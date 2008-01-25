Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииБолезнь Альцгеймера: открытие наличия металлов в мозгу пациентов может дать ключ к разгадке

Болезнь Альцгеймера: открытие наличия металлов в мозгу пациентов может дать ключ к разгадке

Опубликовано  22.06.2021

Впервые ученые выявили крошечные отложения элементарного незаряженного железа и меди в тканях человека. Международная группа исследователей отметила наличие металлов в посмертных образцах мозга 2 человек с болезнью Альцгеймера.

Ионы металлов, представляющие собой атомы с чистым положительным зарядом после потери одного или нескольких электронов, являются важными компонентами многих ферментов, которые катализируют химические реакции в клетках. Эти положительные ионы могут отделять электроны от других молекул, окисляя их.

Однако отложения меди и железа, которые ученые определили в мозговой ткани лиц с болезнью Альцгеймера, находились в элементарной незаряженной форме. Это высокореакционные атомы металлов, которые в нормальных условиях быстро окисляются с образованием более химически стабильных ионов.

Ранее ученые идентифицировали только такие элементарные металлы, как эти, в микроорганизмах, вирусах и растениях. Исследователи выявили металлы в бета-амилоидных бляшках, которые представляют собой сгустки белка, являющиеся признаком болезни Альцгеймера.

Важно отметить, что в предыдущих исследованиях связывали изменения метаболизма меди и железа в тканях мозга с нейродегенеративными заболеваниями, включая образование амилоидных бляшек при болезни Альцгеймера.

Результаты нового исследования опубликованы в журнале «Science Advances».

Это исследование было результатом сотрудничества ученых из Кильского университета (Keele University) и Уорикского университета (University of Warwick), Великобритания, а также из Техасского университета (University of Texas), США.

Команда использовала исключительно мощные рентгеновские лучи национального синхротрона Великобритании «Diamond Light Source», а также синхротрона «Advanced Light Source» в Калифорнии, чтобы получить изображение ткани мозга.

Синхротроны ускоряют электроны почти до скорости света, генерируя яркие лучи, которые могут исследовать атомную структуру вещества.

Отложения элементарного железа и меди, которые идентифицировали ученые, были наноразмерными, что означает, что они были примерно в 10 тыс. раз меньше булавочной головки.

«Это захватывающее и неожиданное открытие, которое стало возможным благодаря чувствительности и точности синхротронных методов, которые мы использовали для изучения этих образцов, полученных из человеческого мозга», — отметил соавтор Джоанна Коллингвуд (Joanna Collingwood), возглавляющая группу по изучению следов металлов в медицинской лаборатории Уорикского университета.

«Мы знаем, что определенные живые системы могут производить элементарные формы металлов, поэтому будет важно выяснить, возникают ли они вследствие эквивалентных, но ранее не выявленных реакций у людей, или металлические формы возникают как прямое следствие болезни», — добавила она.

Сегодня существуют некоторые свидетельства того, что растворимый бета-амилоид может агрегироваться в нерастворимые бляшки в мозгу людей с болезнью Альцгеймера, чтобы не дать химически активным атомам металлов повредить близлежащие клетки мозга.

«Вполне возможно, что бета-амилоид предотвращает окисление элементарного железа и меди», — отметил соавтор исследования Нил Теллинг (Neil Telling), профессор биомедицинской нанофизики в Кильском университете.

Исключение загрязнения

Могут ли металлические отложения в образцах мозга быть просто загрязнителями, возможно, из-за твердых частиц в воздухе?

Профессор Н. Теллинг объяснил, что наночастицы элементарного железа и меди из окружающей среды будут окисляться.

Он и его коллеги провели дополнительные контрольные исследования таких частиц и выявили, что они окисляются во время подготовки и исследования образцов.

«Действительно, наша неспособность предотвратить окисление этих металлических стандартов делает наши наблюдения элементарного железа и меди в амилоидных бляшках еще более примечательными», — подчеркнул профессор Н. Теллинг.

На данный момент исследовательская группа планирует поиск металлических наночастиц в других частях мозга. Если они связаны только с амилоидными бляшками, это поможет нейробиологам выяснить, какую роль они играют в развитии болезни Альцгеймера.

«Это направление исследований может в конечном итоге привести к разработке новых методов лечения, направленных на металлы, а также на рассматриваемые в настоящее время амилоидные белки», — резюмировал профессор Н. Теллинг.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  22.06.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости