Независимо от того, какую школу посещает ребенок с бронхиальной астмой, родители могут предпринять шаги, чтобы сделать его посещение школы более комфортным и безопасным.

По данным Ассоциации респираторных заболеваний (Respiratory Health Association), США, бронхиальная астма ежегодно приводит к 13,8 млн пропущенных школьных дней.

Это больше, чем от любого другого хронического заболевания.

Что же рекомендуют эксперты для комфортного посещения школы детьми с бронхиальной астмой?

Наличие индивидуального противоастматического ингалятора в быстром доступе в школе является важным шагом для детей с бронхиальной астмой.

Если у вашего ребенка часто возникают симптомы бронхиальной астмы, Ассоциация респираторных заболеваний рекомендует обратиться к врачу для коррекции лечения.

Убедитесь, что у вашего ребенка есть письменный план действий при приступе бронхиальной астмы, отдайте копию этого плана школьной медсестре.

Помогите ребенку попрактиковаться в самостоятельном приеме лекарственных препаратов от бронхиальной астмы.

Убедитесь, что ваш ребенок понимает, насколько важно всегда держать лекарственный препарат под рукой.

Заполните необходимые документы, чтобы ребенок мог пользоваться своим индивидуальным ингалятором в школе.

Вложите инструкцию от лекарственного препарата, который принимает ваш ребенок, и копию рецепта в его школьную форму.

Обеспечьте ребенка дополнительным (запасным) ингалятором быстрого действия для купирования приступов бронхиальной астмы.

Поговорите с учителями, расскажите им какие триггеры могут спровоцировать развитие приступа бронхиальной астмы у вашего ребенка, расскажите им о симптомах бронхиальной астмы и первой помощи при приступе.

Научите ребенка регулярно мыть руки и прикрывать рот во время кашля для профилактики заражения острыми респираторными заболеваниями и гриппом.

Эксперты также рекомендуют ежегодную вакцинацию от гриппа.

Не пропускайте прием противоастматических препаратов, назначенных ребенку его лечащим врачом для контроля бронхиальной астмы.

По материалам www.medicalxpress.com