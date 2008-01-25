Сыроедение — один из подвидов вегетарианства. В последние годы повышается популярность различных вегетарианских диет. Это связано с тем, что в исследованиях было показано снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, гиперхолестеринемии и ожирения у лиц, соблюдающих растительные диеты. Но безопасно ли сыроедение?

Сыроедение — это диета, при которой рацион питания включает только сырые растительные продукты, без какой-либо кулинарной обработки.

Сторонники сыроедения утверждают, что кулинарная обработка пищи приводит к разрушению важных питательных веществ и ферментов. Также, по их мнению, употребление в пищу только сырых продуктов способствует улучшению состояния здоровья и профилактике развития заболеваний.

В то же время исследования показывают, что сыроедение при длительном соблюдении потенциально приводит к нарушениям состояния здоровья. В чем же польза и риск такого типа питания?

В исследованиях показано, что некоторые сырые продукты могут быть полезнее, чем приготовленные. Например, при приготовлении брюссельская и краснокочанная капуста теряют до 22% содержания тиамина. Это форма витамина B 1 , необходимая для функционирования нервной системы.

, необходимая для функционирования нервной системы. В то же время некоторые продукты в сыром виде содержат меньше питательных веществ, чем в приготовленном. Это объясняется тем, что при термической обработке в ряде продуктов питательные вещества переходят в формы, которые легче усваиваются. Например, кальций лучше усваивается из приготовленного шпината, чем из сырого. Также в исследованиях было продемонстрировано, что при термической обработке помидоров содержание витамина С в них снижается на 28%, а содержание ликопина увеличивается более чем на 50%. Ликопин способствует снижению риска развития ряда хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые болезни и рак. Спаржа, грибы, морковь, брокколи, белокачанная и цветная капуста также более полезны после кулинарной обработки.

Важно, что содержание антиоксидантов в ряде овощей повышается после термической обработки. Так, спаржа, грибы, шпинат, помидоры и брокколи содержат более высокие уровни антиоксидантов бета-каротина, лютеина и ликопина в приготовленном виде, чем в сыром.

По мнению экспертов, у вегетарианцев-сыроедов повышен риск развития дефицита ряда витаминов и минералов, включая B 12 и D, селен, цинк, железо и омега-3 жирные кислоты. Это связано с тем, что основными пищевыми источниками данных витаминов и минералов являются мясо и яйца. Все они играют ключевую роль в структуре, развитии и делении нервных клеток, а также необходимы для функционирования иммунной системы.

и D, селен, цинк, железо и омега-3 жирные кислоты. Это связано с тем, что основными пищевыми источниками данных витаминов и минералов являются мясо и яйца. Все они играют ключевую роль в структуре, развитии и делении нервных клеток, а также необходимы для функционирования иммунной системы. В исследованиях показано, что у 38% вегетарианцев-сыроедов наблюдается дефицит витамина В 12 . Симптомами дефицита данного витамина являются развитие желтухи, язвенных поражений слизистой оболочки рта, ухудшения зрения, нарушения эмоциональной сферы и депрессия.

. Симптомами дефицита данного витамина являются развитие желтухи, язвенных поражений слизистой оболочки рта, ухудшения зрения, нарушения эмоциональной сферы и депрессия. Также в исследованиях было продемонстрировано, что сыроедческая вегетарианская диета обусловливает повышение уровня гомоцистеина, что приводит к повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Сыроедение способствует снижению массы тела.

В исследованиях было показано, что у 30% женщин в возрасте моложе 45 лет, придерживавшихся сыроедения более трех лет, наблюдалась частичная или полная аменорея. У женщин, следующих такой диете, также отмечают повышенный риск развития бесплодия, а также снижения минеральной плотности костей и остеопороза.

По материалам www.medicalxpress.com