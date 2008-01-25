Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииCDC изменили спорную рекомендацию о тестировании

CDC изменили спорную рекомендацию о тестировании

Опубликовано  21.09.2020

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (US Centers for Disease Control and Prevention — CDC) отозвали свою спорную рекомендацию о необязательности тестов на COVID-19 у лиц без симптомов. В обновленных рекомендациях CDC с 18 сентября теперь снова утверждается необходимость тестирования после контакта с инфицированными:

«Если вы находились в тесном контакте (в пределах 6 футов (1,8 м)) с человеком, инфицированным COVID-19, в течение как минимум 15 мин, но у вас нет симптомов, вам необходим тест… Из-за возможности бессимптомной и предсимптомной передачи важно быстро идентифицировать и проверять контакты лиц с инфекцией SARS-CoV-2. В ожидании результатов теста вам следует самостоятельно пройти карантин/изоляцию дома и, насколько это возможно, оставаться в изоляции от членов семьи и использовать отдельную спальню и ванную комнату, если таковые имеются… Даже если у вас отрицательный результат, вы все равно должны изолироваться в течение 14 дней».

С историей данного пересмотра газета «New York Times» знакомит читателей в материале от 17 августа. По информации издания, изменение в существующие рекомендации исходило не от экспертов CDC и было размещено на веб-сайте CDC, несмотря на их серьезные возражения.

Как стало известно от официальных лиц, пишет издание, текст рекомендации изменен Департаментом здравоохранения и социальных служб (Department of Health and Human Services — DHHS) с последующим размещением на веб-сайте CDC в обход его обычного процесса экспертизы. «Это был документ, который пришел сверху вниз, от DHHS и целевой группы», — сообщил федеральный чиновник, знакомый с этим вопросом, имея в виду рабочую группу Белого дома по COVID-19. Аналогичным образом документ, аргументирующий «важность повторного открытия школ», также был размещен DHHS на веб-сайте CDC в июле, резко контрастируя с обычным нейтрально-научным тоном CDC, заявили официальные лица.

14 сентября рекомендация на сайте CDC была подкорректирована с исключением для уязвимых лиц и особых рекомендаций: «…вам необязательно проходить тест, если вы не являетесь уязвимым лицом, или ваш поставщик медицинских услуг, государственные или местные органы здравоохранения не рекомендуют вам его пройти».

В ответ на изменение рекомендаций по тестированию, предпринятое 24 августа, Американское общество инфекционных заболеваний (Infectious Diseases Society of America — IDSA) сделало следующее заявление: «Тестирование бессимптомных лиц, которые контактировали с инфицированным COVID-19, остается важнейшей научно обоснованной стратегией сдерживания пандемии и сокращения распространения». В сущности, IDSA также отмечает в своих материалах, что тестирование у бессимптомных субъектов с известным или предполагаемым воздействием должно быть скоординировано с местными органами здравоохранения. В том же блоке рекомендаций под № 9 и № 10 размещено указание о том, что тестировать также не следует пациентов без симптомов и известных контактов с инфицированными COVID-19 в случае госпитализации, если распространенность инфекции в сообществе менее 2%.

Помощник секретаря по здравоохранению, исполняющий обязанности комиссара Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug AdministrationFDA) адмирал Бретт Жируар (Brett P. Giroir) ранее пояснял, что рекомендация от 24 августа соответствует действующему руководству для работников больниц и других лиц, работающих на переднем крае. Кроме того, тестирование тех, кто подвергается воздействию вируса, бесполезно, поскольку тесты фиксируют только один момент времени, и их результаты могут дать людям ложное чувство безопасности. Все же гораздо больше, чем содержание данных рекомендаций, многих экспертов волнует появление от имени CDC не прошедших процедуру утверждения заявлений.

По материалам nytimes.com; idsociety.org; cdc.gov

Опубликовано  21.09.2020

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости