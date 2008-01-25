Что мы знаем про омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты?

Омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) — эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) и докозагексаеновая кислота (ДГК) — относятся к незаменимым жирным кислотам. Польза омега-3-ПНЖК (омега-3) для здоровья человека была впервые установлена в 1994 г. (Hathaway D., IIIet al., 2020).

В каких продуктах содержатся омега-3-ПНЖК?

Основным источником омега-3-ПНЖК в рационе человека является свежая рыба. Наибольшее количество омега-3-ПНЖК содержится в жирных ее сортах, включая скумбрию, лосось, сельдь, камбалу, треску и кефаль.

В микроводорослях и морских беспозвоночных также выявлено большое количество омега-3-ПНЖК. Некоторые растительные продукты тоже имеют высокое содержание омега-3: орехи (наибольшее количество содержат грецкие орехи), семена льна и рапса, некоторые злаки, фрукты и овощи (Hathaway D., IIIet al., 2020).

В результате исследований установлено, что до 80% взрослых, проживающих в развитых странах, не употребляют в пищу оптимального количества омега-3-ПНЖК (Zhang A.C. et al., 2022).

Польза омега-3-ПНЖК для здоровья человека

Наиболее известный эффект применения омега-3-ПНЖК — гиполипидемический. Омега-3-ПНЖК снижают уровень липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) и, соответственно, триглицеридов (ТГ). Это связано с тем, что омега-3-ПНЖК снижают синтез ТГ в печени и повышают β-окисление жирных кислот в пероксисомах печени.

В исследованиях показана эффективность применения омега-3-ПНЖК в комплексной терапии при различных заболеваниях, включая сердечно-сосудистые болезни, сахарный диабет, рак, болезнь Альцгеймера, деменцию, некоторые типы депрессии, заболевания сетчатки глаза, а также оказывают благоприятное воздействие на здоровье беременных и развитие плода и ребенка (Hathaway D., IIIet al., 2020).

Так, оксидативный стресс и воспаление являются значимыми факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Омега-3-ПНЖК модулируют воспалительные и антиоксидантные каскады. В исследованиях показано, что употребление пищи с высоким содержанием омега-3-ПНЖК, особенно ЭПК и ДГК, связано с более низким риском развития хронических заболеваний, в патогенезе которых ключевую роль играет хроническое асептическое воспаление, включая сердечно-сосудистые болезни. Доказано, что омега-3-ПНЖК снижают агрегацию тромбоцитов. Считается, что в дополнение к их антиоксидантному и противовоспалительному действию жирные кислоты омега-3 регулируют гомеостаз тромбоцитов и снижают риск тромбоза (Djuricic I., Calder P.C., 2021). В исследованиях также было показано, что благодаря противовоспалительному, антиагрегантному и иммуномодулирующему действию омега-3-ПНЖК эффективны в комплексной терапии при коронавирусной инфекции (Shakoor H. et al., 2021). Так, получены данные, что омега-3-ПНЖК способствовали улучшению показателей респираторной и почечной функций у больных с критически тяжелым течением коронавирусной болезни (Doaei S. et al., 2021).

Норма употребления омега-3-ПНЖК на сегодня не определена окончательно. Обычно взрослым и детям в возрасте старше 12 лет омега-3 рекомендуют принимать в дозе 500–2000 мг/сут; детям в возрасте 4–12 лет — 200–600 мг/сут, детям в возрасте младше 4 лет — 50–300 мг/сут.

Омега-3-ПНЖК и иммунитет

В исследованиях показано, что омега-3-ПНЖК проявляют иммуномодулирующий эффект на звенья как врожденного, так и приобретенного иммунитета. Так, они способствуют активации функции нейтрофилов, способствуют синтезу различных иммуномодуляторов, включая простагландины, лейкотриены и марезины. Кроме того, способствуют повышению миграции нейтрофилов, их фагоцитарной способности и выработке реактивных свободных радикалов, проявляющих бактерицидное действие, а также активации Т-клеток, стимулируя антигенпрезентирующие клетки, например, макрофаги или дендритные клетки. Впоследствии это способствует активации различных подгрупп Т-клеток, таких как клетки CD4, Th27 и регуляторные Т-клетки. Омега-3-ПНЖК также способствует активации В-клеток и повышению секреции антител, улучшают функцию макрофагов, повышают секрецию цитокинов и хемокинов и способность макрофагов к фагоцитозу (Hathaway D., IIIet al., 2020). В исследованиях на животных показана эффективность омега-3-ПНЖК в комплексной терапии при сепсисе и аутоиммунном гепатите. По мнению исследователей, учитывая иммуномодулирующий эффект, они потенциально могут применяться при различных заболеваниях (WaniA.L. et al., 2022).

Омега-3-ПНЖК и беременность

Рацион беременной влияет и на ее здоровье, и на здоровье будущего ребенка. Нерациональное питание на ранних сроках беременности повышает риск развития метаболических нарушений и нейродегенеративных заболеваний у детей в более позднем возрасте. В исследованиях показано, что диетические добавки с омега-3-ПНЖК в период беременности способствуют улучшению когнитивного развития ребенка по сравнению со сверстниками, чьи матери не принимали омега-3-ПНЖК во время беременности (NevinsJ.E.H. et al., 2021).

В то же время омега-3-ПНЖК полезны для женщин не только в период беременности. Все описанные положительные эффекты обогащения ими рациона или приема в виде диетических добавок касаются и мужчин, и женщин. Кроме того, ряд исследований был проведен с участием исключительно женщин. Например, в одном из них было показано, что риск развития синдрома сухого глаза выше у женщин, рацион которых не включал омега-3-ПНЖК в достаточном количестве (Zhang A.C. et al., 2022).

