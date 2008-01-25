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Новости медицины и фармацииЧто необходимо знать о панкреатите?

Что необходимо знать о панкреатите?

Опубликовано  31.01.2024

Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, длинной плоской формы, расположенной горизонтально позади желудка. Поджелудочная железа вырабатывает ферменты для пищеварения и гормоны, которые регулируют метаболизм глюкозы в организме.

По данным Национального института диабета, заболеваний органов пищеварения и почек (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease — NIDDK), в США ежегодно происходит около 275 000 госпитализаций из-за развития острого панкреатита. Хронический панкреатит отмечают реже: в год приходится около 86 000 госпитализаций из-за развития данного заболевания. Панкреатит у детей выявляют редко, в то же время количество случаев диагностирования острого панкреатита у детей в последнее время возросло.

Панкреатит развивается вследствие активации пищеварительных ферментов внутри поджелудочной железы, при этом они раздражают ее клетки и вызывают воспаление. Острый панкреатит развивается внезапно. Повторяющиеся приступы острого панкреатита на протяжении многих лет могут привести к повреждению поджелудочной железы и привести к развитию хронического панкреатита.

Признаки и симптомы панкреатита могут различаться в зависимости от того, какой тип у вас отмечают.

Признаки и симптомы острого панкреатита включают:

  • боль в верхней части живота;
  • боль в животе, иррадиирующая в спину;
  • боль при прикосновении к животу;
  • повышенная температура тела;
  • учащенный пульс;
  • тошнота;
  • рвота.

Признаки и симптомы хронического панкреатита включают:

  • боль в верхней части живота;
  • боль в животе, выраженность которой увеличивается после еды;
  • непреднамеренное снижение массы тела;
  • жирный стул с неприятным запахом, называемый «стеатореей».

Факторы, повышающие риск развития панкреатита, включают чрезмерное употребление алкоголя, курение сигарет, ожирение, сахарный диабет и семейный анамнез панкреатита.

Панкреатит может приводить к опасным для жизни осложнениям.

Лечение может включать диету, обезболивающие препараты и внутривенные инфузии лекарственных средств. Кроме того, важно выявить и устранить основную причину развития панкреатита. При хроническом панкреатите рекомендуют обезболивание, применение ферментов для улучшения пищеварения и изменение диеты.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубликовано  31.01.2024

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