CDC изменили спорную рекомендацию о тестировании

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (US Centers for Disease Control and Prevention — CDC) отозвали свою спорную рекомендацию о необязательности тестов на COVID-19 у лиц без симптомов. В обновленных рекомендациях CDC с 18 сентября теперь снова утверждается необходимость тестирования после контакта с инфицированными:

«Если вы находились в тесном контакте (в пределах 6 футов (1,8 м)) с человеком, инфицированным COVID-19, в течение как минимум 15 мин, но у вас нет симптомов, вам необходим тест… Из-за возможности бессимптомной и предсимптомной передачи важно быстро идентифицировать и проверять контакты лиц с инфекцией SARS-CoV-2. В ожидании результатов теста вам следует самостоятельно пройти карантин/изоляцию дома и, насколько это возможно, оставаться в изоляции от членов семьи и использовать отдельную спальню и ванную комнату, если таковые имеются… Даже если у вас отрицательный результат, вы все равно должны изолироваться в течение 14 дней».

С историей данного пересмотра газета «New York Times» знакомит читателей в материале от 17 августа. По информации издания, изменение в существующие рекомендации исходило не от экспертов CDC и было размещено на веб-сайте CDC, несмотря на их серьезные возражения.

Как стало известно от официальных лиц, пишет издание, текст рекомендации изменен Департаментом здравоохранения и социальных служб (Department of Health and Human Services — DHHS) с последующим размещением на веб-сайте CDC в обход его обычного процесса экспертизы. «Это был документ, который пришел сверху вниз, от DHHS и целевой группы», — сообщил федеральный чиновник, знакомый с этим вопросом, имея в виду рабочую группу Белого дома по COVID-19. Аналогичным образом документ, аргументирующий «важность повторного открытия школ», также был размещен DHHS на веб-сайте CDC в июле, резко контрастируя с обычным нейтрально-научным тоном CDC, заявили официальные лица.

14 сентября рекомендация на сайте CDC была подкорректирована с исключением для уязвимых лиц и особых рекомендаций: «…вам необязательно проходить тест, если вы не являетесь уязвимым лицом, или ваш поставщик медицинских услуг, государственные или местные органы здравоохранения не рекомендуют вам его пройти».

В ответ на изменение рекомендаций по тестированию, предпринятое 24 августа, Американское общество инфекционных заболеваний (Infectious Diseases Society of America — IDSA) сделало следующее заявление: «Тестирование бессимптомных лиц, которые контактировали с инфицированным COVID-19, остается важнейшей научно обоснованной стратегией сдерживания пандемии и сокращения распространения». В сущности, IDSA также отмечает в своих материалах, что тестирование у бессимптомных субъектов с известным или предполагаемым воздействием должно быть скоординировано с местными органами здравоохранения. В том же блоке рекомендаций под № 9 и № 10 размещено указание о том, что тестировать также не следует пациентов без симптомов и известных контактов с инфицированными COVID-19 в случае госпитализации, если распространенность инфекции в сообществе менее 2%.

Помощник секретаря по здравоохранению, исполняющий обязанности комиссара Управления по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) адмирал Бретт Жируар (Brett P. Giroir) ранее пояснял, что рекомендация от 24 августа соответствует действующему руководству для работников больниц и других лиц, работающих на переднем крае. Кроме того, тестирование тех, кто подвергается воздействию вируса, бесполезно, поскольку тесты фиксируют только один момент времени, и их результаты могут дать людям ложное чувство безопасности. Все же гораздо больше, чем содержание данных рекомендаций, многих экспертов волнует появление от имени CDC не прошедших процедуру утверждения заявлений.

