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Новости медицины и фармацииБиомаркеры: решение проблемы нервной анорексии?

Биомаркеры: решение проблемы нервной анорексии?

Опубликовано  08.10.2021

Ученые из исследовательской группы Swinburne Anorexia Nervosa (SWAN) выявили так называемый первый биомаркер нервной анорексии. Биомаркеры обычно используются для диагностирования и лечения физических заболеваний, никогда ранее они не применялись при психических расстройствах.

Проблемы диагностики

Нервная анорексия — это опасное для жизни расстройство пищевого поведения, которое обычно начинается в раннем подростковом возрасте. Заболевание часто носит скрытный характер и связано с постоянным отрицанием симптомов и сопротивлением лечению. Среди пациентов с этим заболеванием самый высокий уровень смертности среди всех психических заболеваний и низкие показатели выздоровления. Заболевание обычно трудно диагностировать и еще сложнее лечить.

Психические заболевания диагностируются с помощью Руководства по диагностике и статистике психических расстройств (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders — DSM-5) и Международной классификации болезней. Оба метода основаны на описании симптомов пациентами и профессиональном опыте клинициста. Последствия нервной анорексии и методы ее диагностики работают друг против друга. В таком критическом состоянии, как нервная анорексия, ключевую роль играют точная диагностика и раннее вмешательство. И при диагностировании такого заболевания очень важны биомаркеры.

Что такое биомаркеры и почему они важны?

Биомаркеры — это характеристики нашего тела, которые можно измерить. К ним относятся такие показатели, как уровень глюкозы в крови, частота сердечных сокращений и плотность костей. Они помогают нам выявлять, проверять, предотвращать и лечить физические болезни, но их не использовали в клинической практике при каких-либо психических заболеваниях. Так было до настоящего времени.

Революционный скрининг, выявление и диагностика

Глава исследовательской группы SWAN, доктор Андреа Филлипу (Dr. Andrea Phillipou), установила, что сочетание атипичного подергивания глаз, называемого «прямоугольные подергивания (рывки)», в сочетании с тревогой является многообещающим двухэлементным биомаркером нервной анорексии. Прямоугольные подергивания наблюдали у людей с нервной анорексией в настоящее время, у выздоровевших и у сестер лиц с нервной анорексией. Как оказалось, включение в анализ именно сестер пациентов имеет решающее значение, потому что данный факт демонстрирует, что, вероятно, существует генетическая наследственная связь.

Новые и более эффективные методы лечения

Биомаркеры также демонстрируют нам биологические механизмы, лежащие в основе болезни.

«Движения глаз задействуют очень специфические области головного мозга, поэтому, когда мы видим эти атипичные движения глаз, мы имеем довольно хорошее представление о том, какие области головного мозга работают не так, как должны бы», — подчеркнула доктор А. Филлипу.

Эти же области головного мозга участвуют в выполнении других функций, связанных с нервной анорексией, таких как положение тела (поза), поэтому данный показатель демонстрирует, на какие области головного мозга ученые могут воздействовать с помощью таких методов лечения, как неинвазивная стимуляция головного мозга.

Профилактика важнее лечения

Биомаркеры присутствуют независимо от стадии болезни. Можно предположить, что это генетический детерминизм: тело генетически запрограммировано на различные результаты.

Доктор А. Филлипу акцентирует внимание на том, что благодаря дополнительным исследованиям ученые надеются использовать этот биомаркер в качестве инструмента скрининга для выявления людей, которые могут быть подвержены риску развития нервной анорексии. И если результат будет положительным, то в первую очередь данное открытие поможет предотвратить развитие этого заболевания. Данное открытие может переписать чью-то историю жизни.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  08.10.2021

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