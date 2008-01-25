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Новости медицины и фармацииБолезнь Лайма: что нужно знать о мерах профилактики?

Болезнь Лайма: что нужно знать о мерах профилактики?

Опубликовано  18.05.2023

По мнению экспертов, лучший способ профилактики развития болезни Лайма — не быть укушенным клещом или, в случае укуса, удалить клеща в течение 24 ч.

Профессор иммунологии доктор Линден Ху (Linden Hu) отметил, что болезнь Лайма имеет отдалённые последствия. Лучшая стратегия борьбы с этой патологией — это профилактика ее развития.

Основа лечения болезни Лайма — антибиотикотерапия.

Ежегодно около 500 тыс. человек в США заболевают болезнью Лайма.

Возбудители болезни — клещи, переносящие бактерию Borrelia burgdorferi. Клещ передаёт бактерию человеку через укус.

В то же время диагностика болезни Лайма на ранних стадиях затруднена. Это связано с тем, что титр антител к возбудителю заболевания нарастает спустя несколько недель после заражения, соответственно, на ранних стадиях анализы крови неинформативны.

Важно распознавать ранние симптомы болезни Лайма. Одним из важнейших симптомов является характерная сыпь, которая развивается после того, как вы провели время на открытом воздухе, особенно если она имеет форму яблока или округлую форму, и площадь поражения увеличивается в течение дня или двух.

Недиагностированная и нелеченная болезнь Лайма может привести к серьезным осложнениям, включая артрит, менингит и поражения сердца. Около 10–20% лиц, перенесших болезнь Лайма, испытывают постоянную усталость, боль в суставах, психические расстройства и другие симптомы.

Это не означает, что вы не должны наслаждаться отдыхом на свежем воздухе. Эксперты из Медицинской школы Университета Тафтса (Tufts University School of Medicine) в Бостоне предлагают несколько советов по защите от клещей.

Как снизить вероятность укуса клеща?

  • Когда вы проводите время на открытом воздухе, эксперты советуют избегать высокой травы и густого кустарника. Держитесь ближе к середине пешеходных троп.
  • Носите светлую одежду, чтобы вы могли легко заметить темных жуков.
  • Носите рубашки с длинными рукавами, длинные брюки и обувь с закрытыми носками, заправляя штанины брюк в носки.
  • Используйте проверенные репелленты, содержащие не менее 20% диэтилтолуамида (ДЭТА). Распылите репеллент на кожу, в идеале на открытом пространстве, в соответствии с указаниями на этикетке. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, ДЭТА можно использовать у детей и младенцев в возрасте старше 2 мес. Избегайте нанесения средства на руки детей, а также вокруг глаз и рта. Детям в возрасте младше 10 лет не следует наносить репеллент на себя самостоятельно.
  • Рассмотрите возможность опрыскивания одежды, обуви и походного снаряжения инсектицидами, содержащими 0,5% перметрина, следуя инструкциям на этикетке и применяя химикат в хорошо проветриваемом помещении. Держите спрей и все еще влажные обработанные предметы подальше от кошек, потому что перметрин токсичен для них.
  • Регулярно осматривайте себя для выявления клещей, когда находитесь на улице, даже если вы одеты в защитную одежду, и каждый раз, когда входите в помещение.
  • Примите душ и ощупайте свою намыленную кожу для выявления новых бугорков. Так вы можете смыть клеща до того, как он укусит. Обратите особое внимание на участки, где клещи могут спрятаться, в том числе под мышками, в ушах и вокруг них, внутри пупка, в подколенных ямках, между пальцами ног, под волосами, в паховой области и возле талии.
  • Стирайте одежду после прогулок на открытом воздухе.

Клещи могут передавать болезнь Лайма через 36–72 ч после прикрепления, поэтому необходимо выявить клеща как можно раньше. Если вы обнаружили клеща, удалите его остроконечным пинцетом. Для этого необходимо взять клеща пинцетом в месте его приклепления и медленно оттягивать. После удаления клеща промойте пораженный участок водой с мылом.

При появлении сыпи следует обратиться к врачу и попросить пройти обследование для диагностики болезни Лайма.

Л. Ху подчеркнул, что сыпь — не обязательный симптом болезни Лайма. Он объяснил, что важно обращать внимание на общее самочувствие. Обратитесь к врачу, если у вас отмечаются ощущение усталости, лихорадка, мышечно-суставная или головная боль.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  18.05.2023

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