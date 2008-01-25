Бронхиальная астма у ребенка: как подготовить его к посещению школы?
Независимо от того, какую школу посещает ребенок с бронхиальной астмой, родители могут предпринять шаги, чтобы сделать его посещение школы более комфортным и безопасным.
По данным Ассоциации респираторных заболеваний (Respiratory Health Association), США, бронхиальная астма ежегодно приводит к 13,8 млн пропущенных школьных дней.
Это больше, чем от любого другого хронического заболевания.
Что же рекомендуют эксперты для комфортного посещения школы детьми с бронхиальной астмой?
- Наличие индивидуального противоастматического ингалятора в быстром доступе в школе является важным шагом для детей с бронхиальной астмой.
- Если у вашего ребенка часто возникают симптомы бронхиальной астмы, Ассоциация респираторных заболеваний рекомендует обратиться к врачу для коррекции лечения.
- Убедитесь, что у вашего ребенка есть письменный план действий при приступе бронхиальной астмы, отдайте копию этого плана школьной медсестре.
- Помогите ребенку попрактиковаться в самостоятельном приеме лекарственных препаратов от бронхиальной астмы.
- Убедитесь, что ваш ребенок понимает, насколько важно всегда держать лекарственный препарат под рукой.
- Заполните необходимые документы, чтобы ребенок мог пользоваться своим индивидуальным ингалятором в школе.
- Вложите инструкцию от лекарственного препарата, который принимает ваш ребенок, и копию рецепта в его школьную форму.
- Обеспечьте ребенка дополнительным (запасным) ингалятором быстрого действия для купирования приступов бронхиальной астмы.
- Поговорите с учителями, расскажите им какие триггеры могут спровоцировать развитие приступа бронхиальной астмы у вашего ребенка, расскажите им о симптомах бронхиальной астмы и первой помощи при приступе.
- Научите ребенка регулярно мыть руки и прикрывать рот во время кашля для профилактики заражения острыми респираторными заболеваниями и гриппом.
- Эксперты также рекомендуют ежегодную вакцинацию от гриппа.
- Не пропускайте прием противоастматических препаратов, назначенных ребенку его лечащим врачом для контроля бронхиальной астмы.
По материалам www.medicalxpress.com
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