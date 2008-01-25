Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииБимекизумаб одобрен в ЕС для лечения псориаза

Бимекизумаб одобрен в ЕС для лечения псориаза

Опубликовано  31.08.2021

Согласно заявлению производителя, бимекизумаб был одобрен Европейской комиссией для лечения бляшечного псориаза средней и тяжелой степени у взрослых.

Бимекизумаб (Bimzelx), гуманизированное моноклональное антитело IgG1, является первым одобренным лекарственным средством для лечения бляшечного псориаза от умеренной до тяжелой степени, которое избирательно ингибирует интерлейкин (ИЛ)-17A и ИЛ-17F, отмечено в заявлении UCB (это многонациональная биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Брюсселе, Бельгия).

15 октября в США Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA), как ожидается, примет решение об одобрении бимекизумаба для лечения псориаза. Одобрение в ЕС было основано на данных 3 исследований ІІІ фазы, в которых участвовало в общей сложности 1480 взрослых с умеренно выраженными симптомами заболевания. В результате исследования было зафиксировано, что у пациентов, получавших бимекизумаб, по данным компании, наблюдалось значительно большее очищение кожи по сравнению с плацебо, устекинумабом и адалимумабом при благоприятном профиле безопасности.

Во всех 3 исследованиях (BE VIVID, BE READY и BE SURE) более 80% пациентов, получавших бимекизумаб, продемонстрировали улучшение очищения кожи через 16 нед, что значительно больше, чем у больных, получавших плацебо, устекинумаб или адалимумаб, что базируется на улучшении по крайней мере на 90% в соответствии с индексом площади и тяжести симптомов псориаза (Psoriasis Area & Severity Index — PASI 90) и глобальной оценкой исследователя (Investigator’s Global Assessment — IGA) для чистой или почти чистой кожи (IGA 0/1). Во всех 3 исследованиях клинические ответы сохранялись через 1 год.

Рекомендуемая доза бимекизумаба составляет 320 мг, которую вводят 2 подкожными инъекциями каждые 4 нед в течении до 16 нед, затем каждые 8 нед. Однако, согласно заявлению компании, для некоторых пациентов с массой тела 120 кг и более, которые не достигли полного очищения кожи через 16 нед, введение 320 мг препарата каждые 4 нед после этого времени могут улучшить терапевтический эффект.

Наиболее частыми побочными эффектами, связанными с лечением, в исследованиях были инфекции верхних дыхательных путей (большинство из которых были ринофарингитом), о которых сообщили 14,5% пациентов, а также кандидоз полости рта, о которых сообщили 7,3% больных.

Результаты исследований BE READY и BE VIVID опубликованы в «The Lancet». Результаты исследования BE SURE были представлены в «Медицинском журнале Новой Англии» (The New England Journal of Medicine — NEJM).

Бимекизумаб противопоказан пациентам с клинически важными активными инфекциями, такими как туберкулез, а также пациентам с любой гиперчувствительностью к действующему веществу. Более подробная информация о бимекизумабе доступна на веб-сайте Европейского агентства по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA).

По материалам www.medscape.com

Опубликовано  31.08.2021

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости