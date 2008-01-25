Длительное воздействие низких доз ионизирующего излучения связано с повышенным риском летального исхода. В то же время в недавнем исследовании показано, что риск летального исхода от рака, связанного с воздействием низких доз ионизирующего излучения выше, чем эксперты считали ранее.

В исследовании проанализированы случаи летального исхода работников атомной промышленности.

Результаты исследования опубликованы в журнале «The BMJ».

Ученые объяснили, что результаты исследования демонстрируют степень эффективности существующих методов защиты рабочих мест от низких доз радиации.

На сегодня оценка влияния радиации на риск летального исхода от рака основывалась главным образом на исследованиях, включавших лиц, выживших после взрывов атомных бомб, сброшенных на Японию в конце Второй мировой войны.

На основе этих данных определяется уровень защиты, необходимой для работников, подвергающихся воздействию низких доз радиации в атомной промышленности и других отраслях, например в здравоохранении.

Результаты Международного исследования работников атомной промышленности (International Nuclear Workers Study — INWORKS) показывают, что риск развития рака вследствие воздействия низких доз ионизирующего излучения в течение длительного времени на рабочем месте значительно выше, чем ранее считали эксперты.

В исследовании проанализированы индивидуальные данные мониторинга внешнего воздействия ионизирующего излучения 309 932 работников атомной промышленности из США, Франции и Великобритании. За период мониторинга, охватывающий период 1944–2016 гг., у лиц, включенных в исследование, было зафиксировано 103 553 летальных исхода: 28 089 из этих случаев летального исхода были вызваны солидным раком (включает большинство видов рака, кроме лейкемии).

Затем исследователи проанализировали риск развития летального исхода от рака в зависимости от полученной работниками дозы ионизирующего излучения. По их оценкам, этот риск повышался на 52% на каждую единицу радиации (грей — Гр), которую получили рабочие. При включении в анализ только рабочих, получивших самые низкие кумулятивные дозы радиации (0–100 мГр), выявлено повышение риска летального исхода в 2 раза от солидного рака на единицу поглощенного ионизирующего излучения.

Результаты исследования были скорректированы с учетом статуса курения работников или воздействия асбеста на рабочем месте: наличие этих дополнительных факторов риска не оказывало значительного влияния на силу связи.

Исследователи рассказали, что надеются, что Международная комиссия по радиологической защите (Commission on Radiological Protection), примет во внимание результаты исследования при оценке рисков, связанных с воздействием низких доз радиации для обновления системы радиологической защиты.

По материалам www.medicalxpress.com