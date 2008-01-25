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Новости медицины и фармацииЧем опасен синдром дефицита внимания и гиперактивности у взрослых?

Чем опасен синдром дефицита внимания и гиперактивности у взрослых?

Опубликовано  30.09.2022

В недавнем исследовании было показано, что у пациентов с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с лицами без СДВГ независимо от наличия других факторов сердечно-сосудистого риска.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «World Psychiatry».

СДВГ — это психическое расстройство, характеризующееся дефицитом внимания, гиперактивностью и повышенной импульсивностью. Это одно из наиболее распространенных психических расстройств у детей, которое также диагностируют у взрослых. По оценкам экспертов, СДВГ отмечают у 2,2% детей и 2,5% взрослых во всем мире. У лиц с СДВГ чаще по сравнению с общей популяцией выявляют тревожные расстройства, депрессию и ожирение.

Ранее в исследованиях было показано, что аутизм, тревожные расстройства и депрессия связаны с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании оценивали данные 5,4 млн взрослых шведов из национальных реестров. Средний возраст включенных в исследование пациентов — около 50 лет. Период наблюдения составил 13 лет. В исследовании было показано, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был в 2 раза выше у пациентов с СДВГ, чем у лиц без этого диагноза.

Результаты исследования были скорректированы с учетом известных факторов сердечно-сосудистого риска, включая:

  • уровень образования;
  • семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний;
  • нарушения сна;
  • ожирение;
  • сахарный диабет;
  • курение.

При этом исследователи выявили, что факторы сердечно-сосудистого риска, такие как курение, ожирение, сахарный диабет, нарушения сна, низкий уровень образования и психические заболевания, чаще отмечали у лиц с СДВГ.

Наиболее сильная связь наблюдалась между СДВГ и риском внезапной сердечной смерти, геморрагического инсульта и атеросклероза. Также в исследовании было показано, что повышение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у лиц с СДВГ более выражено у мужчин, чем у женщин, а также у более молодых людей по сравнению с лицами старшего возраста. Также риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был более высоким у тех пациентов с СДВГ, у которых также наблюдались расстройства пищевого поведения и нарушения, связанные с употреблением наркотических веществ.

Ранее в исследованиях было показано, что лекарственные средства, применяемые при СДВГ и других психических состояниях, таких как тревога и депрессия, могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, применение этих препаратов потенциально может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у лиц с СДВГ.

Доктор Карл Лави (Carl Lavie), кардиолог Медицинской школы Университета Квинсленда в Австралии (University of Queensland School of Medicine in Australia), не участвовал в исследовании, но он рассказал, что в этом масштабном исследовании показана связь СДВГ с удвоенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время оно имело ряд ограничений, например, не включало данные о физической активности, употреблении алкоголя и наркотиков участниками.

Соавтор исследования Хенрик Ларссон (Henrik Larsson), доктор философии, профессор эпидемиологии в Университете Эребру (Örebro University), объяснил, что врачам необходимо учитывать сопутствующий СДВГ у пациента для разработки индивидуальных профилактических стратегий и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. На сегодня необходимы дальнейшие исследования для определения патофизиологических механизмов повышения риска развития сердечно-сосудистых болезней у лиц с СДВГ.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  30.09.2022

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