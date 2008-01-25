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Новости медицины и фармацииЧто мы знаем о раке кожи?

Что мы знаем о раке кожи?

Опубликовано  18.05.2022

В недавнем исследовании, проведенном Европейской академией дерматологии и венерологии (European Academy of Dermatology and Venereology — EADV), показано, что рак кожи диагностирован у 7 304 000 жителей Европы — то есть у 1,71% взрослого европейского населения в целом.

При этом, по оценкам экспертов, большинство случаев развития рака кожи можно предупредить, поскольку подавляющее большинство из них вызвано длительной экспозицией ультрафиолетовых лучей.

По оценке экспертов, сегодня существует необходимость в организации образовательных программ в области онкодерматологии как для медицинских работников, так и для населения в Европе.

Был проведен масштабный опрос, результаты которого продемонстрировали, что исследование невусов (так называемых родинок) или скрининг рака кожи были основной причиной обращения пациентов к дерматологу за последние 12 мес. При этом более пятой части (22,3%) визитов к дерматологу обусловлены проверкой невусов или изменений кожи.

Опрос, проведенный Европейской академией дерматологии и венерологии, включил 44 689 взрослых из 27 стран. Из опрошенных лиц 0,6% сообщили о том, что у них диагностирована меланома — тип рака кожи с наиболее высоким риском летального исхода.

Наиболее распространенным же видом рака кожи, по данным экспертов, является кератиноцитарная карцинома, которая включает базально-клеточную и плоскоклеточную карциному. Распространенность этого типа онкопатологии быстро повышается. По оценкам экспертов, до 2040 г. количество случаев развития данного заболевания возрастет более чем на 40%.

Мари-Алет Ришар (Marie-Aleth Richard), профессор университетской больницы Ла-Тимон в Марселе (University Hospital of La Timone, Marseilles) и член правления Европейской академии дерматологии и венерологии, объяснила, что рак кожи воспринимается населением как тяжелое и опасное для жизни заболевание. В то же время, в случае ранней диагностики в большинстве случаев достигается полное излечение пациента. Кроме того, она подчеркнула необходимость проведения профилактических мероприятий и образовательных программ для населения, направленных на раннее выявление рака кожи.

По данным опроса, у около 1/2 (46,6%) опрошенных лиц, у которых диагностирован рак кожи, отмечается депрессия и/или тревожно-невротический синдром. В качестве причины снижения качества жизни пациенты с раком кожи отмечают тревогу по поводу шрамов вследствие хирургического лечения, развития метастазов и риска летального исхода.

Половина больных заявили, что развитие рака кожи негативно повлияло на их личную жизнь, почти 3 из 3 заявили, что наличие данного заболевания негативно повлияло на их профессиональную карьеру. 22,6% опрошенных сказали, что не были приняты на работу, на которую претендовали, а 31,3% пациентов в связи с болезнью отказались от предложений о новой работе/должности.

Интересен тот факт, что хотя более половины (52%) опрошенных информированы, что лечением при раке кожи занимаются специалисты-дерматологи и не доверили бы проведение терапии врачу общей практики. Так, наибольший процент пациентов, обратившихся к дерматологу для диагностирования и лечения при раке кожи в первую очередь, приходится на Италию (53%), Францию (47,4%) и Испанию (44,8%).

При этом в Великобритании только 11,9%, а в Польше 13,5% пациентов с жалобами на изменения кожи первоначально обращались к дерматологу. Однако в около половине случаев (45,7%) окончательный диагноз был установлен врачом-дерматологом.

Профессор Александр Стратигос (Alexander Stratigos), президент Европейской академии дерматологии и венерологии, подчеркнул, что дерматологи — ключевые специалисты в области диагностики и лечения при раке кожи. Он считает, что именно дерматологам принадлежит центральная роль в разработке стратегий информирования общественности про ранние симптомы, возможности диагностики и лечения пациентов с заболеваниями кожи, в том числе раком. Он отметил важную роль в профилактике этой онкопатологии законодательного регулирования работы соляриев и информирования населения о необходимости защиты от ультрафиолетовых солнечных лучей.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  18.05.2022

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