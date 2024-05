Чем опасно обструктивное апноэ сна?

Результаты трех различных исследований были представлены на Международном конгрессе Европейского респираторного общества 2022 (European Respiratory Society (ERS) International Congress 2022). В этих исследованиях отмечено, что апноэ во сне было связано с повышением риска развития рака, тромбообразования, а также снижением когнитивных способностей.

Апноэ во сне — это состояние, при котором наблюдаются периодические остановки дыхания во время сна. При синдроме обструктивного апноэ сна (СОАС) дыхание останавливается из-за обструкции верхних дыхательных путей (например вследствие избыточного расслабления мышц глотки и языка).

Факторами риска развития СОАС являются:

ожирение;

употребление алкоголя;

курение.

Апноэ во сне оказывает ряд негативных эффектов на здоровье, прежде всего обусловливает гипоксию.

Как объяснил доктор Кевин Постол (Kevin Postol), семейный и косметический стоматолог Американской академии стоматологической медицины сна (American Academy of Dental Sleep Medicine), у пациентов с СОАС наблюдается дневная сонливость, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий, ухудшается психическое здоровье, повышается риск развития депрессии, эмоциональной лабильности, повышения артериального давления, инсульта, стенокардии и инфаркта миокарда.

На сегодня ведутся исследования связи между СОАС и риском развития различных заболеваний.

Так, в недавнем исследовании, включившем более 4000 участников, было показано, что СОАС повышает риск развития рака.

Автор исследования доктор Андреас Пальм (Andreas Palm), исследователь и старший консультант Университета Упсалы (Uppsala University), Швеция, объяснил, что согласно данным исследования, гипоксия, связанная с СОАС, является независимым фактором, повышающим риск развития онкопатологии.

В еще одном исследовании была продемонстрирована ассоциация между СОАС и снижением когнитивных функций. В исследовании приняли участие 358 участников в возрасте 65 лет и старше, а период наблюдения составил 5 лет. При этом было отмечено, что снижение сатурации вследствие СОАС было связано с более значительным снижением когнитивных функций и памяти.

Также в недавнем исследовании была показана связь между СОАС и повышенным риском тромбообразования. Исследование включило 7000 участников. За период наблюдения, составлявший 6 лет, у 104 участников развились спонтанные тромбозы. При сравнении с контрольной группой было выявлено, что риск спонтанного тромбообразования был повышен у участников с СОАС.

В целом эти исследования показывают, что обструктивное апноэ во сне связано с широким спектром потенциальных рисков для здоровья.

Доктор Азизи Сейхас (Azizi Seixas), директор Лаборатории медиа и инноваций (Media and Innovation Lab), заместитель директора Центра трансляционного сна и циркадных наук (Center for Translational Sleep and Circadian Sciences) и директор по информатике здоровья населения в Институте науки о данных и вычислений Университета Майами (Population Health Informatics in the Institute for Data Science and Computing at the University of Miami), подчеркнул важность полноценного сна и необходимость дальнейших исследований для установления биологических механизмов связи СОАС и различных патологических процессов.

Доктор К. Постол рассказал, что симптомы обструктивного апноэ сна выявляют у более 33% взрослых в возрасте старше 20 лет. Он подчеркнул необходимость лечения пациентов с СОАС и объяснил, что на сегодня исследования сна в большинстве случаев могут быть проведены в домашних условиях, а кроме применения СИПАП (Constant Positive Airway Pressure — CPAP) в ночное время, существуют более комфортные для пациентов оральные приборы.

По материалам www.medicalnewstoday.com