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Новости медицины и фармацииЧем опасно обструктивное апноэ сна?

Чем опасно обструктивное апноэ сна?

Опубликовано  20.09.2022

Результаты трех различных исследований были представлены на Международном конгрессе Европейского респираторного общества 2022 (European Respiratory Society (ERS) International Congress 2022). В этих исследованиях отмечено, что апноэ во сне было связано с повышением риска развития рака, тромбообразования, а также снижением когнитивных способностей.

Апноэ во сне — это состояние, при котором наблюдаются периодические остановки дыхания во время сна. При синдроме обструктивного апноэ сна (СОАС) дыхание останавливается из-за обструкции верхних дыхательных путей (например вследствие избыточного расслабления мышц глотки и языка).

Факторами риска развития СОАС являются:

  • ожирение;
  • употребление алкоголя;
  • курение.

Апноэ во сне оказывает ряд негативных эффектов на здоровье, прежде всего обусловливает гипоксию.

Как объяснил доктор Кевин Постол (Kevin Postol), семейный и косметический стоматолог Американской академии стоматологической медицины сна (American Academy of Dental Sleep Medicine), у пациентов с СОАС наблюдается дневная сонливость, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий, ухудшается психическое здоровье, повышается риск развития депрессии, эмоциональной лабильности, повышения артериального давления, инсульта, стенокардии и инфаркта миокарда.

На сегодня ведутся исследования связи между СОАС и риском развития различных заболеваний.

Так, в недавнем исследовании, включившем более 4000 участников, было показано, что СОАС повышает риск развития рака.

Автор исследования доктор Андреас Пальм (Andreas Palm), исследователь и старший консультант Университета Упсалы (Uppsala University), Швеция, объяснил, что согласно данным исследования, гипоксия, связанная с СОАС, является независимым фактором, повышающим риск развития онкопатологии.

В еще одном исследовании была продемонстрирована ассоциация между СОАС и снижением когнитивных функций. В исследовании приняли участие 358 участников в возрасте 65 лет и старше, а период наблюдения составил 5 лет. При этом было отмечено, что снижение сатурации вследствие СОАС было связано с более значительным снижением когнитивных функций и памяти.

Также в недавнем исследовании была показана связь между СОАС и повышенным риском тромбообразования. Исследование включило 7000 участников. За период наблюдения, составлявший 6 лет, у 104 участников развились спонтанные тромбозы. При сравнении с контрольной группой было выявлено, что риск спонтанного тромбообразования был повышен у участников с СОАС.

В целом эти исследования показывают, что обструктивное апноэ во сне связано с широким спектром потенциальных рисков для здоровья.

Доктор Азизи Сейхас (Azizi Seixas), директор Лаборатории медиа и инноваций (Media and Innovation Lab), заместитель директора Центра трансляционного сна и циркадных наук (Center for Translational Sleep and Circadian Sciences) и директор по информатике здоровья населения в Институте науки о данных и вычислений Университета Майами (Population Health Informatics in the Institute for Data Science and Computing at the University of Miami), подчеркнул важность полноценного сна и необходимость дальнейших исследований для установления биологических механизмов связи СОАС и различных патологических процессов.

Доктор К. Постол рассказал, что симптомы обструктивного апноэ сна выявляют у более 33% взрослых в возрасте старше 20 лет.  Он подчеркнул необходимость лечения пациентов с СОАС и объяснил, что на сегодня исследования сна в большинстве случаев могут быть проведены в домашних условиях, а кроме применения СИПАП (Constant Positive Airway Pressure — CPAP) в ночное время, существуют более комфортные для пациентов оральные приборы.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  20.09.2022

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