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Новости медицины и фармацииЧем опасно употребление ультрапереработанных продуктов в период беременности?

Чем опасно употребление ультрапереработанных продуктов в период беременности?

Опубликовано  13.02.2024

В недавнем исследовании проанализировано влияние употребления беременными ультрапереработанных продуктов.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Environmental International».

Интересно, что в исследовании основное внимание уделено не самим ультрапереработанным продуктам — картофелю фри, гамбургерам, пирожным и коктейлям. Исследование было сфокусировано на пищевых упаковках, перчатках и других предметах, контактирующих с продуктами питания.

В исследованиях ранее было показано, что фталаты, класс химических веществ, содержащихся в пластике, могут выделяться в пищу из упаковки и даже из пластиковых перчаток, которые носят работники пищевой промышленности.

Исследователи отметили, что фталаты могут вызвать оксидативный стресс и запустить воспалительный каскад в организме плода.

Ранее в литературе было показано, что воздействие фталатов в период беременности обусловливает повышение риска низкой массы тела при рождении, преждевременных родов и психических расстройств у детей, таких как аутизм и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Авторы исследования отметили, что это первое исследование на беременных, результаты которого показали, что диета с высоким содержанием ультрапереработанных продуктов связана с более высоким воздействием фталатов.

Старший автор исследования, доктор Шила Сатьянараяна (Sheela Sathyanarayana), педиатр Университета штата Вашингтон (UW Medicine) и научный сотрудник Детского научно-исследовательского института Сиэтла (Seattle Children’s Research Institute), США, объяснила, что когда беременные подвергаются воздействию фталатов, эти химические вещества могут через плаценту попасть в кровоток плода.

В исследовании использовались данные исследовательской группы «Условия, влияющие на нейрокогнитивное развитие и обучение в раннем детстве» (Conditions Affecting Neurocognitive Development and Learning in Early Childhood — CANDLE). В него была включена 1031 беременная. Уровни фталатов измерялись в образцах мочи, собранных во II триместр беременности.

Исследователи выявили, что ультрапереработанная пища составляла 10–60% рациона участниц. Каждые 10% увеличения доли ультрапереработанных продуктов в рационе были связаны с повышением на 13% концентрации в моче ди(2-этилгексил)фталата, одного из наиболее распространенных и вредных фталатов.

К ультрапереработанным продуктам относятся, например, упакованные смеси для тортов или упакованный картофель фри, булочки для гамбургеров и безалкогольные напитки. Исследователи подчеркнули, что ультрапереработанные продукты контактируют с фталатами не только в готовом виде, но и на различных этапах приготовления. Источниками загрязнения фталатами могут быть перчатки, которые носят сотрудники, а также оборудование или инструменты для хранения, приготовления, подачи. Ведущий автор Бреннан Бейкер (Brennan Baker), научный сотрудник лаборатории Сатьянараяны, подчеркнул, что нужно призвать производителей и законодателей предложить альтернативу, не содержащую фталатов и других вредных веществ.

По мнению авторов исследования, необходимо законодательное регулирование состава пищевой упаковки и других предметов, контактирующих с пищевыми продуктами, чтобы предотвратить загрязнение пищевых продуктов фталатами.

Что же делать беременным? Ш. Сатьянараяна отметила, что беременные должны стараться избегать ультрапереработанных продуктов, насколько это возможно, и отдавать предпочтение фруктам, овощам и нежирному мясу. Она также подчеркнула, что важно читать состав продуктов питания. Это относится даже к «здоровой пище», такой как злаковые батончики для завтрака, которые могут быть подслащены финиками или сахаром.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  13.02.2024

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