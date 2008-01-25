Безопасны ли косметические средства для выпрямления волос?

В недавнем исследовании, проведенном Национальным институтом здравоохранения (National Institutes of Health), было показано, что у женщин, применяющих косметические средства для выпрямления волос, отмечают в 2 раза более высокий риск развития рака матки, чем у женщин, не использующих подобные продукты.

Рак эндометрия — шестой по частоте диагностирования у женщин вид рака. Это наиболее часто диагностируемый вид онкопатологии матки. В 2020 г. во всем мире было зарегистрировано более 417 000 случаев рака эндометрия. При этом в исследованиях показано, что количество выявляемых случаев данной онкопатологии возросло во всем мире в период 1990–2019 гг.

К факторам риска развития рака матки относятся:

возраст;

ожирение;

рак матки в семейном анамнезе;

сахарный диабет ІІ типа;

гормональный дисбаланс: повышение уровня эстрогена или применение эстроген-содержащих препаратов.

Симптомами рака матки являются:

маточное кровотечение между менструациями или после менопаузы;

боль в области таза;

боль во время мочеиспускания;

усталость;

тошнота;

ощущение тяжести в области малого таза;

уменьшение массы тела.

Доктор Александра Уайт (Alexandra White), глава группы экологии и эпидемиологии рака Национального института наук об окружающей среде (National Institute of Environmental Health Sciences Environment and Cancer Epidemiology group), — ведущий автор данного исследования. Доктор А. Уайт объяснила, что некоторые краски для волос и косметические средства для выпрямления волос содержат канцерогены или вещества, приводящие к нарушениям гормонального баланса. Так, было показано, что косметические средства для выпрямления волос содержат такие химические вещества, как фталаты, парабены, циклосилоксаны и тяжелые металлы, а также могут выделять формальдегид при нагревании.

Доктор А. Уайт рассказала, что ранее в исследованиях было показано, что применение красок для волос и косметических средств для выпрямления волос связано с повышенным риском развития других гормоночувствительных видов онкопатологии, включая рак яичников и рак молочной железы.

В данном исследовании были проанализированы данные более 33 000 женщин, проживающих в США, в возрасте 35–74 лет, участвовавших в исследовании Sister Study. Период наблюдения составлял около 11 лет. За это время было диагностировано 378 случаев рака матки.

Было показано, что у женщин, которые применяли средства для выпрямления волос более 4 раз в год, риск развития рака матки был более чем в 2 раза выше, чем у участниц, не использовавших эти средства.

А. Уайт рассказала, что, по оценкам исследователей, к 70 годам рак матки развивается у 1,64% женщин, которые никогда не применяли химические средства для выпрямления волос. В то же время рак матки к 70 годам развивается у 4,05% женщин, регулярно использующих такие средства.

В исследовании не было выявлено связи между повышенным риском развития рака матки и применением других средств по уходу за волосами, таких как краски и средства для осветления и мелирования волос или средства для химической завивки.

А. Уайт подчеркнула, что необходимы дальнейшие исследования для определения конкретных химических компонентов средств для выпрямления волос, обусловливающих повышение риска развития рака матки. Кроме того, по мнению А. Уайт, необходимо проанализировать влияние других косметических средств на риск развития различных видов рака.

По материалам www.medicalnewstoday.com