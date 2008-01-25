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Новости медицины и фармацииБолее низкая выживаемость у пациентов с ожирением и колоректальным раком может быть связана с более низкими дозами химиотерапевтических препаратов

Более низкая выживаемость у пациентов с ожирением и колоректальным раком может быть связана с более низкими дозами химиотерапевтических препаратов

Опубликовано  05.07.2021

Результаты большого метаанализа, представленного на Всемирном конгрессе ESMO по вопросам рака желудочно-кишечного тракта 2021 (ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 2021), демонстрируют, что пациенты с ожирением и колоректальным раком получают более низкие кумулятивные дозы адъювантной химиотерапии (ХТ) относительно их площади поверхности тела (ППТ), по сравнению с больными без ожирения. Кумулятивная относительная доза (КОД) ХТ определяет выживаемость. Этим можно объяснить более низкую выживаемость у пациентов с ожирением, получающих адъювантную ХТ по поводу колоректального рака.

«Доза адъювантной ХТ подбирается в зависимости от ППТ человека, которая рассчитывается на основе его роста и массы тела. Но для пациентов с ожирением (с высоким индексом массы тела (ИМТ) и с тенденцией к увеличению ППТ) дозы часто ограничиваются или подсчитываются на основе идеальной массы тела из-за опасений по поводу усиления побочных эффектов. Это означает, что пациенты с ожирением могут получать пропорционально более низкие дозы ХТ», — сообщила ведущий автор Коринна Славински (Corinna Slawinski) из отделения онкологических наук Университета Манчестера (Division of Cancer Sciences, University of Manchester), Великобритания.

По ее словам, в исследовании установлена связь между повышением индекса массы тела и умеренным снижением КОД адъювантной ХТ у пациентов с колоректальным раком. Также была выявлена связь между увеличением КОД и улучшением выживаемости. Это подтверждается недавно опубликованным руководством ASCO о том, что полные дозы ХТ с учетом массы тела должны использоваться для лечения взрослых пациентов с ожирением».

Комментарий Элизабет Смит (Elizabeth Smyth) из больницы Адденбрука (Addenbrooke’s Hospital) в Кембридже, Великобритания, члена отделения опухолей желудочно-кишечного тракта ESMO (ESMO Faculty for Gastrointestinal tumours): «Снижение дозы при высоком ИМТ может быть связано с более низкими показателями излечения при адъювантной ХТ после резекции толстой кишки. Адъювантная ХТ обладает потенциалом излечения пациентов с остаточными микрометастазами после хирургического лечения, поэтому крайне важно максимизировать пользу для всех пациентов».

В результате предыдущих исследований было установлено, что у пациентов с ожирением и колоректальным раком результаты терапии хуже, чем у больных без ожирения. Но ограничения этих исследований затрудняли выводы относительно того, был ли более высокий ИМТ напрямую связан с выживаемостью или результат связан с другими факторами, такими как введенная доза.

В исследовании OCTOPUS были проанализированы данные 7269 пациентов, получавших адъювантную ХТ после радикальной хирургической операции по поводу рака толстой и/или прямой кишки, в четырех крупных рандомизированных исследованиях. Исследователи изучили взаимосвязь между ИМТ и дозой ХТ, а также между дозой ХТ и выживаемостью.

В исследовании оценивали два способа измерения количества полученной ХТ как пропорции фактических и ожидаемых стандартных доз: средняя кумулятивная относительная доза (СКОД) и средняя относительная интенсивность дозы (СОИД). СКОД — это доля фактически полученной общей ожидаемой стандартной дозы (на единицу площади поверхности тела) в течение всего курса химиотерапии. Однако СОИД также учитывает продолжительность лечения и представляет собой долю от ожидаемой интенсивности стандартной дозы (общая доза на единицу ППТ, деленная на количество недель лечения), которая была фактически получена. Оба показателя были усреднены по количеству препаратов в схеме и выражены в процентах.

Результаты показали, что увеличение СКОД на 5% было достоверно связано с улучшением безрецидивной выживаемости (отношение рисков 0,953, 95% доверительный интервал 0,926‒0,980, p = 0,001). Общая выживаемость также была связана со СКОД. Однако значимой связи с СОИД не было. Предполагается, что отсутствие связи между выживаемостью и СОИД может быть связано с тем, что СОИД является менее чувствительной мерой снижения общей (кумулятивной) дозы ХТ.

В результате дальнейших исследований было установлено, что каждое увеличение ИМТ на 5 кг/м2 было связано со снижением относительной дозы ХТ на 2% в первом цикле лечения и на 1% снижением как СКОД, так и СОИД. Это означает, что у пациента с ожирением с ИМТ 37,5 кг/м2 СКОД и СОИД снизится на 3% по сравнению с больным без ожирения с ИМТ 22,5 кг/м2.

Установлено что повышенный ИМТ связан со сниженной относительной дозой ХТ в первом цикле лечения и умеренным снижением СКОД. Эти косвенные эффекты из-за неоптимального лечения могут объяснить более низкую выживаемость у пациентов с ожирением. Таким образом, результаты свидетельствуют в пользу введения пациентам с ожирением полной дозы ХТ в зависимости от их массы тела. Однако изучение данных о токсичности, исследование взаимосвязи между ИМТ, ограничением дозы, токсичностью и выживаемостью продолжается. Токсичность снижает качество жизни и может быть опасной для жизни. Также могут существовать другие причины для снижения доз ХТ, такие как сопутствующие заболевания, поэтому важно, чтобы дозу подбирали индивидуально.

Главный вывод этого исследования состоит в том, что следует оценивать необходимость снижения дозы у пациентов с высоким ИМТ при назначении им адъювантной ХТ. Но при подборе дозы ХТ учитывается не только масса тела, но и физическая активность, сопутствующие заболевания, включая функцию почек и результаты анализа на дигидропиримидиндегидрогеназу (dihydropyrimidine dehydrogenase — DPD)».

По мнению ученых, перед изменением практического подхода необходимо провести проспективные исследования по изучению влияния более высоких доз ХТ, особенно в связи с увеличением доли пациентов с раком и ожирением. Сегодня рекомендуется учитывать все аспекты пациента при принятии решения о дозе ХТ. Снижение доз, по-видимому, связано с худшей выживаемостью в этом исследовании, но это все еще может потребоваться для безопасности.

По материалам medicalxpress.com

Опубликовано  05.07.2021

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