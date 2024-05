Что мы знаем про причины выпадения волос?

По данным Ассоциации Американской академии дерматологии (American Academy of Dermatology Association), в норме с головы человека ежедневно выпадает 50–100 волос. При повышении же выпадения волос возможно появление залысин или даже полное облысение.

Какие факторы могут приводить к повышенному выпадению волос?

Выраженный стресс, включая тяжелые острые инфекционные заболевания, эмоционально тяжелые утраты, потерю/смену места работы, может приводить к развитию телогеновой алопеции;

прием лекарственных препаратов, включая антидепрессанты, блокаторы бета-адренорецепторов, леводопу и химиотерапевтические препараты;

некоторые хронические заболевания, например патология щитовидной железы, дисбаланс половых гормонов;

дефицит микро- и макроэлементов: белка, железа, цинка или биотина;

аутоиммунные заболевания (аутоиммунитет является причиной очаговой алопеции — выпадения волос на одном или нескольких участках кожи головы, бровях или ресницах);

травматическая или тракционная алопеция вследствие регулярного ношения тугих причесок;

андрогенетическая алопеция — вследствие дисбаланса мужских половых гормонов в сочетании с наследственными факторами может развиваться как у мужчин, так и у женщин старшего возраста.

У большинства здоровых взрослых людей на голове насчитывается 80 000–120 000 волосяных фолликулов. Каждый волосяной фолликул многократно проходит цикл роста, состоящий из трех отдельных фаз: анаген, катаген и телоген. Во время анагена, который длится 2–7 лет, волосы растут примерно на 1 см в месяц. Затем фолликул вступает в фазу катагена, 2-недельную переходную фазу, во время которой прекращается кровоснабжение волоса. Во время последней, неактивной стадии, или телогена, волос выпадает. Может пройти до 4 мес, прежде чем в фолликуле начнет расти новый волос.

В исследованиях показано, что стресс может приводить к развитию телогеновой алопеции — типу выпадения волос, при котором волосяные фолликулы на протяжении длительного периода остаются в неактивной фазе. Это может объясняться влиянием повышенного при стрессе уровня глюкокортикостероидов, а также сокращением гладких мышц волосяных фолликулов. По оценкам исследователей из Медицинской школы Икана на горе Синай в Нью-Йорке (Icahn School of Medicine at Mount Sinai in New York), профилактика гипертонуса мышц волосяных фолликулов потенциально позволит приостановить регрессию волосяных фолликулов.

Исследователи из инженерного факультета Йокогамского национального университета в Японии (Yokohama National University in Japan) вырастили функциональные зрелые волосяные фолликулы мышей in vitro в лаборатории. По мнению исследователей, потенциально данные фолликулы могут применяться в исследовательских целях.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science Advances»

Старший автор исследования профессор Джунджи Фукуда (Junji Fukuda) подчеркнул необходимость дальнейших исследований по выращиванию in vitro человеческих волосяных фолликулов. По его мнению, потенциально, их пересадка может быть применена при различных типах облысения.

На сегодня существует ряд медикаментозных методов лечения пациентов с выпадением волос.

Так, при андрогенной алопеции у пациентов отмечается повышенный уровень дигидротестостерона. Также при этом типе облысения выявляют повышение экспрессии рецепторов андрогенов в коже головы и более высокий уровень фермента 5-альфа-редуктазы, который превращает тестостерон в дигидротестостерон. При андрогенной алопеции применяют финастерид и миноксидил. Финастерид является ингибитором 5-альфа-редуктазы.

В то же время финастерид не показан женщинам репродуктивного возраста, поскольку может оказывать тератогенный эффект. У женщин молодого возраста с андрогенной алопецией может применяться спиронолактон, также проявляющий антиандрогенное действие.

Миноксидил применяется местно в форме раствора. Препарат способствует улучшению капиллярного кровообращения в коже головы и росту волосяных фолликулов. Миноксидил безопасен как для мужчин, так и для женщин.

В июне 2022 г. препарат для лечения пациентов с очаговой алопецией был впервые одобрен Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами, США (Food and Drug Administration — FDA). Это барицитиниб, который ранее применялся при ревматоидном артрите.

По материалам www.medicalnewstoday.com