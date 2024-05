Чем опасен укус клеща?

Маленький клещ размером с булавочную головку — чем он опасен? Некоторые виды клещей переносят бактерии, вызывающие болезнь Лайма. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), ежегодно в США около 30 тыс. человек заражается болезнью Лайма при укусе клещей.

Симптомами развития болезни Лайма являются:

характерная кольцевидная сыпь;

лихорадка;

озноб;

головная боль;

усталость;

боль в мышцах и суставах;

увеличение лимфатических узлов;

поражение сердечной мышцы;

поражение нервной системы.

Кардит Лайма — редкое, но серьезное осложнение, возникающее у около 1% пациентов с болезнью Лайма. При этом развивается воспалительный процесс в сердце. При кардите нарушается передача электрических импульсов по проводящей системе сердца, что ведет к развитию аритмий и блокад сердца. Пациенты отмечают такие симптомы, как нерегулярное сердцебиение, боль в груди. Доктор Ричард Шен (Richard Shen), специалист по инфекционным заболеваниям системы здравоохранения Southcoast Health в южном Массачусетсе, США, отметил, что зачастую поражение сердца может быть бессимптомным. В то же время при кардите повышен риск летального исхода. Это заболевание необходимо лечить.

Также у пациентов с кардитом Лайма могут наблюдаться такие атипичные симптомы, как головокружение, обморок, одышка, учащенное сердцебиение.

Р. Шен сообщил, что диагностика заболевания включает специфический анализ крови и электрокардиографию.

Лечение обычно включает антибиотикотерапию (курс длительностью 3 нед). В ряде случаев проводится установка временного кардиостимулятора.

Доктор Кевин Шах (Kevin Shah), директор отделения интенсивной терапии сердечно-сосудистых заболеваний в Университете Юты (University of Utah) в Солт-Лейк-Сити, отметил, что методы лечения зависят от тяжести симптомов. К. Шах рассказал, что пациенты с нарушениями ритма зачастую могут не знать, что причина развития у них аритмии — болезнь Лайма. Он предложил проводить пациентам анализы для выявления болезни Лайма перед хирургической установкой кардиостимулятора, особенно лицам молодого возраста. К. Шах подчеркнул, что у некоторых пациентов антибиотикотерапия будет способствовать разрешению аритмии.

По словам Р. Шена, лучшая профилактика кардита Лайма — не допустить укуса клеща.

Риск развития болезни Лайма повышен у лиц, работающих на открытом воздухе: ландшафтных дизайнеров, фермеров, работников по уходу за территорией и работников лесной отрасли.

Собаки также восприимчивы к укусам клещей и могут занести их в дом. Их следует проверять на наличие клещей после пребывания на открытом воздухе, особенно вокруг хвоста, в ушах и вокруг них, под ошейником, между лапами и между пальцами. Ветеринар может порекомендовать лучшие средства для защиты от клещей для собак и других домашних животных, которые проводят время на открытом воздухе.

Что рекомендуют для профилактики укусов клещей эксперты?

Американское общество инфекционистов (Infectious Disease Society of America), Американская академия неврологии (American Academy of Neurology) и Американский колледж ревматологии (American College of Rheumatology) рекомендуют применять репелленты от насекомых с такими ингредиентами, как ДЭТА (диэтилтолуамид), перметрин или масло лимонного эвкалипта.

В случае если клещ прикрепился к коже, его следует как можно быстрее удалить чистым пинцетом с тонкими кончиками. Не рекомендуется пытаться сжечь клеща, применять нефтепродукты и другие химические вещества для удаления клещей.

Р. Шен отметил, что возбудитель болезни Лайма передается при укусе клеща не сразу, а через 1–2 сут от момента прикрепления клеща.

Р. Шен рекомендует проводить осмотр кожи для выявления клещей сразу по возвращению домой. При обнаружении прикрепившегося клеща его следует удалять немедленно.

По материалам www.medicalxpress.com