Бромгексин: вопросы и ответы

Бромгексин — синтетическое производное действующего вещества растительного происхождения вазицина. Лекарственное средство проявляет муколитическое (секретолитическое) и отхаркивающее действие. Муколитический эффект связан с деполимеризацией и разрежением мукопротеиновых и мукополисахаридных волокон. Одной из важных особенностей действия бромгексина является его способность стимулировать образование сурфактанта — поверхностно-активного вещества липидо-белково-мукополисахаридной природы, синтезирующегося в клетках альвеол; биосинтез сурфактанта нарушается при различных бронхолегочных заболеваниях, которые приводят к нарушению стабильности альвеолярных клеток, ослаблению их реакции на неблагоприятные воздействия. В результате приема бромгексина увеличивается бронхиальная секреция, снижается вязкость слизи (мокроты) и стимулируется активность мерцательного эпителия, что способствует продвижению слизи (мокроты) по дыхательным путям.

Какие существуют формы выпуска бромгексина?

Бромгексин выпускается как в форме таблеток, содержащих 8 мг действующего вещества, так и в форме раствора орального с содержанием действующего вещества 4 мг/5 мл.

Когда нужно принимать бромгексин?

Основное показание к применению бромгексина: секретолитическая терапия при острых и хронических бронхопульмональных заболеваниях, сопровождающихся осложнением отхождения мокроты. В частности, бромгексин назначают при таких заболеваниях:

трахеит;

острый и хронический бронхит различного происхождения, включая осложненный бронхоэктазами;

инфекционно-аллергическая форма бронхиальной астмы;

пневмония;

пневмокониоз;

туберкулез легких.

Бромгексин также назначают для ускорения выделения рентгеноконтрастного вещества после бронхографии, в предоперационный период (санация бронхиального дерева для профилактики накопления в бронхах вязкой мокроты после операций на легких).

При каком кашле применяют бромгексин?

Бромгексин не является противокашлевым средством, поэтому его нецелесообразно применять в режиме монотерапии для лечения пациентов с кашлем как таковым. Он ускоряет физиологическое очищение бронхолегочной системы при инфекционно-воспалительных заболеваниях.

Можно ли принимать бромгексин при кашле с мокротой?

Бромгексин разжижает мокроту, поэтому показан, если у пациента откашливается вязкая густая мокрота. Если у пациента отходит жидкая мокрота в больших количествах, бромгексин дополнительно не показан.

Можно ли применять бромгексин при сухом кашле?

На начальных этапах заболеваний бронхолегочной системы кашель обычно сухой и связан с отеком и раздражением слизистой оболочки. В этот период следует отдавать предпочтение препаратам, которые влияют на конкретные патогенетические механизмы воспалительного процесса (противовоспалительные, смягчающие лекарственные средства), а в дальнейшем, при появлении мокроты (экссудата) применять муколитические препараты.

Кому противопоказан бромгексин?

Противопоказаниями к применению бромгексина являются:

гиперчувствительность к компонентам лекарственного средства;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

заболевания дыхательной системы, протекающие с образованием обильной жидкой мокроты;

возраст младше 3 лет;

I триместр беременности.

Сколько дней можно принимать бромгексин?

Обычно курс лечения бромгексином составляет 4–5 дней.

Как принимать бромгексин в форме таблеток 8 мг?

Взрослым и детям в возрасте старше 14 лет бромгексин назначают по 1–2 таблетки (8–16 мг) 3 раза в сутки. Детям в возрасте 6–14 лет, а также больным с массой тела ˂ 50 кг бромгексин назначают по 1 таблетке (4–8 мг) 3 раза в сутки.

Как принимать оральный раствор бромгексина?

Бромгексин в форме орального раствора можно применять у детей и взрослых. При этом оптимальная дозировка такая:

дети в возрасте младше 6 лет: 1 мерная ложка 3 раза в сутки, что соответствует 12 мг бромгексина гидрохлорида в сутки;

дети в возрасте 6–14 лет и больные с массой тела < 50 кг: 2 мерные ложки 3 раза в сутки, что соответствует 24 мг бромгексина гидрохлорида в сутки;

взрослые и дети в возрасте старше 14 лет: 2–4 мерные ложки 3 раза в сутки, что соответствует 24–48 мг бромгексина гидрохлорида в сутки.

Как принимать бромгексин — до или после еды?

Пища не оказывает значительного влияния на скорость всасывания бромгексина. Однако, учитывая его раздражающее воздействие на слизистую оболочку желудка, не рекомендуется принимать бромгексин натощак.

Как быстро подействует бромгексин?

Бромгексин действует довольно быстро. Он полностью всасывается и быстро достигает максимальной концентрации в плазме крови (период полувыведения препарата составляет 1 ч). Однако после достижения максимальной концентрации необходимо еще некоторое время для стимуляции секреции слизистых оболочек дыхательных путей. Поэтому максимальный отхаркивающий эффект бромгексина следует ожидать через 1–2 сут после начала приема.

Как долго действует бромгексин?

Конечный период полувыведения препарата составляет 16 ч. После этого требуется некоторое время, чтобы уменьшилась секреция мокроты. Так что прекращение отхаркивающего действия бромгексина следует ожидать примерно через 24 ч после приема последней дозы.

Чем отличается амброксол и бромгексин?

Амброксол является одним из продуктов метаболизма бромгексина. Оба препарата являются муколитиками и применяются для разжижения мокроты при заболеваниях дыхательной системы.

Можно ли принимать одновременно бромгексин и амброксол?

Это нецелесообразно, поскольку препараты будут дублировать терапевтический эффект.

Какие у бромгексина побочные эффекты?

Наиболее частыми нежелательными эффектами при приеме бромгексина являются диспепсические расстройства, тошнота, рвота, диарея, головокружение, головная боль, атаксия, диплопия, метаболический ацидоз, частое дыхание. Кроме того, при приеме бромгексина может транзиторно усиливаться кашель. Такой эффект связан с увеличением объема мокроты и улучшением ее отхождения и не является симптомом ухудшения состояния пациента.