Центры по контролю и профилактике заболеваний США (US Centers for Disease Control and Prevention — CDC) 5 октября опубликовали обновленное руководство «Как распространяется COVID-19» («How COVID-19 Spreads»), включив в него информацию о возможности воздушной передачи вируса.

CDC остается на современных научных позициях, полагая, что вероятность заражения людей тем выше, чем дольше и ближе они находятся к инфицированному COVID-19. Обновление подтверждает существование некоторых опубликованных отчетов, свидетельствующих о редких, необычных обстоятельствах, когда люди с COVID-19 заражали других, находясь на расстоянии более 1,8 м или вскоре после того, как инфицированный покинул территорию. В этих случаях передача происходила в плохо вентилируемых и закрытых помещениях, в связи с деятельностью, вызывающей затруднение дыхания, например, пением или физической нагрузкой. Такая среда и действия могут способствовать накоплению вирусных частиц. Рекомендации CDC остаются неизменными на основе существующих научных данных и после тщательного технического анализа. Так, люди могут защитить себя от вируса, вызывающего COVID-19, если будут держаться на расстоянии не менее 1,8 м от других, надевать маску, закрывающую нос и рот, часто мыть руки, очищать поверхности и оставаться дома в случае болезни.

Ранее сообщалось о критике официально выражаемых позиций CDC и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно распространения инфекции COVID-19 со стороны ряда экспертов.

По материалам cdc.gov