вас отмечают.
Признаки и симптомы острого панкреатита включают:
- боль в верхней части живота;
- боль в животе, иррадиирующая в спину;
- боль при прикосновении к животу;
- повышенная температура тела;
- учащенный пульс;
- тошнота;
- рвота.
Признаки и симптомы хронического панкреатита включают:
- боль в верхней части живота;
- боль в животе, выраженность которой увеличивается после еды;
- непреднамеренное снижение массы тела;
- жирный стул с неприятным запахом, называемый «стеатореей».
Факторы, повышающие риск развития панкреатита, включают чрезмерное употребление алкоголя, курение сигарет, ожирение, сахарный диабет и семейный анамнез панкреатита.
Панкреатит может приводить к опасным для жизни осложнениям.
Лечение может включать диету, обезболивающие препараты и внутривенные инфузии лекарственных средств. Кроме того, важно выявить и устранить основную причину развития панкреатита. При хроническом панкреатите рекомендуют обезболивание, применение ферментов для улучшения пищеварения и изменение диеты.
По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org
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