Омега-3 и здоровье сердечно-сосудистой системы

Ежегодно во всем мире сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 179 млн летальных исходов. Повышенный уровень ТГ в плазме крови является независимым фактором риска развития патологии сердечно-сосудистой системы. Жирные кислоты омега-3 одобрены Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (Food and Drug Administration — FDA), США, для снижения уровня гипертриглицеридемии. Омега-3-ПНЖК характеризуются хорошей переносимостью и безопасностью применения. Они способствуют повышению стабильности атеросклеротических бляшек и улучшению эндотелиальной функции. В недавнем систематическом обзоре было показано, что ЭПК и ДГК обусловливают снижение риска летального исхода от сердечно-сосудистых заболеваний и снижают вероятность возникновения сердечно-сосудистых событий (YuF. et al., 2022). Сердечно-сосудистые события включают инфаркт миокарда, нестабильную стенокардию, инсульт и транзиторные ишемические атаки.

Омега-3 и здоровье органа зрения

По оценкам экспертов, омега-3-ПНЖК эффективны при некоторых хронических заболеваниях глаз, включая синдром сухого глаза и возрастную дегенерацию желтого пятна. Синдром сухого глаза является одной из наиболее частых причин обращения пациентов за офтальмологической помощью. При этом заболевании нарушается гомеостаз слезной пленки, возникают повреждения конъюнктивы и роговицы глаза. В дальнейшем это приводит к развитию воспалительного процесса. По оценкам экспертов, омега-3 проявляют иммуномодулирующие свойства, а также улучшают липидный профиль слезы и таким образом способствуют уменьшению выраженности симптомов заболевания. В то же время они подчеркивают, что включение в рацион продуктов с высоким содержанием омега-3-ПНЖК более выраженно снижает риск развития синдрома сухого глаза, чем применение диетических добавок с омега-3. Вероятно, это объясняется потенциальным синергическим взаимодействием жирных кислот с другими питательными веществами и витаминами, которые содержатся в цельных пищевых продуктах, но отсутствуют в диетических добавках (Zhang A.C. et al., 2022). Также в исследованиях показано, что ДГК участвует в инициировании реакции родопсина на зрительные стимулы (Djuricic I., Calder P.C., 2021).

Омега-3 и здоровье мозга

ДГК является омега-3, содержащейся в центральной нервной системе и сетчатке глаза в наибольшем количестве. В исследованиях показано, что они принимают участие в процессах нейротрансмиссии, нейропластичности и передачи синаптических сигналов. ДГК способствует повышению концентрации серотонина и ацетилхолина в нервной ткани и является предшественником модуляторных молекул, включая нейропротектин D1. ДГК необходима для нормального пренатального и раннего постнатального развития головного мозга и органа зрения. Прием ДГК в период беременности и включение ее в детские смеси способствуют улучшению показателей когнитивного, речевого и моторного развития детей. Также в исследованиях было показано снижение уровней ЭПК и ДГК в плазме крови детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью или расстройствами аутистического спектра по сравнению с их здоровыми сверстниками.

Получены данные о том, что уровень омега-3 снижен у больных с депрессией. В ряде исследований показано, что прием омега-3-ПНЖК в высоких дозах (6–9 г/сут) способствует уменьшению выраженности симптомов депрессии. Международное общество исследований в области пищевой психиатрии (International Society for Nutritional Psychiatry Research — ISNPR) рекомендует омега-3 для профилактики депрессии у лиц с высоким риском развития данного заболевания и для лечения беременных, детей и лиц пожилого возраста с этой патологией. Существуют данные об антиагрессивном эффекте омега-3 (Djuricic I., Calder P.C., 2021). Американская психиатрическая ассоциация (American Psychiatric Association — APA) рекомендует омега-3-ПНЖК при депрессивных расстройствах, расстройствах импульсивного контроля и психотических расстройствах (Nasir M., BlochM.H., 2019).

Омега-3-ПНЖК и аутоиммунные заболевания

ЭПК и ДГК проявляют противовоспалительное и иммуномодулирующее действие. По оценкам экспертов, омега-3-ПНЖК потенциально могут быть эффективными при ряде аутоиммунных заболеваний. Так, высокие их дозы способствуют уменьшению выраженности симптомов ревматоидного артрита. Омега-3 проявляют антиоксидантное действие. Также ДГК уменьшает выраженность митохондриального окислительного стресса и способствует снижению активности фермента ферцитохром-с-оксидазы, одновременно повышая активность марганец-зависимой супероксиддисмутазы, что приводит к снижению уровня воспаления и уменьшению выраженности болевого синдрома у больных с ревматоидным артритом (Djuricic I., Calder P.C., 2021).

Сколько и когда принимать омега-3-ПНЖК?

Польза омега-3-ПНЖК для здоровья бесспорна. В то же время, прежде чем принимать лекарственные средства или диетические добавки, содержащие омега-3-ПНЖК, следует проконсультироваться с лечащим врачом. Так, в зависимости от клинической ситуации отличаться могут не только их рекомендуемые дозы, но и то, какое соотношение ЭПК к ДГК оптимально при конкретном заболевании. В некоторых случаях может быть рекомендован прием только ЭПК или только ДГК.

Как принимать омега-3-ПНЖК?

Оптимальную дозу подберет лечащий врач. Например, при сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертриглицеридемии, обычно рекомендуют применение 2000 мг/сут омега-3-ПНЖК за 1 или 2 приема. В то же время в некоторых случаях доза может быть повышена до 4 капсул, содержащих 1000 мг омега-3, в сутки.

Как же правильно применять омега-3-ПНЖК? Обычно рекомендуют их принимать непосредственно до, во время или сразу после приема пищи.

Длительность курса определит лечащий врач.