Более длительные интервалы вакцинации повышают уровень нейтрализующих антител
Результаты исследования PITCH (Protective Immunity from T-cells in Healthcare Workers) предполагают, что увеличение интервала между введением доз вакцины Comirnaty приводит к более высоким титрам нейтрализующих антител.
Исследование PITCH — это многоцентровое исследование, проводимое национальным сотрудничеством университетов Великобритании, которое сопровождает сотрудников британской системы здравоохранения с июня 2020 г. с целью определения реакции иммунной системы на инфекцию SARS-CoV-2.
В ходе анализа исследователи изучили влияние коротких и длинных интервалов между введением доз вакцины Comirnaty на 503 медицинских работниках в Великобритании. В результате установлено, что лиц, у которых в среднем между вакцинациями было 10 нед, уровень антител снижался в течение 10 нед после первой дозы, но уровни Т-клеток были сохранены.
Уровень антител в 2 раза выше
Более длинный интервал между введением доз вакцины удваивал нейтрализующие антитела против всех протестированных вариантов COVID-19, включая Delta, по сравнению с более коротким интервалом, когда средние интервалы между введением доз вакцины составляли 3 или 4 нед. Ученые также установили, что хотя абсолютное количество Т-клеток против спайк-белка было ниже после длительного интервала, чем после короткого, ответ Т-клеток имел больше характеристик вспомогательного ответа, включая долгосрочную память и способность продуцировать антитела.
«8 нед — это, вероятно, золотая середина, когда дело доходит до полной вакцинации как можно большего числа людей и предоставления населению возможности производить более высокие уровни антител», — отметила руководитель исследования Сюзанна Дуначи (Susanna Dunachie).
Ситуация в Германии
Согласно информации о вакцине рекомендуется вводить вторую дозу Comirnaty через 3 нед после первой дозы. Согласно Постановлению о вакцинации от коронавируса Постоянной комиссией по вакцинации (Ständige Impfkommission (STIKO)) рекомендуемый интервал между первой и последующей вакцинацией составляет 3–6 нед. Однако комиссия рекомендует максимально увеличить интервал вакцинации мРНК-вакцинами до 6 нед.
По материалам www.gelbe-liste.de
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