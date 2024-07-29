Поясница — это анатомическая область, расположенная между грудной клеткой и тазом. Она включает костные структуры, сложную систему мышц, связок и нервов:

5 крупных позвонков образуют поясничный отдел позвоночника. Между позвонками находятся межпозвоночные диски, выполняющие роль амортизаторов и обеспечивающие гибкость позвоночного столба. Позвонки образуют естественный изгиб, называемый поясничным лордозом;

мышцы — мышечный корсет состоит, в том числе, из мощных разгибателей спины. Он участвует в поддержании вертикального положения тела и обеспечивает его движение;

связки — соединяют позвонки между собой, придавая стабильность позвоночнику;

нервные окончания — отвечают за иннервацию этой анатомической области, нижних конечностей и некоторых внутренних органов.

Поясничный отдел позвоночника выполняет ряд важнейших функций в организме:

несет на себе значительную часть массы верхней половины тела;

обеспечивает широкий диапазон движений, позволяя совершать наклоны, повороты и другие сложные манипуляции корпусом;

защищает внутренние органы, расположенные в этой области, от внешних воздействий;

участвует в распределении нагрузки при ходьбе и беге, что обеспечивает плавность и эффективность передвижений, снижая нагрузку на суставы и другие отделы позвоночника.

Боль в спине существенно влияет на качество жизни человека, затрагивая различные аспекты его повседневной деятельности. Самые простые действия становятся настоящим испытанием: подъем с постели, одевание, ходьба или сидение за рабочим столом сопровождаются дискомфортом и напряжением.

Постоянная ноющая боль в пояснице нарушает сон и становится причиной хронической усталости, снижения концентрации внимания, что, в свою очередь, отражается на производительности труда и эффективности в профессиональной сфере. Люди с болью в пояснице (спине) часто вынуждены отказываться от любимых занятий, спорта или хобби, что негативно сказывается на их эмоциональном состоянии. Они избегают встреч с друзьями, семейных мероприятий или путешествий из-за физического дискомфорта и ограниченной подвижности. В результате возникает чувство изоляции, которое приводит к развитию депрессии.

Какой бывает боль в пояснице?

Болевой синдром может проявляться в различных формах:

тупая, ноющая боль — наиболее распространенный вариант. Она возникает после длительного пребывания в неудобном положении или чрезмерной физической нагрузки, усиливается при движении или смене положения тела (больно переворачиваться). Пациенты отмечают, что в таких случаях болит вся поясница. Еще один вариант ноющей боли в пояснице у женщин является частью комплекса симптомов, известного как предменструальный синдром (ПМС). Она начинается за несколько дней до начала менструации и продолжается в течение первых дней цикла;

острая, пронзающая боль — часто является признаком более серьезных проблем (защемление нерва или смещение межпозвоночного диска). Она проявляется внезапно, например при резком движении или поднятии тяжести, и сопровождается ограничением подвижности. Такая боль в пояснице может быть настолько резкой, что затрудняет даже минимальные движения: человек не может встать с кровати или изменить положение тела;

стреляющая боль, которая может распространяться от поясницы вниз по ноге, — патологическое состояние, известное как ишиас, возникает при раздражении или сдавливании седалищного нерва. Боль при ишиасе варьирует от легкого дискомфорта до сильной, изнуряющей боли, часто сопровождаемой онемением или покалыванием в конечности.

Причины, по которым болит поясница

Почему болит поясница? Основные 5 причин боли:

Мышечное напряжение и растяжение — одна из наиболее распространенных причин боли в пояснице. Это состояние возникает, когда мышцы или связки в поясничной области подвергаются чрезмерной нагрузке или травме, например вследствие резких движений, поднятия тяжестей, неправильной техники выполнения физических упражнений или длительного пребывания в неудобной позе. При мышечном напряжении происходит микроразрыв мышечных волокон, который сопровождается развитием воспаления и болезненными ощущениями. Характер боли в пояснице значительно варьирует: от тупой и ноющей до острой и интенсивной. Она способна охватывать как небольшой участок, так и распространяться на всю поясничную область. Типичным признаком является усиление болезненных ощущений при движении и их ослабление в состоянии покоя. Дегенеративные изменения межпозвоночных дисков — процесс, обусловленный как естественным старением, так и чрезмерными нагрузками на позвоночник. Диски выполняют важнейшую функцию амортизаторов, обеспечивая позвоночнику необходимую гибкость и подвижность. Однако с течением времени или под воздействием излишних нагрузок они претерпевают ряд изменений: теряют влагу, становятся менее эластичными и уменьшаются в размерах. Такие дегенеративные процессы сопровождаются серьезными осложнениями. Среди них наиболее распространены грыжа диска, при которой мягкое внутреннее ядро выпячивается через внешнюю оболочку, и протрузия диска, характеризуется выступанием диска за пределы его нормальных анатомических границ. Спондилоартрит — воспалительное заболевание, при котором патологические изменения диагностируются в местах прикрепления связок и сухожилий к костям. Воспаление провоцирует болевой синдром и ограничение подвижности. Характерная особенность боли при спондилоартрите — ее усиление в состоянии покоя, особенно ночью или ранним утром, и уменьшение при движении. Пациенты часто жалуются на утреннюю скованность, которая проходит после разминки. Компрессионный перелом позвонка — возникает, когда тело позвонка сжимается или сплющивается, чаще всего в результате остеопороза, травмы или опухоли. Боль при компрессионном переломе обычно возникает внезапно, поясница болит очень интенсивно. Состояние ухудшается при движении, особенно при попытках согнуться или повернуться. ПМС — еще одна причина, от чего болит спина у женщин. Он характеризуется широким спектром физических и эмоциональных симптомов, обычно проявляется за несколько дней до начала менструации. Среди многочисленных проявлений ПМС боль внизу спины занимает особое место. Она не только является одним из наиболее характерных симптомов, но и способна существенно повлиять на качество жизни женщины в предменструальный период.

Почему болит поясница у женщин при менструации?

Боль в пояснице во время менструального цикла может быть как обычным физиологическим процессом, так и признаком скрытых проблем со здоровьем. В норме она связана с естественными изменениями в организме женщины:

сокращениями матки;

повышенной чувствительностью к боли вследствие гормональных колебаний.

Однако иногда боль в пояснице может сигнализировать о более серьезных состояниях (эндокринных нарушениях, гинекологических заболеваниях вроде эндометриоза или новообразований, воспалительных процессов в малом тазе или даже нарушений со стороны почек).

За сколько дней до месячных болит поясница? Как правило, болевой синдром при ПМС обычно начинается за 5–7 дней до начала менструации и продолжается в течение первых дней цикла. Женщина может ощущать ноющую боль в пояснице с одной (справа или слева) или с двух сторон (дискомфорт ощущается с двух сторон).

Как и чем лечить поясницу?

Лечение боли в пояснице, как правило, консервативное. Объем фармакотерапии подбирается индивидуально для каждого пациента. Он включает:

анальгетики для купирования острого болевого синдрома;

для купирования острого болевого синдрома; нестероидные противовоспалительные препараты , которые борются не только с болью, но и с воспалением;

, которые борются не только с болью, но и с воспалением; антидепрессанты при хронической боли (их применение в этой области все еще изучается);

при хронической боли (их применение в этой области все еще изучается); другие группы лекарственных средств.

Для местного воздействия применяются различные кремы, спреи, пластыри и др. Важно понимать, что медикаментозное лечение — это лишь часть комплексного подхода. Оно часто сочетается с физиотерапией, лечебной физкультурой и другими немедикаментозными методами. Как правило, мгновенно избавиться от боли в пояснице невозможно. Для этого следует провести курс фармакотерапии, следовать другим рекомендациям лечащего врача.

Что делать, если спина в поясничном отделе (пояснице) болит после курса консервативной терапии? В таких случаях рассматривается вопрос о хирургическом вмешательстве.

Немедленно обратиться за медицинской помощью следует в случаях боли в спине:

возникшей после травмы;

усиливающейся в состоянии покоя или ночью, при кашле или мочеиспускании;

при иррадиации в ноги с ощущением слабости, онемения или покалывания в конечностях;

при сочетании боли в спине с повышением температуры тела или необъяснимым уменьшением массы тела;

при проблемах с контролем мочеиспускания или дефекации.

Профилактика боли в пояснице

Для профилактики боли в пояснице следует придерживаться комплекса рекомендаций, охватывающих различные аспекты жизни: