Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииБронхиальная астма у ребенка: как подготовить его к посещению школы?

Бронхиальная астма у ребенка: как подготовить его к посещению школы?

Опубликовано  24.07.2023

Независимо от того, какую школу посещает ребенок с бронхиальной астмой, родители могут предпринять шаги, чтобы сделать его посещение школы более комфортным и безопасным.

По данным Ассоциации респираторных заболеваний (Respiratory Health Association), США, бронхиальная астма ежегодно приводит к 13,8 млн пропущенных школьных дней.

Это больше, чем от любого другого хронического заболевания.

Что же рекомендуют эксперты для комфортного посещения школы детьми с бронхиальной астмой?

  • Наличие индивидуального противоастматического ингалятора в быстром доступе в школе является важным шагом для детей с бронхиальной астмой.
  • Если у вашего ребенка часто возникают симптомы бронхиальной астмы, Ассоциация респираторных заболеваний рекомендует обратиться к врачу для коррекции лечения.
  • Убедитесь, что у вашего ребенка есть письменный план действий при приступе бронхиальной астмы, отдайте копию этого плана школьной медсестре.
  • Помогите ребенку попрактиковаться в самостоятельном приеме лекарственных препаратов от бронхиальной астмы.
  • Убедитесь, что ваш ребенок понимает, насколько важно всегда держать лекарственный препарат под рукой.
  • Заполните необходимые документы, чтобы ребенок мог пользоваться своим индивидуальным ингалятором в школе.
  • Вложите инструкцию от лекарственного препарата, который принимает ваш ребенок, и копию рецепта в его школьную форму.
  • Обеспечьте ребенка дополнительным (запасным) ингалятором быстрого действия для купирования приступов бронхиальной астмы.
  • Поговорите с учителями, расскажите им какие триггеры могут спровоцировать развитие приступа бронхиальной астмы у вашего ребенка, расскажите им о симптомах бронхиальной астмы и первой помощи при приступе.
  • Научите ребенка регулярно мыть руки и прикрывать рот во время кашля для профилактики заражения острыми респираторными заболеваниями и гриппом.
  • Эксперты также рекомендуют ежегодную вакцинацию от гриппа.
  • Не пропускайте прием противоастматических препаратов, назначенных ребенку его лечащим врачом для контроля бронхиальной астмы.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  24.07.2023

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости