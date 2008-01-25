Пульс — это ритмические колебания стенки артерии, которые возникают за счет изменения наполнения кровью артерий при сердечных сокращениях. В норме частота пульса соответствует частоте сердечных сокращений.

Нормальный пульс ритмичный, регулярный (то есть пульсовые волны фиксируются через равные промежутки времени). Также пульс в норме должен быть симметричным на лучевых артериях обеих рук. Асимметричный пульс — признак серьезных патологических изменений.

Нормальной считается частота пульса у взрослого человека в состоянии покоя 60–90 в минуту.

Редкий пульс — с частотой менее 60 ударов в минуту называется брадикардией.

Частый пульс — с частотой более 90 ударов в минуту называется тахикардией (Мухин Н.А., Моисеев В.С., 2008).

Регуляция частоты сердечных сокращений сложная. В частности, у сердца есть собственный водитель ритма, его частота возбуждения составляет около 100 ударов в минуту. Однако частота сердечных сокращений в покое, как правило, ниже собственной частоты возбуждения синоатриального узла (водителя ритма) из-за влияния вегетативной нервной системы. При этом парасимпатическая ветвь вегетативной нервной системы снижает частоту сердечных сокращений и увеличивает вариабельность сердечного ритма. Симпатическая же ветвь вегетативной нервной системы увеличивает частоту сердечных сокращений и снижает вариабельность сердечного ритма (Altini M., Plews D., 2021).

Норма пульса у мужчин и у женщин

Существуют половые различия в частоте пульса. Как правило, нормальная частота пульса в покое у женщин несколько выше, чем у мужчин (Altini M., Plews D., 2021). Так, в среднем частота пульса составляет:

у мужчин — 60–70 в минуту;

у женщин — 70–80 в минуту.

Норма частоты пульса у женщин и мужчин не зависит от возраста.

Норма пульса у детей

Пульс у детей всех возрастов выше, чем у взрослых. Это объясняется более высокой скоростью метаболических процессов и поздним развитием вагусной иннервации сердца (парасимпатической ветви вегетативной нервной системы).

Таблица. Норма частоты пульса в зависимости от возраста у детей

Возраст Частота пульса, ударов/мин Новорожденные 120–140 1 год 120 3 года 105 5 лет 100 8 лет 90 10 лет 85 12 лет и старше 80

Какие же особенности пульса у детей?

Пульс новорожденных в норме аритмичен, продолжительность пульсовых волн и пауз между ними неравномерная.

Интересно, что у детей, ведущих физически активный образ жизни, частота пульса обычно ниже, чем у их сверстников с гиподинамией.

Частота пульса у девочек обычно на 3–5 ударов в минуту выше, чем у мальчиков (Капитан Т.В., 2004).

У подростков, особенно занимающихся спортом, часто отмечают дыхательную аритмию.

В период полового созревания частота пульса может превышать нормативные показатели на 10–12 ударов в минуту.

Во сне пульс у детей замедляется (кроме первых месяцев жизни): у детей в возрасте младше 2 лет замедление пульса во сне составляет до 10 ударов в минуту, у детей в возрасте старше 4–5 лет — до 15–20 ударов в минуту соответственно.

Как правильно измерять пульс?

В покое. Обычно утром, через 10–15 минут после пробуждения, в положении сидя или лежа.

Натощак.

Если пульс определяется впервые, необходимо измерить его на обеих руках одновременно — для определения симметричности. В дальнейшем можно проводить измерение на лучевой артерии только на одной руке.

Обычно для определения частоты пульса подсчитывают количество пульсовых ударов на лучевой артерии на протяжении 15 с и умножают полученное число на 4. В то же время, если пульс нерегулярный, неритмичный, необходимо проводить подсчет в течение 60 с.

Какие основные нарушения можно определить при измерении частоты пульса?

Тахикардия — учащение частоты пульса выше 90 ударов в минуту. Тахикардия может являться симптомом различных патологических состояний и заболеваний. В то же время учащение пульса может наблюдаться и у здоровых лиц. Так, выделяют следующие причины повышения пульса у здоровых людей:

при психическом напряжении, стрессе, волнении, в том числе во время общения с врачом;

во время и после физических нагрузок. Повышение частоты сердечных сокращений во время физической нагрузки в основном связано со снижением тонуса блуждающего нерва и повышением уровня циркулирующих в плазме крови катехоламинов. В исследованиях показано, что индивидуальные различия в увеличении частоты сердечных сокращений при физической нагрузке носят генетический характер (van de Vegte Y.J. еt al., 2019);

после приема пищи;

после употребления кофе или чая;

при глубоком вдохе у лиц астенического телосложения — дыхательная аритмия.

При тахикардии пациент может жаловаться на ощущение сердцебиения, боли в области сердца, нехватки воздуха, тяжести в области сердца. У больных с ишемической болезнью сердца тахикардия может провоцировать развитие приступа стенокардии. У больных с нейроциркуляторной дистонией при тахикардии может возникать боль колющего характера в области верхушки сердца (Окороков А.Н., 2005).

В исследованиях показано, что высокая частота пульса является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, у больных с сердечной недостаточностью высокая частота пульса может приводить к декомпенсации сердечной недостаточности и летальному исходу. Таким образом, частота сердечных сокращений является модифицируемым фактором сердечно-сосудистого риска (Laskey W.K. еt al., 2015).

В некоторых случаях возникает дефицит пульса — то есть частота сердечных сокращений выше, чем количество пульсовых волн, определяемых на периферических артериях. Это объясняется тем, что при отдельных сокращениях сердца сердечный выброс настолько малый, что пульсовая волна не доходит до периферических артерий. Это патологический симптом, наблюдается, например, при мерцательной аритмии (Мухин Н.А., Моисеев В.С., 2008).

Брадикардия — снижение частоты сердечных сокращений до отметки менее 60 ударов в минуту. Брадикардия может возникать как у здоровых людей, так и при различной сердечной и экстракардиальной патологии.

Так, брадикардия может развиваться при:

гипотиреозе;

интоксикациях;

заболеваниях миокарда (инфаркт миокарда, кардиосклероз, кардиомиопатии);

повышенном тонусе блуждающего нерва (например вследствие воспалительных заболеваний центральной нервной системы (менингит, менингоэнцефалит));

первичной артериальной гипотензии;

гипоталамическом синдроме;

передозировке блокаторов β-адренорецепторов, верапамила, дилтиазема, резерпина, клофелина, опиатов и некоторых других препаратов;

электролитных и метаболических нарушениях (гиперкальциемия, гиперкалиемия, метаболический алкалоз) и др.

При брадикардии пациенты могут отмечать общую слабость, снижение работоспособности, головокружение, потемнение перед глазами, возможно развитие обморока, боли, в области сердца. При ваготонической брадикардии характерны холодные, влажные ладони у пациента. Артериальное давление у пациентов с брадикардией, как правило, снижено.

Профилактика тахикардии и брадикардии

Специфической профилактики тахикардии и брадикардии не существует. Рекомендуется:

отказ от вредных привычек;

регулярная физическая активность;

отказ от злоупотребления кофе и чаем;

соблюдение рекомендованных доз лекарственных препаратов, назначенных врачем;

своевременное лечение в случае наличия сопутствующих заболеваний.

Что делать при выявлении нарушений частоты пульса?

Необходимо обратиться к врачу (семейному врачу, кардиологу, терапевту, детям в возрасте младше 18 лет — к педиатру), пройти дополнительные обследования. Так, врач может порекомендовать: