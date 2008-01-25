Местное лечение при боли в горле

Если пациент жалуется на то, что болит или першит в горле, это указывает на признаки воспаления при бактериальной или вирусной инфекции, аллергической реакции, травмировании слизистой оболочки горла. У пациентов часто возникает вопрос, чем же полоскать горло и какой препарат более эффективен. Для местной терапии при воспалительном процессе врач может назначить полоскание горла такими препаратами, как раствор хлоргексидина 0,05% или раствор фурацилина.

Полоскание горла эффективно при:

катаральной, фолликулярной, лакунарной ангине;

катаральном, серозном, гнойном, гранулезном, гипертрофическом фарингите;

катаральном, гиперпластическом, эрозивно-язвенном, псевдомембранозном фарингомикозе;

катаральном, гипертрофическом и флегмонозном ларингите.

Характеристики хлоргексидина и фурацилина

Хлоргексидин и фурацилин являются антисептическими средствами, которые назначают в ЛОР-практике (в форме растворов).

Хлоргексидин представляет собой катионный бигуанид, применяемый в общей медицинской практике в качестве антисептика широкого спектра действия. Раствор хлоргексидина изменяет состав микробиома полости рта, уменьшает количество грамположительных и грамотрицательных бактерий, в частности нитрат-редуцирующих бактерий (включая представителей Neisseria, Rothia, Veillonella, Actinomyces, Corynebacterium, Haemophilus, Kingella, которые восстанавливают нитраты до нитритов) in vivo. Препарат также изменяет рН слюны, концентрацию лактата, нитрата и нитрита в слюне — источниками нитратов и нитритов в слюне являются пища, вода и табачный дым (Zoë L S Brookes et al., 2021).

Хлоргексидин для полоскания горла благодаря широкому спектру действия разрушает мембраны микробных клеток Treponema pallidum, Chlamidia spp., Ureaplasma spp., Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Bacteroides fragilis. Препарат вступает в реакцию с фосфатными группами молекул ДНК или РНК патологических микроорганизмов, в результате разрушается целостность микробной клетки. Хлоргексидин проникает внутрь клетки, вызывает осаждение цитоплазматических компонентов и гибель клетки.

В зависимости от концентрации раствор хлоргексидина оказывает бактериостатическое (концентрация препарата 0,01% и менее) и бактерицидное действие (концентрация препарата более 0,01%), фунгицидный эффект — при концентрации 0,05% и действии в течение 10 мин.

Раствор фурацилина – эффективное средство для полоскания горла. Благодаря своему механизму действия фурацилин ингибирует некоторые бактериальные ферменты, участвующие в аэробной и анаэробной деградации глюкозы и пирувата. Также он нарушает образование ацетил-КоА из пировиноградной кислоты (нарушает обмен энергии и синтетические процессы в микробной клетке) (Компендиум).

Можно ли полоскать горло хлоргексидином?

Раствор хлоргексидина для полоскания горла назначают в концентрации 0,05% и 0,2% (для минимизации вирусной нагрузки коронавируса в слюне у пациентов). Применение препарата в концентрации более 0,05% часто приводит к оральному дисбактериозу.

Как полоскать горло хлоргексидином?

Существуют общие рекомендации по применению раствора хлоргексидина:

перед применением раствора рекомендовано прополоскать рот обычной водой;

отмерить 15–20 мл раствора хлоргексидина;

полоскать горло в течение 5–10 с, выплюнуть и повторить процедуру;

процедура должна длиться не более 30 с;

после полоскания не рекомендовано принимать пищу и напитки в течение 1,5–2 ч;

для глубокого промывания горла важно запрокинуть голову и во время полоскания произнести вслух протяжное «Ы»;

раствор хлоргексидина не следует глотать.

Полоскать горло препаратом необходимо 1–2 раза в сутки. Хлоргексидин противопоказан детям в возрасте младше 12 лет. При применении препарата возможно окрашивание зубов в темный цвет, появление жжения, сухости во рту или привкуса горечи, изменение вкусовых ощущений.

Эффективно ли полоскать горло раствором хлоргексидина при инфицировании коронавирусом?

Ротовая полость является резервуаром для коронавируса — РНК-вируса, который вызывает развитие респираторных заболеваний у людей и может передаваться от человека к человеку. Наиболее частые клинические симптомы заболевания: гипертермия, кашель, усталость, потеря вкуса или обоняния.

Коронавирус выявляют в носоглоточном секрете. Вирус определяют в 91,7% образцов слюны инфицированных пациентов. В результате кашля или 5 мин разговора выделяется около 3000 капель слюны. При одном чихании выделяется около 40 000 капель слюны, которые могут разлетаться по воздуху на несколько метров. При тесном контакте людей на расстоянии 1–3 м коронавирус передается с каплями слюны (>60 мкм) (Carrouel F. et al., 2021).

Большинство мер общественного здравоохранения по сдерживанию пандемии основаны на предотвращении распространения возбудителя. В качестве стратегии снижения риска передачи было предложено применение пероральных антисептиков (Ferrer M.D. et al., 2021). В течение 2 ч после полоскания горла раствором хлоргексидина наблюдается транзиторное снижение вирусной нагрузки, после чего она снова возрастает (Carrouel F. et al., 2021).

Кроме того, раствор хлоргексидина 0,2% применяется для ополаскивания полости рта пациента (для минимизации вирусной нагрузки коронавируса в слюне) перед стоматологической процедурой для снижения риска перекрестного заражения (Elzein R. et al., 2021).

Как разводить фурацилин для полоскания горла

Для полоскания рта и горла рекомендовано растворить 20 мг фурацилина в 100 мл теплой воды (температура воды не ниже 37 °C) (МЗ Украины).

Можно ли полоскать горло фурацилином?

Фурацилин часто применяют в отоларингологии для полоскания горла при гнойном тонзиллите, фарингите и ларингите.

Как полоскать горло раствором фурацилина?

важно готовить новый раствор для каждого применения;

для приготовления раствора рекомендовано использовать воду (температура — 100 °C);

после процедуры не следует принимать пищу и напитки в течение 1,5–2 ч;

в рот рекомендовано набирать достаточное количество жидкости, равное одному глотку;

рекомендовано полоскать горло в течение 5–10 с, выплюнуть раствор и повторить процедуру;

для глубокого промывания горла важно запрокинуть голову и во время полоскания произнести вслух протяжное «Ы»;

полоскание горла не должно продолжаться более 30 с;

раствор фурацилина не следует глотать.

Полоскание раствором фурацилина проводится 3–5 раз в сутки. При катаральной, фолликулярной, гнойной ангине — до 8 раз в сутки. Фурацилин может вызвать такие побочные эффекты, как дерматит, тошноту, рвоту, головокружение.

Что же все-таки лучше: раствор хлоргексидина или фурацилина?

Учитывая спектр действия растворов хлоргексидина и фурацилина, показания к применению, наличие побочных реакций и кратность применения, врач выбирает наиболее эффективное лекарственное средство.

Родители часто задают вопрос: чем же можно полоскать горло ребенку? В данном случае важно учитывать, что хлоргексидин противопоказан детям в возрасте младше 18 лет, а для раствора фурацилина опыт применения отсутствует.

Чем можно полоскать горло в домашних условиях?

В домашних условиях можно применять препараты, назначенные врачом на основе обследования и диагностирования заболевания, которое является причиной боли в горле. Самостоятельное применение препаратов для полоскания горла в домашних условиях не рекомендовано.